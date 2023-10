Разкрит ли е най-накрая Банкси? Съобщиха истинското името на художника в съдебно дело

Д жой Милвард е съпруга на 50-годишния Робин Гънингам, който е посочен като първи ответник в съдебно дело във Върховния съд срещу "художника, известен като Банкси". Жената, за която се твърди, че е омъжена за неуловимия уличен художник, известен като Банкси, сама е бивш парламентарен лобист от Лейбъристката партия.

Г-жа Милвард е родом от Уест Мидландс и е работила като изследовател за лейбъристкия депутат Остин Мичъл. По-късно тя създава Principle Affairs, лобистка група за благотворителни организации, и се предполага, че се е запознала с Гънингам около 2003 г.

Двамата се венчават в Лас Вегас през 2006 г., но се предполага, че държат да останат себе си, дори сред съседите си. Един от източниците казва: "Дори тези, с които понякога разговарят, нямат представа кои са те в действителност. Единствените хора, които знаят истинската му самоличност, са тези от вътрешния кръг, които са били проверени."

Някои от роднините на Джой не са знаели кой е съпругът ѝ и с какво се занимава.

В продължение на години истинската самоличност на Банкси е известна мистерия сред пресата и обществеността.

Творбите на партизанския художник, които често украсяват фасадите на къщи, избрани на случаен принцип, могат да доведат до покачване на стойността на сградите и да оставят собствениците им в недоумение.

Но тази седмица анонимният художник може да бъде принуден да разкрие истинската си самоличност, след като бе посочен в дело във Върховния съд.

Андрю Галахър, пионер на рейва и влиятелен автор на графити, съди "художника, известен като Банкси" за клевета, а Pest Control Ltd, която продава творбите на Банкси, е посочена като съищец.

Адвокатите на Галахър отказват да разкрият подробности по делото, позовавайки се на поверителност, но съдебното заседание може да наложи разкриването на самоличността на Банкси.

В продължение на 30 години с личността на художника са свързвани редица ярки публични личности, сред които вокалистът на Massive Attack Робърт Дел Наха, Джейми Хюлет от Gorillaz и дори водещият на Art Attack Нийл Бюканън, съобщава The Sun.

Но едно име се отличава от останалите - това на 50-годишния художник Робин Гънингам, който до голяма степен е запазил профила си под радара. Важното е, че той е посочен като първия ответник в делото на Галахър срещу Банкси.

Родом от родния град на Банкси - Бристол, вестниците в миналото са се опитвали и не са успели да идентифицират Гунингам като партизанския художник.

Учени от университета "Куин Мери" се опитаха да свържат Гънингам с графити, появили се в Ямайка през 2004 г.

Изследователите се спират на снимка, на която се вижда мъж в торбести дрехи, въоръжен с шаблони, скицник и спрейове.

Идентификацията обаче далеч не е категорична, тъй като Банкси настоява, че мъжът на снимката не е той, както и родителите на Гънингам.

Въпреки това наблюдателите забелязват прилика между мъжа на снимката и училищна снимка от 1989 г. на ученици от катедралното училище в Бристол, сред които се смята, че е и Гънингам.

Самият Гънингам спазва строг кодекс на мълчание, откакто за пръв път е свързан с Банкси, както и съпругата му Джой Милвард.

Син на мениджъра по договорите Питър Гунингам и секретарката Памела Доукин-Джоунс, Гунингам израства в богатия квартал Клифтън в Бристол и се твърди, че от малък се е стремял да стане художник.

Скот Нърс, бивш негов съученик, описва Гънингам като един от тримата души в групата му, които са били "изключително талантливи в изкуството", и добавя, че той е правил много илюстрации.

Антъни Халет, който живеел близо до семейството, си спомня за тях с добро.

Той казва: "Семейството винаги е било много мило. Не знам със сигурност, но мисля, че Робин работеше като художник на графити. Той работеше за други хора и изчезваше за месеци наред."

През 1985 г. в галерия "Арнолфини" в Бристол се провежда изложба, наречена "Графити изкуството във Великобритания", на която художници пръскат боя директно по стените на галерията, а хип-хоп групата The Wild Bunch, която по-късно се превръща в Massive Attack, свири.

През 2006 г. в интервю за списанието за попкултура Swindle Банкси казва: "Аз съм от сравнително малък град в Южна Англия. Когато бях на около десет години, едно момче на име 3D рисуваше усилено по улиците. Мисля, че той беше ходил в Ню Йорк и беше първият, който върна рисуването със спрей в Бристол. Израснах, виждайки спрейове по улиците, много преди да ги видя в списание или на компютър.

"3D се отказва от рисуването и създава групата Massive Attack, което може би е било добре за него, но е голяма загуба за града. Графитите бяха нещо, което всички обичахме в училище.“

Първата изложба на самия Банкси е в Шордич през 2001 г., но той постига успех едва с изложбата си Turf War няколко години по-късно.

След това той създава известни творби, сред които "Момичето с балона", която по странен начин е накъсана на търг на Sotheby's в Лондон, преди да бъде продадена за 18,6 млн. паунда (25,4 млн. долара).

Документалният му филм "Изход от магазина за подаръци" е номиниран за "Оскар" през 2010 г