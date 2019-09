А ко днес отворите началната страница на Гугъл, ще откриете нарисувана версия на джентълмен с мустаци, вместо обичайното лого на компанията. В една от рисунките мъжът капе цветен разтвор върху микроскопско стъкло. Това, което вижда, когато поглежда през микроскопа, сякаш значително го учудва.

Нарисуваният мъж е Ханс Кристиан Грам, който се ражда преди 166 години в Копенхаген, Дания. По този повод Гугъл го удостои с дудъл.

Защо откритията на микробиолога Грам имат значение днес?

Гугъл се позовава на редица експерименти, проведени от учения в периода 1883 – 1885 г. в Берлин. Те му помагат да направи видими патогените, които причиняват заболявания. По този начин лекуването, както и възможностите за превенция се увеличават.

Happy 164th birthday to #HansChristianGram, the bacteriologist who developed the Gram stain! #OnThisDay pic.twitter.com/fZlLnX6b7k