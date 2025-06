"Зачеркнаха" Джеф Безос във Венеция: Градът протестира срещу сватбата му

И мето на основателя на "Амазон" Джеф Безос, зачеркнато с червен кръст, беше изписано на голям транспарант, окачен на камбанария с изглед към Венецианската лагуна, в знак на протест срещу сватбата му в края на юни, предаде АФП.

Шестдесет и една годишният американски милиардер и годеницата му, журналистката Лорън Санчес, се очаква да се оженят в присъствието на много високопоставени личности от 24 до 26 юни.

"Той не е добре дошъл нито във Венеция, нито където и да било другаде!", написа във Фейсбук колективът "Няма място за Безос", който разпъна транспаранта.

Protesters in Venice raised an anti-Jeff Bezos banner and released a blue flare from the Basilica of San Giogio, ahead of the American billionaire's upcoming nuptials to his fiancé Lauren Sanchez pic.twitter.com/kI9KkDgfTo