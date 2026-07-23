Паркинг по 5 евро на час в Слънчев бряг предизвика възмущение

Според разпространената тарифа престоят струва 5 евро на час, а след изтичането на VIP билета цената се увеличава на 10 евро на час.

За необичайно високи цени на частен паркинг в Слънчев бряг съобщи „Телеграф“, след като снимка с тарифата беше разпространена в социалните мрежи.

Според изданието престоят струва 5 евро на час, а VIP билетът е 25 евро и важи до 5 часа сутринта. Ако автомобилът остане след този час, започва таксуване по 10 евро на час.

Така шофьор, който не премести колата навреме, може бързо да натрупа значително по-висока сметка.

Снимката предизвика остри реакции

„Телеграф“ посочва, че снимката е публикувана от предприемача Ивайло Георгиев, основател на „Нощта на предприемачите“.

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В публикацията си той критикува цените и качеството на услугите по българското Черноморие и заявява, че подобно ценообразуване отблъсква туристите.

Георгиев уточнява, че не е посетил лично курорта. Публикацията му обаче предизвиква десетки коментари, като част от потребителите определят цените като прекомерни и вредни за имиджа на българските морски курорти.

Други коментират, че става дума за частен паркинг, чийто собственик има право сам да определя тарифите си.

Колко може да струва престоят

При стандартната тарифа четири часа паркиране биха стрували 20 евро.

VIP билетът за 25 евро изглежда по-изгоден при по-дълъг престой, но само ако автомобилът бъде преместен до 5 часа сутринта.

Ако колата остане още три часа след този срок и бъде приложена тарифата от 10 евро на час, към цената на билета ще се добавят още 30 евро. Така общата сметка може да достигне 55 евро.

Условията трябва да се четат внимателно

Случаят показва колко е важно шофьорите да проверяват не само обявената основна цена, но и срока на действие на билета, начина на таксуване след изтичането му и възможните допълнителни разходи.

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От публикацията не става ясно къде точно в Слънчев бряг се намира паркингът. Няма и независимо официално потвърждение дали показаната на снимката тарифа все още се прилага без промени.