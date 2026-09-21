Нападател уби жена с дръжка на брадва и рани съпруга ѝ в Бачево

В ъзрастна жена беше убита, а съпругът ѝ беше тежко ранен при нападение в село Бачево, община Разлог. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112, след което на място незабавно е бил изпратен полицейски екип.

В двора на частен имот полицаите открили 76-годишната жена без признаци на живот и нейния 76-годишен съпруг в безпомощно състояние. И двамата са били с видими наранявания. Мъжът е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ, съобщават от прокуратурата в Благоевград.

Задържаха 49-годишен мъж за опит за убийство

По данни на разследването вечерта на 18 септември между съпрузите и 72-годишен мъж възникнал конфликт. В хода му двамата пострадали са били нападнати и удряни с дръжка на брадва по главата и тялото.

При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства и са разпитани свидетели. На базата на събраните доказателства прокуратурата е направила обосновано предположение, че 72-годишен мъж е извършителят.

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Той е привлечен като обвиняем за опит за умишлено убийство на повече от едно лице, вследствие на което е настъпила смъртта на едната жертва, и е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор е внесъл искане в съда за определяне на мярка постоянно „задържане под стража“. Разследването продължава.