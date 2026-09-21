Свят

Девет починаха от треска в Северна Македония

Досега в Клиниката по инфекциозни болести са били хоспитализирани общо 66 пациенти с това заболяване

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 15:46
Девет починаха от треска в Северна Македония
Източник: iStock

З а девети смъртен случай от западнонилска треска в Северна Македония съобщи директорът на Клиниката по инфекциозни болести в Скопие д-р Фадил Цана. Починалият е 66-годишен пациент със съпътстващи заболявания, който е бил приет в клиниката преди 28 дни. 

Досега в Клиниката по инфекциозни болести са били хоспитализирани общо 66 пациенти с това заболяване, като в момента в нея се лекуват 11 души.

Трима в критично състояние в Северна Македония заради западнонилска треска

Поради случаите на западнонилска треска в Северна Македония здравните и ветеринарните власти предприеха засилени извънредни локални мерки. В няколко общини и селища, които се считат за най-засегнати, беше обявена епидемия, а след като вирусът беше доказан при няколко мъртви врани в Скопие и Ресен Министерството на здравеопазването издаде актуализирани медицински указания за повишено внимание към граждани над 60 години и пациенти на имуносупресивна терапия. Най-много случаи на заболяването има в Скопие, но заболели има и във Велес, Куманово, Свети Николе и Кавадарци, като само при един от случаите е регистрирано пътуване до Гърция, където има висок брой заразени.

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

Западнонилската треска е трансмисивно вирусно заболяване при хора и животни. Болестта се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са преносители на вируса. Най-честите симптоми включват треска, главоболие, мускулни болки и в някои случаи обрив. Повечето хора, заразени с вируса, развиват леки или умерени симптоми, но в редки случаи заболяването може да доведе до сериозни неврологични усложнения като менингит или енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Маринела Величкова    
западнонилска треска Северна Македония вирус
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