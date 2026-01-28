Свят

Съпругата на Брус Уилис: Той не осъзнава, че има деменция

Ема обяснява, че Брус – както и други хора с подобни състояния – имат анозогнозия

28 януари 2026
Съпругата на Брус Уилис: Той не осъзнава, че има деменция
С ъпругата на Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис – разкрива, че актьорът „не знае“, че страда от деменция, тъй като „никога не е свързвал точките“, че има това заболяване.

PEOPLE има ексклузивен първи поглед към разговора на Ема с Камерън Оукс Роджърс в епизода от 28 януари на подкаста „Разговори с Кам“. В него 47-годишната Хеминг Уилис дава актуална информация за продължаващата борба на съпруга си и споделя, че „Брус никога, никога не се е намесвал“.

„Мисля, че благословията и проклятието на всичко това са, че той никога не е свързвал точките, че е имал това заболяване, и аз съм наистина щастлива от това. Наистина съм щастлива, че той не знае за него“, казва тя за 70-годишния Брус.

Ема обяснява, че Брус – както и други хора с подобни състояния – имат анозогнозия. Според Клиниката в Кливланд това е състояние, при което „мозъкът не може да разпознае едно или повече здравословни състояния, които човек има“, и е често срещано при хора с психични разстройства.

Както самата Ема го описва, „това е моментът, в който мозъкът ви не може да разпознае какво се случва с него“, така че актьорът от „Умирай трудно“, както и други хора с анозогнозия, „мислят, че това е тяхната норма“.

„Хората си мислят, че това може да е отричане – сякаш не искат да отидат на лекар, защото си казват: „Добре съм, добре съм“. Всъщност това е анозогнозията, която се проявява. Не е отричане. Просто мозъкът им се променя. Това е част от болестта“, подчертава тя.

Семейството на екшън звездата съобщи през 2023 г., че той е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD). Това е общ термин за група мозъчни нарушения, които водят до атрофия на фронталния и темпоралния дял на мозъка, причинявайки проблеми с говора, емоционални затруднения и промени в личността. Сред другите симптоми са загуба на двигателни умения, включително трудности при ходене, преглъщане или поява на мускулни спазми. Заболяването е прогресиращо и е най-често срещаната форма на деменция при хора под 60-годишна възраст.

По думите на Ема, Брус „все още е много силно присъщ в тялото си“, като тя допълва, че с напредването на деменцията му „ние напредвахме заедно с него. Адаптирахме се заедно с него“.

„Той има начин да се свързва с мен и с децата ни, който може да не е същият, както би се свързал с любим човек, но въпреки това е много красив“, споделя тя. „Все още е много смислен. Просто е… просто е различен. И просто се научаваш как да се адаптираш.“

