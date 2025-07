Защо Салма Хайек пропусна сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес, съпругът ѝ милиардер присъства сам

С алма Хайек се забавляваше на английския музикален фестивал в Гластънбъри, докато съпругът ѝ - милиардерът и моден магнат Франсоа-Анри Пино - присъстваше на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция, Италия, съобщава Page Six.

63-годишният Пино - изпълнителен директор на луксозния гигант Kering - беше сниман в елегантен смокинг да се качва на водно такси в петък, за да присъства на сватбата на милиардера от Amazon и бившата журналистка, заедно с гости, сред които Ким Кардашиян, Опра Уинфри, Орландо Блум, Том Брейди, Леонардо ди Каприо и други.

Но 58-годишната Хайек не беше до него.

Вместо това звездата от „Фрида“ беше на фестивала в Гластънбъри в Съмърсет, Англия, където се мотаеше с известни личности, включително дизайнерката Стела Маккартни, моделът Кара Делевин, комикът Челси Хандлър и звездата от „Фуриоза“ Аня Тейлър-Джой.

Публикация в X също така показа групата да общува с музикантите Аланис Морисет, Минке и Малкълм Макрей зад кулисите.

Хандлър публикува и снимка на Хайек и нейната дъщеря тийнейджърка Валентина с посланието „Мамо и татко, бебе“.

