Мистериозният Банкси: Какво е да работиш за анонимна суперзвезда

Г одини наред почитателите на изкуството и журналистите се опитват да разгадаят самоличността на бристолския ренегат и световен феномен - уличния художник Банкси.

Сега нов подкаст, воден от Джеймс Пик за BBC Radio 4, има за цел да разбере човека зад мита, който изведе графитите от ъндърграунда до света на висшето изкуство.

Увлечението на Пик по Банкси започва, когато се премества в лондонския Ийст Енд около 2000 г. Скоро той се заинтригува от "тези малки плъхове, изрисувани навсякъде... и все повече и повече от уличните творби на Банкси започнаха да се разкриват".

Но както и много други фенове на Банкси, Пик е очарован не само от самите произведения на изкуството - и техния социален коментар. Той е привлечен и от мистиката на художника, както и от огромните усилия, свързани с изработването на графити под прикритие, за да се избегне идентифицирането и арестуването му от полицията.

"В последната му изложба има една страхотна реплика, която според мен е нещо подобно: "Моне имаше светлина, Хокни имаше цвят, а аз имам време да избягам от полицията", казва Пик.

През годините различни новинарски агенции са съобщавали, че знаят кой е Банкси, а през 2017 г. DJ Goldie споменава Банкси като човек на име Роб в интервю.

Въпреки че слуховете са многобройни, истинската му самоличност никога не е била разкрита. Но дали сме надхвърлили необходимостта да знаем кой е той всъщност?

Пик казва, че анонимността на Банкси "му позволява да продължи да прави кампаниите, които прави, без ограничения", което, заедно с лоялността, вероятно спира малцината знаещи да издадат кой е. "Това, че е свободен да действа по начина, по който го прави, е изключително ценно."

Всъщност много малко хора, които познават Банкси, изобщо са говорили публично за него.

За целите на подкаста Пик прекарва една година в запознанства с галеристката Стеф Уорън, която работи с Банкси в печатницата му Pictures on Walls в Шордич, когато е в началото на 20-те си години.

След като Пик печели доверието ѝ, Уорън му разказва за преживяванията си, тъй като отказва да подпише споразумение за неразкриване на информация, когато работи в печатницата. Никога преди това тя не е говорила публично.

И така, какво е било да работиш с Банкси и неговия екип през онези опияняващи първи дни в един работнически район, който скоро ще се превърне в хипстървил?

"Беше вълнуващо", казва Уорън. "Офисът беше много "направи си сам", знаете, много пънк. Беше много вълнуващо, защото имах чувството, че мога да участвам в разрастването му."

След това тя организира изскачащата изложба и магазина "Santa's Ghetto", които впоследствие се превръщат в ежегодно събитие.

"Беше доста резервиран", казва тя за Банкси. "Можеше да се каже, че в главата му се въртят много неща. И не обичам да използвам думата гений, защото не бих искала да го наричам гений! Но той е много умен човек. Той имаше много философии и концепции, които аз просто не разбирах по онова време, но благодарение на работата му успях да науча."

Уорън разказва, че един ден Банкси я помолил в офиса да позира за станалия вече известен негов стенопис Sweeping It Under the Carpet, на който е изобразена прислужница по време на работа. Тя определено има вид на Уорън. Има и твърдения, които се приписват на Банкси, че я е базирал на камериерка от хотел в Лос Анджелис.

