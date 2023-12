За по-малко от час след откриването ѝ: Откраднаха най-новата творба на Банкси

П роизведение на изкуството, създадено от Банкси, е било премахнато от улица в южен Лондон по-малко от час след като е потвърдено, че е истинска инсталация, съобщи „Гардиън“.

Художникът потвърди, че произведението - знак СТОП, покрит с три самолета, които според някои приличат на военни самолети - е негово в публикация в социалните мрежи. На страницата на художника в Instagram са били качени подбрани снимки без надпис или обяснение, което потвърждава автентичността им.

Двама мъже са били забелязани да свалят знака на кръстовището на Southampton Way и Commercial Way в Peckham около 12,30 ч. Предполага се, че Банкси не стои зад премахването.

Самолетите върху знака за спиране приличат на тези от творбата на Банкси от 2017 г. Civilian Drone Strike, която изобразява трио дронове, бомбардиращи детска рисунка на къща. Тя беше продадена на търг на панаира Art The Arms Fair и събра 205 000 паунда за Reprieve и Campaign Against Arms Trade.

A piece of art created by Banksy has been removed from a street in Peckham less than an hour after it was confirmed to be a genuine installation.



Video shows a man standing on am e-bike, using tools to unscrew the sign, and then run off with it. pic.twitter.com/AjbvRryI7j