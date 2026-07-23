Слънцето праща нова буря към Земята: Къде могат да се видят полярни сияния

На 23-24 юли се очаква повишена слънчева активност - прогнозата предвижда умерена магнитна буря на 23 юли (K-индекс 4) и по-слаба на 24 юли (K-индекс 3,7), като данните могат да се променят с нови наблюдения.

Северни сияния са възможни в части от САЩ и Канада - най-добри шансове за наблюдение има в Аляска, Монтана, Северна Дакота, Минесота и Мейн, а при по-силна активност сиянието може да достигне и по-южни райони.

Най-добрите условия за наблюдение са тъмни места между 22:00 и 02:00 ч. - препоръчва се да се стои далеч от градски светлини, да се гледа към северния хоризонт и да се изчака очите да свикнат с тъмнината.

Експерти публикуваха прогноза за слънчевата активност на 23 и 24 юли. През тези дни са възможни магнитни бури, които могат да окажат влияние върху атмосферното налягане и състоянието на хората, чувствителни към метеорологични промени, като причинят главоболие, умора и повишени нива на стрес.

Геомагнитната активност се измерва по скала от 0 до 9. За нейното отчитане се използва планетарният K-индекс, като стойност 5 или по-висока показва силна магнитна буря.

В четвъртък, 23 юли, се очаква слънчева активност с K-индекс 4 (жълто ниво), което съответства на умерена магнитна буря.

В петък, 24 юли, прогнозата е за слънчева активност с K-индекс 3,7 (зелено ниво), което означава слаба магнитна буря.

Важно е да се отбележи, че прогнозите за магнитните бури могат да се променят, тъй като изследователите на слънчевата активност актуализират данните си на всеки три часа.

Припомняме, че през юли 2026 г. се очакват няколко периода на повишена слънчева активност, които могат да повлияят както на състоянието на метеочувствителните хора, така и на работата на електронни устройства.

Полярните сияния ще се виждат и тази нощ в САЩ и Канада.

Геомагнитна буря може да създаде впечатляващо северно сияние тази седмица.

Северното сияние, известно още като Aurora Borealis, озарява небето над Канада и северните части на САЩ.

Няколко фактора създават благоприятни условия за наблюдението на природния феномен.

Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) прогнозира, че слаба геомагнитна буря ще продължи до сряда, което ще повлияе кога, къде и колко ярко ще се виждат полярните сияния.

В момента Слънцето се намира близо до пика на своя 11-годишен цикъл на активност. Този период, известен като слънчев максимум, се характеризира с повишена слънчева активност, която при взаимодействие със земното магнитно поле позволява полярните сияния да се наблюдават много по-далеч на юг от обичайното.

Северно сияние Източник: БТА

Защо се появяват северните сияния?

Северното сияние се създава, когато електрони се сблъскват с газове във високите слоеве на атмосферата.

Когато електроните взаимодействат с газове като кислород и азот, те им предават допълнителна енергия. Когато атомите на тези газове се върнат към нормалното си състояние, те освобождават тази енергия под формата на цветни светлини, зелени, червени или лилави.

В началото на вечерта сиянието обикновено се появява като дълги светещи дъги в небето. Около полунощ, когато е пикът на активността, светлините започват да се завихрят или да се разширяват драматично, докато не покрият цялото небе.

С наближаването на сутринта сиянието може да се разпадне на облакоподобни петна, преди да изчезне с изгрева на Слънцето.

Северно сияние Източник: БТА

В кои щати може да се види северното сияние?

Най-голяма е вероятността сиянието да бъде наблюдавано в:

Аляска Монтана Северна Дакота Минесота Мейн

То може да достигне и до северните части на:

Вашингтон Айдахо Уисконсин Мичиган Ню Йорк Върмонт Ню Хемпшир

Северно сияние Източник: БТА

Как да наблюдаваме най-добре северното сияние?

Условията за наблюдение са също толкова важни, колкото и самото сияние.

Идеалното място е тъмна зона, далеч от светлинното замърсяване. Според NOAA най-подходящият период за наблюдение е между 22:00 и 02:00 часа.

„При правилна гледна точка, например от върха на хълм в Северното полукълбо с безпрепятствен поглед на север, човек може да види сиянието дори когато то се намира на 1000 км (600 мили) по-далеч на север. Трябва да се отбележи, че ако се намирате на правилното място под самото сияние, можете да наблюдавате много красиви прояви дори при ниска геомагнитна активност“, посочват от NOAA.

Препоръчва се да се изчакат около 20 минути, за да се адаптират очите към тъмнината. Добре е също да се провери прогнозата за облачност и времето, тъй като метеорологичните условия могат да попречат на наблюдението.

Погледът трябва да бъде насочен към северния хоризонт, а наблюдателите трябва да бъдат търпеливи, тъй като сиянието може бързо да се появи и изчезне.

Смартфоните също могат да заснемат красотата на северното сияние, а в някои случаи дори по-добре от човешкото око. За най-добри резултати се препоръчва използването на нощен режим или настройки за дълга експозиция.