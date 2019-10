Трима учени спечелиха Нобеловата награда за физиология или медицина

А мериканците Уилям Кейлин и Грег Семенза, както и британецът Питър Ратклиф спечелиха Нобеловата награда за физиология или медицина за открития как клетките усещат и се адаптират към наличието на кислород, предаде БТА.

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октомври 2019 г.

Важното значение на кислорода се знае от векове, но как клетките се приспособяват към промените в нивата му, досега бе неизвестно. Тримата учени идентифицират молекулярните механизми, които регулират активността на гените като реакция на променливи нива кислород.

The fundamental importance of oxygen has been understood for centuries, but how cells adapt to changes in oxygen levels has long been unknown. This year’s #NobelPrize awarded work reveals the molecular mechanisms that underlie how cells adapt to variations in oxygen supply. pic.twitter.com/rsPYDH9NQ8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октомври 2019 г.

Откритията, направени от тазгодишните лауреати на Нобеловата награда, имат основно значение за физиологията и проправят пътя за обещаващи нови стратегии за борба с анемията, рака и много други заболявания.

Oxygen sensing is central to a large number of diseases. The discoveries made by this year’s #NobelPrize laureates have fundamental importance for physiology and have paved the way for promising new strategies to fight anaemia, cancer and many other diseases. pic.twitter.com/I7oecTXHGX — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октомври 2019 г.

Най-младият лауреат на тази награда е Фредерик Бантинг, който открива инсулин. Той е само на 32 години, когато печели Нобеловата награда за физиология или медицина.

The youngest Medicine Laureate is Frederick Banting, who discovered insulin. He was just 32 years old when he was awarded the prize #NobelFacts pic.twitter.com/5ROjN3y0ib — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октомври 2019 г.

Миналата година Джеймс Алисън и Тасуку Хонджо спечелиха съвместно Нобеловата награда заради новото им откритие за лечение на рак.

Last year's Medicine Laureates discovered a new cancer treatment.



Which groundbreaking discovery will be awarded the 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine? Find out tomorrow, Monday 7 October at 11:30am CEST. pic.twitter.com/fhkrkTqJch — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октомври 2019 г.

През 2015 г. пък Йою Ту от Китай печели наградата заради откриването на лекарството артемизинин, което помага при пациентите, болни от малария. Тя успява да го разработи благодарение на традиционната китайска медицина.

In 2015 Tu Youyou was awarded the Nobel Prize for developing a new malarial drug, artemisinin, from a traditional Chinese medicine. She also tested the new drug on herself to speed up the time needed for development.



Her discovery has saved millions of lives.#NobelPrize pic.twitter.com/cA2vKWDcrX — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октомври 2019 г.

Това е първата от Нобеловите награди, които ще бъдат раздадени в следващите дни. На 8 октомври ще стане ясно кой е носителят или носителите на наградата за физика, на 9 октомври – наградата за химия, на 10 октомври – двете награди за литература (за 2018 г. и 2019 г.), на 11 октомври – наградата за мир, а на 14 октомври – Нобеловата награда за икономика.

