Как Макс Планк промени историята на физиката

„Лесно можех да стана филолог или историк. Това, което ме доведе до науката, беше курс от математически лекции, които посещавах в университета. Те ми дадоха вътрешно удовлетворение и въодушевление“, пише наричаният „баща на квантовата механика“ Макс Планк.

Големият учен си отива от този свят на 4 октомври 1947 г., но преди това успява да промени историята на физиката, за което е удостоен с Нобелова награда. Житейският му път започва в средата на 19 век. Бащата на Планк е професор по конституционно право в Кил.

Макс избира по-различен път. Той посещава лекции при водещите физици на своето време - Херман фон Хелмхолц и Густав Кирхоф. Учи в университетите в Мюнхен и Берлин и получава докторска степен през 1879 г. В началото един професор му казва, че не трябва да се занимава с физика, защото другите учени са измислили всичко, което трябва да се знае. Планк игнорира тези приказки и се посвещава на науката.

Голямото откритие

Ученият е на 42 години, когато прави най-голямото си откритие през 1900 г. След проведени експериментални наблюдения на излъчването на черно тяло, той забелязва, че те не съвпадат с прогнозите на теоретичната физика. Макс Планк решава този проблем с революционното въвеждане на теорията за "квантата".

Това е не само най-важното откритие на Планк, но и бележи повратна точка в историята на физиката. В началото то не е оценено, но с времето доказателствата за неговата валидност стават преобладаващи. Затова и през 1919 г. ученият е удостоен с Нобеловата награда за физика заради неговите епохални изследвания на квантовата теория.

