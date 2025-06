Буря провали сватбеното парти на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция

Г остите на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес се озоваха насред гръмотевична буря, която внезапно прекъсна празненството по посрещането на двойката във Венеция, Италия, в четвъртък вечерта.

Булката бе забелязана да бяга от църквата „Мадона дел'Орто“ към водното си такси, докато служители държаха чадъри над нея, за да я предпазят от проливния дъжд. Ким и Клои Кардашиян също побързаха да се измъкнат от бурята при напускането на събитието.

Крис, Кендъл и Кайли Дженър бяха сред останалите известни личности, които напуснаха празненството с прибързани крачки. Основателката на Khy дори сподели снимка на мокрото си водно такси в своите Instagram Stories.

Опра Уинфри запази доброто си настроение, докато се качваше на водно такси заедно с дългогодишната си приятелка Гейл Кинг. Орландо Блум пък бе заснет усмихнат и в приятен разговор, докато чакаше да си тръгне.

Поради внезапната промяна във времето, водните таксита започнали да извозват гостите 45 минути преди предвидения край на партито в полунощ, съобщава Daily Mail.

„Това само доказва, че можеш да имаш всички пари на света, но времето остава извън твоя контрол“, казва очевидец пред изданието. „Въпреки това, както гласи една стара италианска поговорка — мократа булка е щастлива и късметлийка.“

Пищното празненство беше само началото на тридневната сватбена феерия на Безос и Санчес във Венеция — събитие, което вече предизвика полемики и протести от страна на местни жители.

По-рано вечерта звездни гости като Кардашиян-Дженър, Иванка Тръмп, Орландо Блум, Том Брейди, Леонардо ди Каприо, Ели Гулдинг, Ъшър и други бяха заснети да напускат хотелите си по път за предсватбеното тържество.

61-годишният милиардер и основател на Amazon и неговата 55-годишна булка, които вече официално са женени, бяха видени да споделят страстна целувка на борда на водно такси, пътувайки към партито. Санчес носеше елегантна рокля без презрамки, с корсет, подчертаващ талията ѝ, а косата ѝ беше вързана на стилна опашка.

