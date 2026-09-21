Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

П од ръководството на Районна прокуратура – Перник се води досъдебно производство за държане чрез информационна система на порнографски материал, за създаването на който са използвани деца.

В хода на полицейска операция, проведена от служители в дирекция „Киберпрестъпност“ в ГД „Борба с организираната престъпност“, са събрани данни, въз основа на които може да се направи обосновано предположение за извършителя на деянието - 28-годишен мъж.

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В периода от август 2025 г. до 18.09.2026 г. в Перник той държал чрез информационна система порнографски материали по смисъла а Наказателния кодекс, за създаването на които са използвани лица от двата пола, изглеждащи като непълнолетни.

При извършените действие по разследването са иззети компютър, флаш памет и мобилни телефони.

При първоначалния преглед на устройствата са установени множество файлове, съдържащи сексуално насилие над деца, както и криптирано приложение за социална комуникация с акаунт, чрез който са поучавани и разпространявани файлове със сексуална експлоатация на лица от двата пола, изглеждащи като непълнолетни.

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Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. По искане на Районна прокуратура – Перник съдът му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.