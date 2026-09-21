Кремъл свърза успеха на „Алтернатива за Германия“ (AfD) в Мекленбург-Предна Померания с енергийната политика на Берлин, твърдейки, че отказът от евтините руски енергийни ресурси и преминаването към по-скъпи американски доставки е допринесло за резултата.

Поражението на ХДС на Фридрих Мерц поставя канцлера пред политически натиск, на фона и на разногласия в управляващата коалиция около непопулярните му планове за реформи.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в окупирания от Русия Олешки има критичен недостиг на храни и лекарства, а санкционният закон на САЩ срещу Русия и Иран според него не допринася за подобряване на американско-руските отношения или за мирно споразумение за Украйна.

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Кремъл каза днес, че вчерашната победа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, в североизточната част на страната, се дължи до голяма степен на решението на Германия да не купува повече евтиния руски гад, а вместо това да се снабдява със скъпите американски енергийни ресурси, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че днес дилемата пред канцлера Фридрих Мерц е как да запази властта си, след като неговият Християндемократически съюз (ХДС) претърпя най-тежкото си поражение на регионални избори в следвоенна Германия, а в управляващата коалиция е налице конфликт заради ползващия се със слаба подкрепа план за реформи на Мерц.

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Освен това говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в град Олешки в украинската Херсонска област, който е завзет от силите на Москва, е критично положението с доставките на храна и лекарства, но руската армия работи по разрешаването на проблема.

Песков коментира и подписа на американския президент Доналд Тръмп под Закона "Линдзи Греъм", постановяващ мащабни санкции срещу Русия. Според говорителя на Кремъл влизането в сила на новото законодателство не помага по никакъв начин за възстановяването на влошените американско-руски взаимоотношения или за ускоряването на мирното споразумение, с което да се сложи край на войната в Украйна. Тръмп подписа в петък акта, чието официално наименование е "Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г.“ - в памет на починалия внезапно през юли сенатор от щата Южна Каролина, ревностен застъпник за Украйна.