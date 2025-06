Джеф Безос и Лорън Санчес се сбогуваха с Венеция

С ватбените тържества на Джеф Безос и Лорън Санчес официално приключиха.

61-годишният основател на Amazon и 55-годишната журналистка, носителка на награда „Еми“, сключиха брак на 27 юни на живописния остров Сан Джорджо Маджоре във Венеция, Италия.

След церемонията, която не отстъпваше по разкош на най-грандиозните светски събития, младоженците се сбогуваха с мястото на сватбата си в неделя, 29 юни.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez Wave Goodbye to Venice After Star-Studded Wedding Celebrations https://t.co/CKZAXAgGb5 — People (@people) June 29, 2025

Двойката сияеше от щастие, докато напускаше Венеция. Те бяха заснети да махат на фотографите, първо при напускането на хотела с водно такси, а след това и при напускането на града.

Санчес бе избрала елегантна бяла мини рокля, която стилно съчета с изцяло черни аксесоари за пътуване – шапка с широка периферия, обувки на висок ток и слънчеви очила. В ръка носеше луксозна чанта Hermès Birkin от змийска кожа.

Безос се придържаше към класически небрежен стил – сиви панталони и тъмносиня тениска, допълнени от слънчеви очила, предпазващи го от яркото италианско слънце.

Окончателното им сбогуване с Венеция дойде само часове след като младоженците отпразнуваха с бляскаво парти с пижамена тематика, на което присъстваха знаменитости от най-висока класа. Вечерта продължи до ранните часове.

„Беше невероятно. Започна в 19:00 ч. и продължи до 4 сутринта“, разказва ексклузивно източник пред PEOPLE. „Темата беше пижамено парти – всички бяха облечени в копринени халати и чехли. Беше епично. Истинско парти с танци – хората се качваха върху банкетите, диваните, кушетките – всички танцуваха!“

The party's finally over! Newlyweds Jeff Bezos and Lauren Sanchez depart their Venice hotel as they wave goodbye to A-list guests after three-day wedding extravaganza https://t.co/1XqHBwPx33 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 29, 2025

Гостите се наслаждаваха на изпълнения на Ъшър и DJ Cassidy, а атмосферата беше наелектризираща. Според очевидци, дори Опра Уинфри, Леонардо ди Каприо, Крис Дженър и Кори Гембъл не слязоха от дансинга „от началото до края“.

Ден преди разточителното парти, двойката си каза „Да“ пред около 200 гости – близки приятели и членове на семейството. Синовете на Санчес – 24-годишният Нико и 19-годишният Евън – я придружиха до олтара, а дъщеря ѝ Ела, на 17 години, бе нейна кума.

Само часове след церемонията, Санчес официално потвърди брака, като смени името си в Instagram на „Лорън Санчес Безос“. Заедно с това публикува и първата си сватбена снимка с Безос, озаглавена: „27.06.2025 ♥️“.

Минутите след публикацията бяха белязани от още едно вълнуващо събитие – Vogue разкри всички детайли около нейната булчинска рокля в специална дигитална история на корицата. Оказва се, че още преди година и половина Санчес се е срещнала с дизайнера Доменико Долче в Ню Йорк, за да започнат работа по мечтаната ѝ рокля от Dolce & Gabbana.

Ciao Venice! Jeff Bezos and Lauren Sanchez's guests bid goodbye to Italian city the morning after final party of 72-hour wedding extravaganza https://t.co/VBN3rZyvE3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2025

„В началото исках семпла, секси и модерна рокля, но впоследствие казах: ‘Искам нещо, което да остави отпечатък’, и ето къде се намирам днес“, споделя Санчес пред списанието. „Аз съм различен човек отпреди пет години.“

Тя допълва, че това е първата официална рокля, която носи и която прикрива толкова много. „Това е различно от това, което хората очакват от мен – дори от това, което аз очаквам от себе си – но същевременно е напълно в мой стил.“

В публикувано видео в профила на Vogue в Instagram, Санчес казва: „Просто усещам, че тази рокля носи в себе си всичко, през което съм преминала, за да стигна дотук. Тя е елегантна, вечна и нежна.“