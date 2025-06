Джеф Безос и Лорън Санчес се отправят на меден месец към Сицилия

С лед разточителните си сватбени тържества във Венеция, оценени на милиони долари, младоженците Джеф Безос и Лорън Санчес се готвят за също толкова луксозен меден месец, пише Daily Mail.

Според източници, двойката милиардери ще предприеме първото си пътешествие като съпрузи с незабравимо пътешествие. Въпреки че официални потвърждения все още няма, се смята, че те са останали в района на Торчело за обяд, преди да се отправят към летище Никели.

Оттам, по непотвърдена информация, двойката е транспортирана с хеликоптер обратно до суперяхтата на Безос – 500-милионната „Кору“, смятана за бижуто на ветроходните яхти.

Планът е грандиозната яхта да акостира в Таормина, Сицилия, според главния шоубизнес журналист на The Daily Mail, Алисън Бошоф. Миналата година Безос се влюбил в града по време на пътуване около крайбрежието на Сицилия и Еолийските острови.

Счита се, че двамата ще пуснат котва в Таормина и ще отседнат в емблематичния хотел Four Seasons San Domenico Palace, познат като мястото за снимки на втория сезон на хитовия сериал „Белият лотос“.

Луксозният хотел, където цената на апартамент може да надхвърли 7000 евро на нощ, се намира в хълмистия сицилиански град с изглед към Йонийско море и се намира в подножието на вулкана Етна. Местоположението му е в непосредствена близост до лозя, древногръцки театър и средновековни села.

Преди това щастливите младоженци бяха заснети да махат за сбогом, докато напускаха луксозния Aman Venice с лодка, в неделя, след три дни тържества. Лорън бе облечена в елегантна бяла рокля без ръкави с изискано драпиране, допълнена от широка черна шапка и тъмни слънчеви очила. Безос пък се бе спрял на по-лежерна визия — тъмносиня тениска, идеална за летните жеги.

Ако двойката действително отпътува към San Domenico Palace, те ще се озоват в място с богата история и престижна репутация, в чийто списък с гости личат имена като Оскар Уайлд.

Първоначално сградата е била завещана през 1430 г. на религиозния орден на доминиканците от барон Дамиано Росо д'Алтавила, който сам се отдава на монашеския живот. През следващите векове манастирът приютява общност от не повече от 40 души.

