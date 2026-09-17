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17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Те загинали в страшни мъчения за Христовата вяра

Василена Василева Василена Василева

17 септември 2026, 07:07
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Н а 17 септември Българската православна църква почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов.

Според християнското предание София била благочестива християнка, майка на три дъщери, които нарекла на основните християнски добродетели - Вяра, Надежда и Любов.

  • Историята на Светите мъченици

София и трите ѝ дъщери живели в Рим във време, когато християните били подложени на преследвания. Семейството не криело вярата си и открито я изповядвало.

Когато император Адриан научил за тях, наредил да бъдат доведени пред него. По преданието Вяра била на 12 години, Надежда - на 10, а Любов - на 9.

По пътя към двореца София и дъщерите ѝ се молели на Исус Христос да им даде сили да понесат предстоящите изпитания. Когато застанали пред императора, спокойствието им впечатлило всички.

Адриан повикал сестрите една след друга и ги убеждавал да се откажат от християнската си вяра и да принесат жертва на богинята Артемида. Те обаче отказали.

Тогава императорът заповядал да бъдат подложени на мъчения. Според преданието нито страданията, нито заплахите успели да променят вярата им.

След смъртта на момичетата телата им били предадени на тяхната майка. София ги погребала с почести на хълм извън Рим. Тя останала при гробовете им и след три дни, прекарани в молитви, починала.

Църквата почита София като мъченица, тъй като тя понесла духовните страдания от мъченията и смъртта на своите дъщери.

Вяра, Надежда и Любов са почитани и като покровителки на децата, тъй като според преданието самите те загинали за християнската си вяра, когато били още деца.

Според църковното предание мощите на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов се намират в Елзас, Франция, от VIII век.

На 17 септември имен ден имат Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Люба, Любен, Любомир, Любомира, Любомил, София и Софка.

  • София отбелязва своя празник

17 септември е и празникът на столицата. На 25 март 1992 г. Столичният общински съвет утвърждава датата за официален празник на град София.

По повод празника е подготвена програма с различни събития.

В 10:00 часа ще се проведе тържествената сесия на Столичния общински съвет, на която ще бъдат връчени отличията „Почетен гражданин на София“.

От 11:30 часа пред храм „Света София“ ще се състои церемонията по издигане на знамето на града и водосвет. Той ще бъде отслужен от Негово Светейшество патриарх Даниил.

  • Светлините на София

Празничната атмосфера в столицата ще бъде допълнена и от специалното издание на фестивала LUNAR - „Светлините на София“.

Ларгото в центъра на града ще се превърне в сцена за светлинно изкуство. Фестивалът ще се проведе от 17 до 20 септември, като посетителите ще могат да видят светлинни инсталации и проекции в различни пространства в центъра на София.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
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