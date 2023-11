Банкси е разкрит? Художникът потвърждава името си в забравено интервю

Б анкси потвърждава собственото си име в забравено интервю, съобщи Би Би Си.

В запис от 2003 г. репортерът Найджъл Ренч пита художника дали се казва Робърт Банкс, а той отговаря: "Роби".

Отдавна има предположения за името на твореца - Робин, Робърт, Роби.

В интервюто Банкси сравнява подхода си към изкуството - много бързо рисуване на графити анонимно, със затоплянето на храна в микровълнова фурна. "Бързо е", казва художникът от Бристол. "Искам да приключа бързо".

Това е едно от най-ранните известни интервюта с Банкси, наричан често от пресата "загадъчен" и "тайнствен". Тогава той е в 20-те си години. Интервюиран е от Ренч през лятото на 2003 г. заради откриването на неговата изложба Turf War в Източен Лондон.

Самоличността на Банкси така и остава неизвестна, но интервюто дава възможност на почитателите му, сред която са и много знаменитости, да чуят гласа му.

Пълното интервю може да бъде чуто в BBC Sounds като The Banksy Story. Записан е и бонусен епизод в подкаста след неговото откриване.

