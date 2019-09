П овечето хора изтръпват, когато чуят името Рихтер, защото го свързват с едно от най-страшните природни бедствия – земетресенията. Така те пропускат да отбележат важната работа, която ученият и сеизмолог върши в полза на човечеството.

Charles Richter, American physicist and seismologist, died #OnThisDay in 1985. He developed the Richter scale, which, until the development of the moment magnitude scale in 1979, quantified the size of earthquakes. pic.twitter.com/MsvPYjSlpO — Springer Nature (@SpringerNature) September 30, 2019

Чарлз Франсис Рихтер се ражда на 26 април 1900 г. в САЩ и напуска този свят на 30 септември 1985 г. Роден във ферма в Охайо, още като дете Рихтер се премества заедно с майка си в Лос Анджелис. Учи физика в Станфордския университет и получава докторска степен в Калифорнийския технологичен институт.

Следващите години работи в института по сеизмология "Карнеги" във Вашингтон, а по-късно започва и да преподава физика и сеизмология в Калтек. Рихтер е теоретичен физик, който решава да се потопи в сеизмологията.

Charles Richter, born #onthisday in 1900, is the namesake of the mathematical equation used for years as the primary method for measuring the intensity of an #earthquake. #RichterScaleDay pic.twitter.com/ZKWTRITsHP — Caltech (@Caltech) April 26, 2019

Той измерва земетресенията във време, когато тази област е съвсем слабо изучена. Прави го, за да определи местоположението им. Постепенно той разработва скала, по която да измерва количеството енергия, освободена при земния трус. Рихтер го нарича „магнитуд“. Той избира този термин, използван за описание на яркостта на звездите, тъй като има голям интерес към астрономията.

Заедно с Бено Гутенберг той разработва Магнитудната скала през 1935 г. Тя е десетстепенна, а преди нея се е използвала скалата на Меркали, създадена през 1902 г. Тя класифицира земетресенията от 1 до 12 в зависимост от размера на щетите, нанесени на хората и сградите. Този мащаб е субективен, защото зависи колко добре са били построени сградите и дали населението е било подготвено за природно бедствие. Така по-слабо населените райони са имали трудна оценка на земетресенията.

April 26, 1900, birthday of American seismologist and physicist Charles Richter, famous for the development and introduction in 1935 of the Richter-Scale for #earthquake-magnitude 🌍https://t.co/ppnrs7QVhA Video comparing Mw energy: https://t.co/pKJbomXlYH pic.twitter.com/XujQ0rnEfu — History_of_Geology (@Geology_History) April 26, 2019

Докато Скалата на Рихтер е абсолютна мярка за интензитета на земетресението. Това не е физическа скала, а по-скоро математическо изчисление. По време на земетресение сеизмографът записва движението на земята. За да направи своите изчисления Рихтер взема предвид разстоянието от епицентъра на земетресението. Освен със съставянето на скалата, Рихтер помага за очертаването на райони, които са предразположени към земетресение в САЩ.

Неговата личност е особено колоритна.

През 60-те години на миналия век Рихтер монтира сеизмограф в хола си, за да може през цялото време да наблюдава земетресенията. Той много обича да говори за работата си с пресата и дори през нощта е готов да даде информация на този, който му телефонира.

31 years ago, Charles Richter died. This is the story of his famous scale - https://t.co/ROsAaoWczj (Partner content via @bbvaOpenMind) pic.twitter.com/pteV7ppwmq — MIT Technology Review (@techreview) October 3, 2016

Рихтер е толкова отдаден на сеизмологията, че се научава да говори руски, италиански, френски, испански, немски и японски език, за да изучава и чете научни доклади от други страни.

Също така големият учен се радва на класическа музика, туризма,"Star Trek", както и нудизма.

