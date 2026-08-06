„Какво би искал съпругът ми?“: Тъжното признание на съпругата на Брус Уилис след юбилея ѝ

С ъпругата на Брус Уилис, с която са заедно от 17 години – Ема Хеминг, говори откровено за трудността да отпразнува юбилейния си 50-и рожден ден, докато се грижи за съпруга си, който в момента страда от фронтотемпорална деменция (ФТД), разкрива Hello! .

(Видеото е архивно: Брус Уилис на 70: Как семейството отбеляза празника - „На кафе“ )

71-годишният актьор първоначално бе диагностициран с афазия през 2022 г., преди диагнозата му да бъде променена на ФТД през 2023 г. Фронтотемпоралната деменция е мозъчно разстройство, засегнало челната и слепоочната част на мозъка, за което няма известно лечение.

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Брус страда от варианта, който засяга речта, което прави комуникацията с близките му изключително трудна.

Bruce Willis’ wife, Emma Heming Willis, discussed her complicated feelings about celebrating her 50th birthday amid her husband’s dementia diagnosis: ‘I think guilt is something that I am always carrying.’ https://t.co/nplWFZXiY7 — Entertainment Weekly (@EW) August 5, 2026

Трудно решение

В миналото Ема неведнъж е говорила за опасността от емоционално изтощение при полагането на денонощни грижи. В подкаста Making Space тя сподели, че ситуацията я е натежала още повече около 50-ия ѝ рожден ден.

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„Знаете ли, напоследък наистина не бях на празнична вълна“, призна тя.

„Не бях сигурна дали изобщо искам да правя каквото и да било, но една моя приятелка настояваше и казваше: „Знаеш ли какво? Не бива да пропускаш 50-ия си рожден ден. Трябва да го отпразнуваш под някаква форма“, споделя тя.

„И аз наистина се замислих върху това“, продължи тя. „Казах си: „Знаеш ли какво? Не искам след време да се обърна назад и да се питам защо не отпразнувах 50-годишнината си?“, каза още тя.

Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis explained that while the Die Hard actor was diagnosed with frontotemporal dementia, the disease doesn't actually affect his memory. https://t.co/yWTIJ7FJS2 pic.twitter.com/1mtE2PtyTo — E! News (@enews) June 16, 2026

Голямото парти на Ема

Тържеството, което тя избрала, включвало ядене на такос и пиене на маргарита в компанията на близки приятели и семейството. „Освен това тогава беше финалът на „Никс“. Около 98% от хората там бяха фенове на „Никс“. Беше страхотен празник“, спомня си Ема.

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Бившият модел добави, че е знаела, че Брус би искал тя да отпразнува този специален ден, въпреки прогресиращото му заболяване.

„Винаги се боря с това. Мисля, че чувството за вина е нещо, което постоянно нося със себе си“, обясни тя.

„Но научих, че то с нищо не помага. Винаги се връщам към въпроса: Какво би искал съпругът ми за мен? Той би искал да имам голямо и забавно парти. Би искал да празнувам живота си с приятелите и семейството си. Ето за какво мисля всеки път, когато пред мен се появи каквото и да било чувство за вина. И съм наистина щастлива, че го направих“, откровена е тя.

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Стъпка по стъпка

В подкаста Ема сподели и актуална информация за здравословното състояние на Брус, разкривайки, че семейството все още преминава през своите възходи и падения. „Животът все още не е лесен. Много е трудно, много е тежко“, сподели тя.

„Но се научих да позволявам на тези лъчи светлина да пробиват, да изпитвам радост, да се смея, без да изпитвам вина за това. Нашите близки искат да изживяваме живота си пълноценно“, казва тя.

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Брус има две дъщери от Ема: Мейбъл (14 г.) и Евелин (12 г.). Той е изключително близък и с трите си по-големи дъщери – Румър (37 г.), Скаут (35 г.) и Талула (32 г.), които споделя с бившата си съпруга Деми Мур. Румър, Скаут, Талула и Деми оказват невероятна подкрепа на Ема и нейните момичета и често помагат в грижите за Брус.

Звездата от „Умирай трудно“ в момента живее в отделен дом от семейството си, за да се осигурят нужните за състоянието му денонощни грижи и спокойна среда, докато дъщерите му имат възможност да водят сравнително нормално детство.