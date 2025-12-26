„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

К оледа носи едновременно радост и тъга за съпругата на Брус Уилис.

В дълбоко лично есе, публикувано на нейния уебсайт, Ема Хеминг Уилис открито споделя емоционалната тежест от преминаването през празниците, след като съпругът ѝ бе диагностициран с деменция.

„За мен празниците носят спомени за това как Брус е бил в центъра на всичко“, пише 47-годишната Eма.

„Той обичаше това време на годината – енергията, времето, прекарано със семейството, традициите. Той беше човекът, който правеше палачинки, човекът, който излизаше в снега с децата, човекът, който постоянно се движеше из къщата, докато денят се развиваше. Имаше утеха в рутината да знам точно как ще протече денят, особено след като аз съм човек, който се държи на навиците.“ Тя подчертава: „Деменцията не изтрива тези спомени.“

„Но това създава пространство между тогава и сега. И това пространство може да боли.“

През 2022 г. семейството на Уилис обяви, че актьорът е диагностициран с афазия – състояние, което води до загуба на способността за разбиране или изразяване на реч.

Близо година по-късно бе съобщено, че той има по-специфична диагноза – фронтотемпорална деменция (ФТД).

Асоциацията за фронтотемпорална дегенерация описва ФТД като група мозъчни нарушения, причинени от дегенерация на фронталния и/или темпоралния дял, които засягат поведението, езика и движението, посочва Асошиейтед прес. Афазията може да бъде един от симптомите.

Организацията определя фронтотемпоралната дегенерация като „неизбежен спад във функционирането“ със средна продължителност на живота от седем до 13 години след появата на първите симптоми. Заболяването е прогресивно, терминално и без лечение.

„Скръбта по време на празниците може да се прояви по неочаквани начини“, пише Ема. „Може да се появи, докато вадите декорации от склада, опаковате подаръци или слушате позната песен. Може да ви изненада насред стая, пълна с хора, или в тихия момент, когато всички останали са си легнали.“

„Хващам се как, безобидно, проклинам името на Брус, докато се боря с празничните светлини или поемам задачи, които преди бяха негови“, признава тя.

„Не защото съм му ядосана — никога не е било така — а защото ми липсва начинът, по който някога водеше празничната атака. Да, той ме научи добре, но все пак ми е позволено да се чувствам раздразнена, че това е поредното напомняне за това как нещата са се променили.“

Празниците, които някога носеха „неусложнена радост“, сега могат да пристигнат „оплетени в мрежа от скръб“, споделя тя.

Ема признава, че една от най-трудните части на периода е очакването всичко да се чувства „нормално“, дори когато тихо скърби за живота, който някога е споделяла със съпруга си.

„Заобиколени сме от образи на това как би трябвало да изглеждат празниците – перфектно украсени домове, безгрижни събирания, усмихнати лица, запечатани в еднакви пижами“, разсъждава тя.

„Дори когато знаем, че тези изображения са курирани, те все пак могат да създадат усещане за провал и допълнителна загуба, когато нашата реалност не съвпада. Когато деменцията е част от вашето семейство, „нормалното“ се превръща в движеща се мишена.“

„Дълго време исках празниците да останат точно такива, каквито бяха, сякаш това можеше да ни предпази от случващото се“, пише тя.

„Но се уча, че гъвкавостта не е отказване. Тя е адаптиране. Тя е избор на състрадание и реалност пред съвършенство. Тя е разбиране, че смисълът не живее в размера на събирането или в блясъка на деня. Той живее в присъствието.“

„Скръбта не е знак за неблагодарност. Тя е знак за любов“, подчертава Ема. „Няма как да се отрече, че празниците сега са различни. Но различно не означава празни. Не означава счупено. Не означава лишено от смисъл. Все още има връзка. Все още има любов. Все още има радост. И ако този сезон ви се струва тежък, знайте, че не сте сами. Не го правите погрешно. И няма един-единствен „правилен“ начин да преминете през това време на годината, когато деменцията е част от живота ви. Има само вашият начин. И това е достатъчно.“

През годините Ема търси съвети от лекари и експерти, за да разбере по-добре ФТД, как се развива и какво могат да направят болногледачите, за да осигурят най-добро качество на живот на близките си. Тя редовно споделя наученото в социалните мрежи.

„Много обичам и се грижа за съпруга си“, казва тя пред Fox News Digital през септември. „Искам той да навлезе в тази следваща глава от живота си, обгрижван и обичан. Но мисля, че това, което ми помогна, е и застъпническата част от всичко това – възможността да използвам гласа си, за да помогна на някой друг. Това беше наистина утешително за мен, да мога да споделя наученото по пътя. Мисля, че възможността да дам нещо в замяна по какъвто и да е начин беше начинът за мен да продължа по този път.“

Ема се надява, че като споделя публично своята лична и опустошителна история, други болногледачи няма да се чувстват сами в своята битка.

Днес, казва тя, става въпрос за това да се справя ден след ден – за себе си и за съпруга си.

„Извървях дълъг път“, споделя тя. „Откакто получих диагнозата на Брус, никога не съм си мислила, че ще се смея отново. Мисля, че отне време. Все още се уча. Но правя най-доброто, на което съм способна.“