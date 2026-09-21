Свят

Нова ескалация в Близкия изток, израелци нахлуха в „Ал-Акса“

Мюсюлмани по цял свят реагираха на провокацията

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 14:40
Нова ескалация в Близкия изток, израелци нахлуха в „Ал-Акса“
Източник: iStock

О коло 992 израелски заселници нахлуха в дворовете на комплекса на джамията „Ал-Акса“ в окупирания Източен Йерусалим в неделя сутринта, съобщи палестинската управа на града. Според информацията, цитирана от „Ал-Джазира“, заселниците са извършвали талмудски ритуали и молитви с поклони по повод Йом Кипур.

Нахлуването е станало на фона на посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в тунелите под Стария град и Стената на плача. Ден по-рано той, съпругата му Сара, няколко министри и хиляди израелски заселници са били допуснати до площада пред Стената на плача при засилена охрана.

Щурм и хаос в джамията Ал Акса в Йерусалим (СНИМКИ/ВИДЕО)

Нетаняху е публикувал кадри от посещението си, на които се вижда как преминава през тунел под Стената на плача. Във видеото той заявява, че се намира близо до „Светая светих“ и че Израел ще остане там.

Палестинската групировка „Хамас“ осъди както нахлуванията в комплекса „Ал-Акса“, така и посещението на Нетаняху в тунелите под него. Групировката определи действията като провокация и заяви, че те засягат статута и идентичността на светото място.

Според „Ал-Джазира“ тунелите под Стария град и района на „Ал-Акса“ са особено чувствителна тема за палестинците. Израел извършва разкопки под района от години, като според израелските власти целта е да бъдат открити доказателства, свързани с укрепителната стена на Втория храм. Археолози и ООН обаче са критикували дейностите, а експерти посочват, че няма доказателства, които да потвърждават тази теза.

Нахлуването в „Ал-Акса“ , водено от израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир беше остро осъдено от Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Египет. 

Йорданското външно министерство определи действията като „грубо нарушение на съществуващия исторически и правен статут“ на „Ал-Акса“ и оскверняване на светостта на мястото.

Йордания заяви, че подобни действия нарушават международното право и международното хуманитарно право и предупреди срещу опитите за налагане на нова реалност или за разделяне на комплекса. Йорданското външно министерство подчерта, че Израел няма суверенитет над окупирания Йерусалим и над мюсюлманските и християнските светини в града.

Йорданските власти посочиха, че целият комплекс „Ал-Акса“, който обхваща 144 дюнума или 14,4 хектара, е мюсюлманско място за поклонение, а Йерусалимският ислямски вакъф, свързан с йорданското Министерство на вакъфите, е единствената законна институция, отговорна за управлението и достъпа до него.

Кувейт също определи нахлуването на Бен-Гвир като „грубо нарушение на международното право и международното хуманитарно право и провокативен акт“. Доха обяви, че нахлуването е „грубо нарушение и неприемлива провокация“ спрямо милиони мюсюлмани по света. Саудитска Арабия също осъди действията и ги определи като нарушение и провокация срещу мюсюлманите.

Куршуми, побой и ранени: Какво става пред джамията Ал Акса в Йерусалим (ВИДЕО)

Египет осъди нахлуването и предупреди, че то може да доведе до ново напрежение и ескалация. Според египетското външно министерство действията нарушават светостта на ислямските свети места и провокират мюсюлманите по света. Кайро призова за спазване на историческия и правния статут на „Ал-Акса“ и на хашемитското попечителство над мюсюлманските и християнските светини в Йерусалим.

„Ал-Акса“ е третият по святост мюсюлмански храм след тези в Мека и Медина. Спомената е в Корана (сура 17:1–4) като мястото, до което съгласно традицията около година преди хиджра Мохамед бил пренесен от Мека на гърба на митично крилато същество, наречено Бурак, по време на неговото нощно пътешествие и възнасяне на небесата.

Редактор: Николай Киров
Източник: Al Jazeera, Anadolu Ajancy    
Бенямин Нетаняху Йерусалим джамията Ал Акса
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