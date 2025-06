"Венеция не е декор за милиардери": Защо сватбата на Джеф Безос предизвика буря от недоволство?

В ъв време на войни на няколко места по света, едно светско събитие породи образно казано война между две визии в един от най-прочутите италиански градове - Венеция. Жителите на Града на каналите, чийто исторически прякор е Най-сияйната, са свикнали с големи мероприятия, привличащи туристи от цяла Италия и от цял свят. Ежегодно там в края на август и началото на септември се организира един от трите най-големи международни кинофестивали – Венецианската мостра. Всяка година от пролетта до късната есен във Венеция се редуват Биеналетата на изкуството и архитектурата. През зимата във Венеция се организира един от най-прочутите карнавали в света. В допълнение от две години градът е домакин и на Бал на дебютантите през пролетта. А всеки пък, когато студенти от венециански висши учебни заведения се дипломират, Венеция е окупирана от тях и техните роднини и приятели. Миналата година по време на италианското ротационно председателство на Г-7 Венеция беше домакин на няколко срещи, свързани с него. През пролетта на настоящата година във Венеция се състоя и фестивал, посветен на междурелигиозния диалог.

През 2014 г. във Венеция избраха да се оженят „най-сексапилният филмов доктор“ Джордж Клуни, нашумял с ролята си в сериала „Спешно отделение“, и неговата приятелка, адвокатката и правозащитничка Амал Аламудин. Тогава в града заприиждаха много кинозвезди, превръщайки го за кратко в холивудски декор. А жителите на Венеция се радваха открито на това събитие, припомнят италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Ти Джи Ком 24“, френските медии „Фигаро“ и Франс прес, световната агенция Ройтерс, изданието „Нюзуик“ и италианските издания на „Венити феър“ и „Ел“.

11 години след сватбата на Джордж Клуни и Амал Аламудин обаче едно сватбено тържество, което ще привлече много холивудски звезди, богаташи от цял свят, знатни персони и знаменитости във Венеция вече не поражда такъв ентусиазъм, а разделя обществото и предизвиква и вълна от протести. Това е предстоящата сватба на американския милиардер Джеф Безос и неговата годеница Лорън Санчес.

Good.



Trump-sucking simp Bezos should follow his MAGA principles and respect local outrage over the obscene spectacle being planned by his interloping globalist ass. Hasn't Trump made America great again? A Las Vegas wedding isn't good enough for him?https://t.co/D3FeCzQm8A — James Christian Parsons (@Dred_Tory) June 22, 2025

Кои са младоженците

Джеф Безос е основател на компанията „Амазон“, която през годините се наложи като водещ фактор в онлайн търговията и облачните пространства, но която е и за мнозина синоним на нездравословна работна среда. Според „Форбс“ състоянието на Безос се оценява на 220,9 милиарда долара, което го превръща в третия най-богат човек в света. От известно време милиардерът се занимава и с космически туризъм и овладяване на космоса чрез компанията си „Блу ориджин“. От няколко години Безос е собственик и на авторитетното издание „Вашингтон пост“, което при новото управление на милиардера отнесе критики за намеса в редакционната политика.

Безос е завършил престижния университет „Принстън“, в специалностите инженерни и компютърни науки. Освен богаташ той е и филантроп, като е правил дарения за изследванията на рака, за борбата с климатичните промени и за други каузи. В миналото е дарявал средства за предизборни кампании за демократите.

По време на първия президентски мандат на републиканеца Доналд Тръмп Безос е поканен да се присъедини към борда, съветващ Тръмп по въпросите за иновациите в отбраната. Но многократно Тръмп е критикувал Безос, че избягва корпоративните данъци, че има влияние върху политиката, че разпространява фалшиви новини срещу него. Въпреки това Безос поздрави Тръмп за втората му победа на президентските избори през ноември миналата година, като описа това като „невероятно завръщане в политиката“, каза, че тази победа поражда възможно най-големи възможности за САЩ и пожела успех на Тръмп в сплотяването и ръководенето на „Обичната Америка“. Между впрочем по време на предизборната кампания миналата година Безос блокира редакционна статия на „Вашингтон пост“, в която се подкрепяше демократката Камала Харис, кандидатираща се също за президент на САЩ. Оттогава близостта между Безос и Тръмп нарасна и Безос дари 1 милион долара за церемонията по инаугурацията на Тръмп, на която той беше сред почетните гости редом до технологичните магнати и милиардери Илон Мъск и Марк Зукърбърг.

61-годишният Безос има един брак зад гърба си – този с писателката Маккензи Скот. Двойката има общо четири деца – трима синове и една осиновена дъщеря от Китай. Развежда се през 2019 г., като причината за развода е телевизионната звезда Лорън Санчес, с която Безос има извънбрачна афера.

Избраницата на Безос - Лорън Санчес, е на 55 години. Тя е журналист и телевизионна водеща, а в последно време се изявява и като писателка. Зад гърба си има една връзка и един брак. Първият й син е от връзката й с американския футболист Тони Гонзалес, а от брака си с холивудския агент Патрик Уайтшел има син и дъщеря.

"Venice is not for sale": Bezos-Sanchez wedding sparks protests.



"The upcoming wedding of Amazon owner Jeff Bezos and his fiancé Lauren Sanchez in Venice has triggered protests in the Italian canal city ahead of the lavish event.



Video footage released by the 'No Space For… pic.twitter.com/1qXOlQRu8z — Robin Monotti (@robinmonotti) June 16, 2025

Какво се знае за сватбеното тържество във Венеция

Според медиите в Италия то ще е в седмицата, започваща от утре и всъщност няма да е само едно тържество, а поредица от празненства. Според различни медии пиршествата ще продължат от 24 до 28 юни. Младоженката ще има възможност по време на тях да смени близо 30 тоалета. Според някои медии точната бройка е 27 тоалета, според други - 28 тоалета. Предполага се, че основният тоалет – булчинският ще бъде на Оскар де ла Рента. Но сред останалите тоалети ще има такива, проектирани от "Валентино" и "Долче и Габана", които били любимите марки на Санчес, както и на "Галия Лахав". С тоалет на "Галия Лахав" Санчес беше на моминското си парти в Париж неотдавна.

При подбора на тоалети Санчес се е консултирала с главната редакторка на сп. „Вог“ Анна Уинтур, която получава ексклузивните права да отрази всичко, свързано със сватбата, на страниците на изданието си. Уинтур ще бъде и сред гостите на празненствата във Венеция. Според различните медии на тях ще бъдат поканени между 200 и 250 подбрани персони. На първо място сред гостите са общо седемте деца на Безос и Санчес от предходните им бракове и връзки. Сред гостите ще бъдат и Бил Гейтс, кралицата на Йордания Рания, Лейди Гага, Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни, Кейти Пери, Даян фон Фюрстенберг, Опра Уинфри, Ева Лонгория, сестрите Кардашиан, най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп – Иванка, със съпруга си Джаред Къшнър и много други.

Спекулираше се, че на тържествата може да се появи самият Тръмп, който от 24 до 26 юни ще бъде в Хага за срещата на върха на НАТО. Миналата седмица в някои медии се появиха информации, че Тръмп може да си тръгне предсрочно от тази среща, както направи на срещата на върха на Г-7 в Канада. Първоначално се твърдеше, че той може да го направи, за да отскочи на сватбеното тържество на Безос и Санчес във Венеция. Но в контекста на ескалацията на конфликта между Израел и Иран и на това, че миналата нощ САЩ нанесоха удари по три ядрени обекта в Иран, хипотезата, че Тръмп ще загърби международната обстановка, за да пирува на пищно сватбено парти във Венеция изглежда много малко вероятна.

Тържествата във Венеция ще бъдат обогатени с развлекателна програма, по време на която ще пее Лейди Гага. За нея това не е дебют в тази област. Тя пя и на сватбеното тържество през 2022 г. на английския милиардер Алън Хауърд и половинката му Карълайн Байрън, състояло се във вила „Олмо“ на брега на езерото Комо.

Самият брак на Безос и Санчес би трябвало да бъде сключен на луксозната и дълга 130 метра яхта на Безос „Корус“, която струва 550 милиона долара и която ще акостира във Венецианската лагуна. За гостите на сватбата са резервирани изцяло пет хотела във Венеция. Ангажирани са около 30 водни таксита, като в тази насока се говори за заплащане по 400 евро на час за ползване на водно такси. Във Венецианската лагуна ще бъдат акостирани и още 5 луксозни яхти.

Като алтернативни места на брачната церемония се споменава и манастирът на остров Сан Джорджо, който е срещуположен на зоната с площад „Сан Марко“ и Двореца на дожите във Венеция. Като място на сватбата се споменава и "Църквата на Божието състрадание" в района Канареджо на Венеция. За гостите на сватбата на 28 юни ще бъде даден и прием в сградата на "Висшата венецианска школа на Божието състрадание", която е една от историческите Висши школи в Града на каналите.

Според различни италиански издания сватбените пиршества ще струват на Безос между 10 и 30 милиона евро. В даден момент от тази празнична седмица определени участъци на Венеция ще бъдат затворени, твърдят медиите. Но властите уверяват, че ситуацията по никакъв начин няма да се различава от тази при гостуване на държавни и правителствени ръководители в града или от други значими прояви и няма да наруши по никакъв начин ежедневието на венецианците и на туристите.

Not fans waiting for a selfie, but @JeffBezos would be greeted with Venetians promising canal blockades, toppled wedding cakes, and megayacht shaming, forcing the Amazon founder to delay his three-day grand wedding celebration with Lauren Sánchez - https://t.co/UmsW4p6NUv pic.twitter.com/eFcZIx859J — Luxurylaunches (@luxurylaunches) June 18, 2025

Въпреки тези уверения, дошли и от кмета на града Луиджи Бруняро и от областния управител на областта Венето, в която се намира Венеция - Лука Дзая, жителите на Венеция са разединени относно перспективата третият по богатство в света човек да пръсне десетки милиони евро за сватбено парти в техния град. Недоволните са се обединили в колектив, наречен „Няма място за Безос“. Колективът вече се изяви, организирайки протести и кампания, по време на която транспаранти срещу Безос бяха разпънати на емблематичния мост Риалто и на камбанарията на църквата "Сан Джорджо". На много места в града протестният колектив разлепи плакати срещу милиардера.

Според протестиращите срещу сватбата на Безос заради нея Венеция ще се озове под обсада, отбелязва „Ел“. В социалните мрежи протестиращите разпространиха послание, в което се казва, че „Венеция не е филмов декор, който може да се наема от онзи, който дава най-много пари“, за да си прави там каквото си иска. Венеция е един жив град с истински хора, а не с филмови статисти в него, смятат протестиращите, допълват „Фигаро“ и Франс прес.

Протестиращите обещават, че „тая сватба няма да я бъде“, посочва „РАИ Нюз“. След няколко протестни акции във Венеция, протестиращият колектив има намерение да организира и изненадващи прояви в седмица на сватбеното тържество на Безос и Санчес. Общинският съветник от Венеция Джовани Андреа Мартини, представител на италианската опозиция, проявява разбиране към протестите. Той казва, че сватбата на Безос и на Санчес поражда малко ентусиазъм в града, защото ще се състои в момент, в който Венеция вече се задъхва от неконтролируемия масов туризъм. Туристите наистина са източник на финансови постъпления за града, но пораждат и доста неудобства – увеличаване на цените на недвижимите имоти и на наемите, превръщане на традиционни венециански жилища в апартаменти за краткосрочен наем, задръствания по улиците и площадите в центъра на града, дълги опашки в супермаркетите, претъпкване на корабчетата на градския транспорт, увеличаване на цените в хотелите, магазините и заведенията. Туристите са до такава степен навлезли във Венеция, че се говори за инвазивен туризъм в Града на каналите, чийто жители кореняци оредяват с всяка година.

В продължение на дълги години във Венеция имаше протестно движение срещу круизните кораби, преминаващи през централния венециански канал Джудека. В крайна сметка протестното движение постигна успех и от 2021 г. на круизни лайнери е забранено да преминават през централните части на Венеция, припомня „Нюзуик“.

От две години властите въведоха на определени дати във Венеция, през пролетта и лятото, входна такса за еднодневните туристи, прииждащи в града от околни населени места или от круизни кораби, без да нощуват във Венеция. Но въпреки тази такса, която тази година достига 10 евро на ден, туристическият поток не секва с всички неудобства, които това поражда за местните жители.

Според кмета на града Луиджи Бруняро сватбата на милиардера и неговата избраница ще донесе големи финансови постъпления на Венеция, възлизащи на милиони евро. По брой на гостите сватбата няма да се различава от сватбеното тържество на други знаменитости. Събитието ще протече при пълно уважение на града и на неговите жители, казва Бруняро. Областният управител на Венето Лука Дзая пък казва, че иска Безос и Санчес и техните гости да бъдат приети във Венеция с отворени обятия. Те ще осигурят още по-голяма видимост на историческите и културните богатства на Града на каналите, което ще се отрази положително на икономиката му. Протест срещу този род реклама е срамен, смята Дзая.

Не всички венецианци обаче са настроени протестно, отбелязват италиански медии, сред които АНСА, „Ти Джи Ком 24“ и „РАИ Нюз“. Някои жители възприемат сватбата като модно дефиле на открито или като парад на звездите, който не трябва да се пропуска. Според привържениците на подобни събития Безос и Санчес са просто двама влюбени, които избират романтичен декор за сватбата си. Кой не би искал да се ожени в град като Венеция?, допълват те. Този тон се възприема и от Бруняро и Дзая.

В отговор на което противниците на сватбата на Безос и Санчес казват, че те не са срещу романтизма на влюбените по принцип, а срещу крещящия лукс, който ще бъде демонстриран по време на това сватбено тържество. Този лукс ще привлече вниманието върху Венеция, това е неизменно, но по този начин градът ще бъде представен само като моден подиум за милиардери. А под килима ще останат заметени основните му проблеми – недостиг на жилища на достъпни цени, нахлуване на туристите из публичните места, проблеми на пазара на труда, зависимост на местната икономика само от туризма. И най-вече вниманието изобщо няма да бъде насочено върху проблемите на Венеция, дължащи се на климатичните промени. Градът бавно потъва. Според песимистичен сценарий, представен от учени тази пролет, заради климатичните промени нивото на морето във Венеция и Венецианската лагуна може до 2150 г. да се покачи с 3,47 метра, пише „Кориере дела сера“. До 226 квадратни километра от района могат дотогава да се окажат под вода, прогнозира песимистичният сценарий на Националния институт за геофизика и вулканология на Италия. По никакъв начин сватбата на Безос и на Санчес няма да припомни на хората по света за тази опасност, надвиснала над един уникален град, добавя „Нюзуик“.

Според Марта Соторива от „Няма място за Безос“ животът във Венеция става все по-труден. Тя казва, че пазарът на труда е все по-нестабилен, заради това, че е изцяло зависещ от туризма и алтернативи в тази насока няма. Пагубното въздействие върху града на модела на икономика, зависеща само от туризъм, се видя по време ковид пандемията, когато туристите не можеха да припарят до Венеция заради строгите локдауни, въведени в Италия и в целия свят. Липсата на друга перспектива за работа, освен тази в туристическия сектор, принуждава много млади венецианци да си тръгват от града. Така там населението застарява все повече и повече, разказва Луана Дзанела, ръководителка на групата на опозиционната лявоекологична партия „Съюз Зелени Левица“ в Камарата на депутатите в италианския парламент.

Но самата личност на Безос и връзките му с Тръмп и с други милиардери налива масло в огъня на протестното движение. Безос е възприеман като част от елит, който тъпче правата и свободите на хората и съсредоточава все повече богатство, власт и влияние в ръцете си, превръщайки се в истински олигарх. А „олигарсите не са добре дошли във Венеция“, казва Томазо Качари, говорител на „Няма място за Безос“.

Jeff Bezos and Lauren Sanchez are getting married next weekend in a lavish $600 million Aspen wedding. Think about that the next time the cost of Prime goes up, and you hear about Amazon workers being forced to pee into bottles. pic.twitter.com/ofrRpBwq4v — Mike Sington (@MikeSington) December 22, 2024

Членове на протестното движение припомнят, че Безос си е спечелил славата на богаташ, експлоатиращ работници и ресурси, отбелязва „Нюзуик“. В допълнение той е приятел на Тръмп, чиято администрация ясно показва чрез политиката си за митата, че е враждебно настроена към ЕС, което означава и към Италия.

Любопитното е, че към протестиращите срещу сватбата на Безос и Санчес във Венеция се присъедини и венецианският клон на Асоциацията на италианските партизани, основана от участници в италианската съпротива срещу фашизма и нацизма, пише АНСА. Венецианският клон на Асоциацията намекна, че сватбата на Безос във Венеция е равносилна на изтъргуване на интересите на града в полза на най-богатите и елитарните в света. Тази реакция породи изумлението на областния управител на Венето Дзая, който пред „Кориере дела сера“ припомни, че партизаните са посрещнали през 1945 г. с отворени обятия американците в Италия.

Сватбата на Безос и Санчес всъщност се превръща в сблъсък на две визии за Венеция, отбелязва „Венити феър“. От едната страна е тази за една Венеция, колонизирана от показния лукс и глобалисткия елит, а от друга страна е визията за една Венеция на обикновените граждани, които искат достойнство, права и контрол върху територията си. Тези две визии на този етап изглеждат несъвместими.

Но тези дни се зароди и още едно движение във Венеция, наречено „Да, Венеция може“. То е на хора, подкрепящи идеята за сватбата на Безос и Санчес в Града на каналите, пише „АДН Кронос“. То обединява местни компании, асоциации, рекламиращи Венеция като приветлив и приобщаващ град, работници и обикновени граждани. Според това движение всеки, който избира Венеция за място на дадено събитие, е съюзник на града и помага за популяризирането на Венеция като едно жизнено място с богата култура и история и несравнима красота.

Кой ще надделее в битката между противниците и привържениците на сватбата на Безос и Санчес във Венеция ще се види идната седмица. Но със сигурност в полезрението на медиите по целия свят по стечение на обстоятелствата темата за сватбата на световноизвестния Безос вече беше победена от темата за ескалиращия конфликт в Близкия изток. В някои медии в Италия дори се спомена, че Безос може да отложи сватбата си, но засега тази хипотеза е в контекста на протестите срещу него във Венеция, а не на ескалацията на близкоизточното напрежение.

Jeff Bezos is denying rumors he'll marry Lauren Sanchez in a $600 million Aspen wedding. He says, "We're only having an intimate $400 million ceremony with dear friends Donald Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg and Peter Thiel in attendance. Our theme is "Billionaires currently… pic.twitter.com/opTtXNDO8s — Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) December 22, 2024

