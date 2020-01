Ту Йоуйоу - жената, която спаси милиони животи

Т я се обърна към традиционната китайска медицина, за да намери лекарство срещу маларията. Така откри артемизинина и успя да спаси милиони човешки животи. Нейният голям принос към медицината ѝ донесе Нобелова награда през 2015 г.

Но коя всъщност е Ту Йоуйоу и как тя успя да помогне на виетнамските войници по време на Виетнамската война?

Тя е първият китайски учен, който получава Нобелова награда в научна категория и то без да има медицинска степен на образование или обучение в чужбина. Нейният живот е описан в сайта на Нобеловите награди и е озаглавен съвсем вярно: "Жената, която промени науката".

Tu Youyou discovered a substance called artemisinin, which can be used to treat malaria. Tu not only found a way to extract artemisinin from a traditional Chinese medicine, she also tested the new drug on herself to speed up development time. #YouYouGoGirl #NobelPrize pic.twitter.com/aFonwCLFZ9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 юли 2019 г.

Всичко започва от туберкулозата

Ту се ражда през 1930 г. в град Нинбо - на източното крайбрежие на Китай. Семейството ѝ набляга на образованието на нея и четирите ѝ братя. Но на Йоуйоу ѝ се налага да прекъсне обучението си, когато е на 16 години, защото се разболява от туберкулоза. Когато се връща в училище, тя знае какво точно иска да учи: медицина. Ту иска да намери лекарства за болести като тази, която е засегнала и нея.

Момичето започва да учи фармакология в Пекин, където се научава как да класифицира лечебните растения, да извлича активни съставки и да определя химическата им структура.

“My name, Youyou, was given by my father, who adapted it from the sentence ‘Deer bleat “youyou” while they are eating the wild qinghao.'” From qinghao, also called sweet wormwood, Tu Youyou extracted an anti-malarial agent called artemisinin.



Read more: https://t.co/2nNU48607e pic.twitter.com/3h6Wfgq4On — The Nobel Prize (@NobelPrize) 30 декември 2019 г.

Когато завършва през 1955 г., на 24-годишна възраст, Ту е назначена да работи в новосъздадената Академия за традиционна китайска медицина, където ще остане по време на цялата си кариера.

Войната във Виетнам

Северен Виетнам иска помощ от Китай в борбата с маларията, която причинява огромни жертви сред войниците по време на Виетнамската война. Едноклетъчният паразит, който причинява малария, е станал устойчив на хлорохин, стандартното лечение на болестта. Затова на 23 май 1967 г. Мао Дзедун стартира "Проект 523", който трябва да намери лек срещу маларията, устойчива на хлорохин.

Happy 89th birthday to Tu Youyou.



After studies of traditional herbal medicines, Tu Youyou managed to extract a substance, artemisinin, which inhibits the malaria parasite. Drugs based on artemisinin have led to the survival and improved the health of millions of people. pic.twitter.com/311D70wdJ3 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 30 декември 2019 г.

През 1969 г., когато е на 39 години, Ту е назначена за ръководител на "Проект 523". Първата ѝ работа е да започне да изследва ефектите от маларията in situ. Затова тя пътува до остров Хайнан, където тогава има огнище на болестта.

Работата на първо място

В тези тропически гори Ту става свидетел на пагубното влияние на болестта върху човешкото тяло. Тя оставя едногодишното си дете на своите родители, а по-голямото - в детска ясла.

"Работата беше най-важният приоритет и затова бях готова да пожертвам личния си живот", споделя по-късно тя.

Ту вижда децата си отново чак след три години.

KNOW HER NAME👑Tu Youyou is a Chinese chemist and educator who became the first woman to win a Nobel Prize in medicine. Her breakthrough discovery of artemisinin and dihydroartemisinin was used to treat malaria, which saved millions in China, SE Asia, Africa, and South America. pic.twitter.com/6qjB3BwQQ2 — The Wing (@the_wing) 2 юли 2019 г.

След завръщането си в Пекин екипът преглежда древни медицински текстове, за да разбере кои са били традиционните китайски начини за борба с маларията. До този момент те са тествали над 240 000 съединения за потенциални антималарийни лекарства и никое не е проработило. Накрая екипът успява да намери следа.

Ту и двама колеги тестват откритото вещество върху себе си, преди да го дадат на 21 пациенти в провинция Хайнан. Всички те се възстановяват.

Голямото признание

След като светът научава за артемизинина, Ту е поканена през 1981 г. от Световната здравна организация, Световната банка и от ООН, за да говори за своето откритие. На СЗО ѝ отнема две десетилетия, но най-накрая организацията препоръча комбинирана терапия с артемизинин като първа линия на защита срещу малария.

Youyou Tu recibió en 2011 el Premio Albert Lasker por Investigación Médica Clínica y en 2015 el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por sus descubrimientos acerca de una nueva terapia contra la malaria

Hoy es su cumpleaños.https://t.co/GvqxdQjRqR pic.twitter.com/6fdBx65yad — Mujeres Con Ciencia (@mujerconciencia) 30 декември 2018 г.

През 2015 г., когато приема Нобеловата награда за физиология или медицина, нейната лекция е озаглавена „Откриване на артемизинин: подарък от традиционната китайска медицина за света.“ Но Ту очевидно е горда с откритието си:

„Всеки учен мечтае да направи нещо, което може да помогне на света".

По темата Ханс Кристиан Грам - мъжът, който оцвети бактериите

Как Макс Планк промени историята на физиката

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за физиология или медицина

Той промени света, но знаем съвсем малко за него

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram