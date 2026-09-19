Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Л ени Кравиц вече има свой образ в света на Barbie. Рок музикантът е първият представител на музикалната индустрия, превърнат в кукла от популярната франчайз линия.
Rock Icon Becomes Barbie's Second-Ever 'Kenbassador' - See His New Doll: https://t.co/38RNHDuZoShttps://t.co/38RNHDuZoS— Loudwire (@Loudwire) September 17, 2026
Фигурата е част от колекцията Barbie Signature Kenbassadors, която отдава почит на мъже с влияние върху културата. За създаването на куклата са използвани характерни елементи от стила и сценичната визия на Кравиц, пише Loudwire.
Колекцията беше представена през 2025 г., а първият модел беше посветен на баскетболната звезда Леброн Джеймс.
„Barbie е институция и като дете не бих могъл да си представя подобно нещо. Да бъда изобразен като кукла Кен, едва вторият в историята, е чест и нещо напълно сюрреалистично“, споделя Кравиц.
- Как изглежда куклата
Куклата е облечена в бронзов мрежест потник, дънки с широки крачоли и кафяви ботуши. Към визията са добавени колан с метални елементи и слънчеви очила.
Фигурата има татуировки по ръцете и дълги плитки, характерни за визията на музиканта.
„От музиката му, която не се вписва в един жанр, до смелия му личен стил, Лени използва платформата си, за да отстоява индивидуалността и да насърчава другите да правят същото“, коментира Нейтън Бейнард, вицепрезидент и ръководител на Barbie в компанията производител.
Препоръчителната цена на куклата е 70 долара.
- Кариерата на Лени Кравиц
Лени Кравиц започва професионалната си музикална кариера през 1989 г. с дебютния си албум Let Love Rule. През следващото десетилетие той се превръща в един от разпознаваемите рок изпълнители, като съчетава в музиката си елементи от рок, фънк, соул и психеделичен рок.
Сред най-популярните му песни са Are You Gonna Go My Way, Fly Away, It Ain't Over 'Til It's Over и Rock and Roll Is Dead.
До момента Кравиц има 12 студийни албума. Последният му проект Blue Electric Light излезе през 2024 г.
Освен с музиката си, той е познат и с участията си в киното. Кравиц се появява във филми като „Прешъс“ и поредицата „Игрите на глада“, където изпълнява ролята на Сина.