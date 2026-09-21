Свят

В САЩ: Затворена общност само за "бели хора"

Хомосексуални, чернокожи и евреи не са добре дошли в "Завръщане към корените“. Около 40 души живеят в тази общност в американския щат Арканзас. Срещу групата вече се водят съдебни процеси

21 септември 2026, 17:05
В САЩ: Затворена общност само за "бели хора"
Източник: iStock

"Завръщане към корените" е затворено селище в планините Озарк, в американския щат Арканзас. То се състои от множество малки къщички, опасани от ограда, върху която са инсталирани охранителни камери. В него се допускат само бели хора от европейски произход, а чернокожи, евреи и хомосексуални хора не са желани, съобщи Deutsche Welle.

Съоснователят на общността Ерик Оруол обяснява пред АРД, че целта е да се опази европейското наследство. Затова онези, които не отговарят на този профил, не намират прием в общността, пояснява медията.

Проверки на  произхода

Оруол е мъж на около 35 години, който казва, че жителите на неговата общност вече не искат да виждат журналисти край себе си. Според него в общността сега живеят около 40 души, но тя иска да се разширява. Освен това имало още членове на общността и в други щати – например в Тенеси, Западна Вирджиния и Айдахо – които също искали да създадат изцяло „бяла общност". Ние със сигурност ще ги подкрепим, казва Оруол.

Всеки, който желае да стане член на "Завръщане към корените", трябва да кандидатства онлайн и след това да премине през интервю. Организацията щателно проверява произхода и идеологията на кандидатите.

Нарушение на гражданските права?

На федерално ниво е в ход съдебен процес срещу общността на Оруол. Жена, която се е опитала да стане член, за да получи парцел земя, е била отхвърлена, защото е от еврейски произход и има чернокож съпруг.

Но също и в други щати бият тревога: в Пенсилвания, например, демократите настояват за приемане на закон, който би предотвратил установяването в щата на "Завръщане към корените". 

„Да няма нито чернокожи, нито евреи, нито хомосексуални: съдът сега трябва да реши дали подобно изискване е законно и дали нарушава законите за гражданските права, забраняващи дискриминацията. Оруол твърди, че има право да прави каквото си поиска на територия, която е частна собственост. Интересите на неговата група, впрочем, се защитават пред съда от еврейски адвокат.

"Според мен не сме расисти"

По време на Световното първенство по футбол през лятото Оруол изрази в социалните медии възмущението си от многообразието на европейските отбори. Той отхвърля общоприетата дефиниция за нация, като вместо това твърди, че нацията се определя от етническата идентичност. Според него е неприемливо хората да гледат на националността си като на гражданска идентичност. На въпроса на АРД дали той и неговата общност са расисти, той отговаря, че зависи от това как човек дефинира расизма.

„Според мен ние не сме расисти в смисъл, че мразим другите“, казва Оруол. Той описва себе си като бял идентитарист. В своя Ютюб канал и на други места той разпространява крайнодесни конспиративни идеи, като защитава т.нар. теория за „геноцида над белите“. Тази конспиративна теория твърди, че белите хора са застрашени от имиграцията и културната индоктринация. Оруол дава трибуна и на крайнодесни и радикални подкастъри, като например известния Ник Фуентес.

Малката ферма на Тереза ​​Галоуей граничи с имота на общността "Завръщане към корените". Тя нарича Оруол нацист, който иска „арийска нация“. Жената се е преместила в Арканзас преди повече от 20 години, но сега обмисля да продаде фермата си и да се премести – заради съседите си.

Много хора в Литъл Рок, столицата на Арканзас, която е на  около два часа път, също са чували за общността. Един мъж казва, че Бог трябва да отсъди кой е прав, и кой – не. Друг мъж обаче е ужасéн и не може да повярва, че подобни неща все още съществуват в наши дни. Надява се, че съдилищата ще сложат край на подобни закрити общества.

Тревога и загриженост

Председател на Организацията за граждански права NAACP в Арканзас е Бари Джеферсън. Афроамериканецът казва пред АРД, че дейностите на общността дълбоко го тревожат. Той получава и обаждания от други загрижени афроамериканци. Въпреки че в общността в момента живеят само 40 души, ситуацията му напомня за ерата на Джим Кроу и расовата сегрегация. „Ако си припомним за Джим Кроу – и там всичко започва с малка група хора и след това се разширява до голяма“, казва Джеферсън. „Ако не се изправим и не се борим сега - независимо дали сме черни или бели - те няма да спрат дотук", предупреждава той.

Джеферсън е обезпокоен и от това, че много неща са се променили при управлението на президента Доналд Тръмп. Според него нито федералното правителство, нито администрацията в консервативния щат Арканзас вече не обръщат сериозно внимание на правата на малцинствата. „Това е ерата на Доналд Тръмп и неговите хора. Те искат да премахнат  многообразието, равенството и приобщаването", казва Джеферсън и добавя: „Посланието, което изпращат на хората, гласи: ние не вярваме в многообразието - то не ви е нужно.“ Джеферсън е убеден, че това проправя пътя на организации като "Завръщане към корените".

Ще успее ли съдебното дело срещу организацията? Преди няколко години Джеферсън не би имал никакво съмнение. Но сега той никак не е сигурен.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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