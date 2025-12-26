Свят

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

Ема Хеминг Уилис открито споделя емоционалната тежест от преминаването през празниците, след като съпругът ѝ бе диагностициран с деменция

26 декември 2025, 14:02
„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис
Източник: Getty Images

К оледа носи едновременно радост и тъга за съпругата на Брус Уилис.

В дълбоко лично есе, публикувано на нейния уебсайт, Ема Хеминг Уилис открито споделя емоционалната тежест от преминаването през празниците, след като съпругът ѝ бе диагностициран с деменция.

„За мен празниците носят спомени за това как Брус е бил в центъра на всичко“, пише 47-годишната Eма.

„Той обичаше това време на годината – енергията, времето, прекарано със семейството, традициите. Той беше човекът, който правеше палачинки, човекът, който излизаше в снега с децата, човекът, който постоянно се движеше из къщата, докато денят се развиваше. Имаше утеха в рутината да знам точно как ще протече денят, особено след като аз съм човек, който се държи на навиците.“ Тя подчертава: „Деменцията не изтрива тези спомени.“

„Но това създава пространство между тогава и сега. И това пространство може да боли.“

През 2022 г. семейството на Уилис обяви, че актьорът е диагностициран с афазия – състояние, което води до загуба на способността за разбиране или изразяване на реч.

Близо година по-късно бе съобщено, че той има по-специфична диагноза – фронтотемпорална деменция (ФТД).

Асоциацията за фронтотемпорална дегенерация описва ФТД като група мозъчни нарушения, причинени от дегенерация на фронталния и/или темпоралния дял, които засягат поведението, езика и движението, посочва Асошиейтед прес. Афазията може да бъде един от симптомите.

Организацията определя фронтотемпоралната дегенерация като „неизбежен спад във функционирането“ със средна продължителност на живота от седем до 13 години след появата на първите симптоми. Заболяването е прогресивно, терминално и без лечение.

„Скръбта по време на празниците може да се прояви по неочаквани начини“, пише Ема. „Може да се появи, докато вадите декорации от склада, опаковате подаръци или слушате позната песен. Може да ви изненада насред стая, пълна с хора, или в тихия момент, когато всички останали са си легнали.“

„Хващам се как, безобидно, проклинам името на Брус, докато се боря с празничните светлини или поемам задачи, които преди бяха негови“, признава тя.

„Не защото съм му ядосана — никога не е било така — а защото ми липсва начинът, по който някога водеше празничната атака. Да, той ме научи добре, но все пак ми е позволено да се чувствам раздразнена, че това е поредното напомняне за това как нещата са се променили.“

Празниците, които някога носеха „неусложнена радост“, сега могат да пристигнат „оплетени в мрежа от скръб“, споделя тя.

Ема признава, че една от най-трудните части на периода е очакването всичко да се чувства „нормално“, дори когато тихо скърби за живота, който някога е споделяла със съпруга си.

„Заобиколени сме от образи на това как би трябвало да изглеждат празниците – перфектно украсени домове, безгрижни събирания, усмихнати лица, запечатани в еднакви пижами“, разсъждава тя.

„Дори когато знаем, че тези изображения са курирани, те все пак могат да създадат усещане за провал и допълнителна загуба, когато нашата реалност не съвпада. Когато деменцията е част от вашето семейство, „нормалното“ се превръща в движеща се мишена.“

„Дълго време исках празниците да останат точно такива, каквито бяха, сякаш това можеше да ни предпази от случващото се“, пише тя.

„Но се уча, че гъвкавостта не е отказване. Тя е адаптиране. Тя е избор на състрадание и реалност пред съвършенство. Тя е разбиране, че смисълът не живее в размера на събирането или в блясъка на деня. Той живее в присъствието.“

„Скръбта не е знак за неблагодарност. Тя е знак за любов“, подчертава Ема. „Няма как да се отрече, че празниците сега са различни. Но различно не означава празни. Не означава счупено. Не означава лишено от смисъл. Все още има връзка. Все още има любов. Все още има радост. И ако този сезон ви се струва тежък, знайте, че не сте сами. Не го правите погрешно. И няма един-единствен „правилен“ начин да преминете през това време на годината, когато деменцията е част от живота ви. Има само вашият начин. И това е достатъчно.“

През годините Ема търси съвети от лекари и експерти, за да разбере по-добре ФТД, как се развива и какво могат да направят болногледачите, за да осигурят най-добро качество на живот на близките си. Тя редовно споделя наученото в социалните мрежи.

„Много обичам и се грижа за съпруга си“, казва тя пред Fox News Digital през септември. „Искам той да навлезе в тази следваща глава от живота си, обгрижван и обичан. Но мисля, че това, което ми помогна, е и застъпническата част от всичко това – възможността да използвам гласа си, за да помогна на някой друг. Това беше наистина утешително за мен, да мога да споделя наученото по пътя. Мисля, че възможността да дам нещо в замяна по какъвто и да е начин беше начинът за мен да продължа по този път.“

Ема се надява, че като споделя публично своята лична и опустошителна история, други болногледачи няма да се чувстват сами в своята битка.

Днес, казва тя, става въпрос за това да се справя ден след ден – за себе си и за съпруга си.

„Извървях дълъг път“, споделя тя. „Откакто получих диагнозата на Брус, никога не съм си мислила, че ще се смея отново. Мисля, че отне време. Все още се уча. Но правя най-доброто, на което съм способна.“

Източник: nypost.com    
Брус Уилис Ема Хеминг Уилис Деменция Фронтотемпорална деменция Празници Скръб Грижа за болни Семейна подкрепа Адаптация Застъпничество
Последвайте ни

По темата

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

"Аксиос": Тръмп ще приеме Зеленски в имението си Мар-а-Лаго във Флорида в неделя

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
Продажбите на електромобили в ЕС продължават да растат

Продажбите на електромобили в ЕС продължават да растат

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Израел нанесе удари по обекти на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 37 минути

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Най-големият литературен скандал на 2025 г. обаче е свързан с мемоара на Рейнър Уин „Солният път“

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

България Преди 1 час

Представители на двете партии се поклониха пред Тюркян чешма

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

България Преди 2 часа

Трите случая са докладвани на дежурен прокурор, като по всеки от тях са образувани досъдебни производства

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

В специалното празнично издание гости на водещата Елизабет Методиева са актрисите Здрава Каменова и София Бобчева, които се срещат не само като колеги, но и като майка и дъщеря на сцената в представлението „На гребена на вълната“

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Свят Преди 2 часа

Срещу бившия президент на Южна Корея са повдигнати още няколко обвинения

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес си купиха две ултралуксозни вили на частен остров в Червено море, разширявайки имотното си портфолио в Саудитска Арабия, докато подготвят дългоочакваната си сватба след Мондиал 2026

<p>Спасиха изгубили се във Витоша туристи</p>

Планински спасители помогнаха на изгубили се туристи във Витоша

България Преди 2 часа

Те били и недобре екипирани - с дънки, анцуг и по маратонки

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

България Преди 3 часа

Адвокатът посъветва в случай, че работодателят откаже отпуск да се обърнем, към Инспекцията по труда

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

България Преди 3 часа

В момента област Перник е на първо място по разпространение на грипа

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Звездите споделиха в социалните мрежи как са внесли коледната магия в домовете си

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Свят Преди 3 часа

Това съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал по пътя към село Комощица на 24 декември

Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал между селата Долно Церовене и Пишурка

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Свят Преди 4 часа

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Любопитно Преди 4 часа

Всяка година коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите, като песента ѝ е донесла десетки милиони долари

Всичко от днес

От мрежата

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Анна Кошко и Деян Донков се гушкат в снега! (СНИМКА)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Издадоха заповед за арест на още 29 души в турския футбол

Gong.bg

Реал Мадрид удари на камък с още един футболист на Байерн

Gong.bg

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще е автоматично по фиксирания курс

Nova.bg

Силни ветрове и сняг в края на седмицата

Nova.bg