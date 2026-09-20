Любопитно

София Кузева-Чернева: Баща ми ме предупреждаваше, а два месеца по-късно това се случи

Актрисата разказа пред Мон Дьо за предупреждението на баща си, ролята на Дана във „Вчера“, живота в Германия и погрешните представи за нея

20 септември 2026, 10:44
Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ
Частица от Честния пояс на Дева Мария пристигна във Варна

Частица от Честния пояс на Дева Мария пристигна във Варна
„La Vie En Rose“ оживя: Лейди Гага даде специално име на дъщеря си

„La Vie En Rose“ оживя: Лейди Гага даде специално име на дъщеря си
Франческо Тоти влиза в баскетбола: Стана съветник в новия проект Максима Рома

Франческо Тоти влиза в баскетбола: Стана съветник в новия проект Максима Рома
Благороден жест на Красимир от Вулканите помогна на Ураганите в “Игри на волята”

Благороден жест на Красимир от Вулканите помогна на Ураганите в “Игри на волята”
17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София
Стиван и Йордан от Обречените заслужиха място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стиван и Йордан от Обречените заслужиха място във Войната на племената на “Игри на волята”
Краят на една ера: Обявиха датата за последния мач на Лео Меси за Аржентина

Краят на една ера: Обявиха датата за последния мач на Лео Меси за Аржентина

„Че съм твърде красива, но в негативен план. Че съм малко студена, малко надменна.“ Така София Кузева-Чернева отговаря на въпроса какво най-често хората бъркат за нея.

Актрисата, позната на поколения зрители с ролята на Дана във филма „Вчера“, гостува в новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо. В откровения разговор тя разказва за детството си, връзката с баща си - Кузман Чернев, пътя към актьорската професия, както и за решението да замине за Германия и живота си там.

Една от най-силните истории, които Кузева-Чернева разказва, е свързана именно с предупреждението на баща ѝ.

  • „Трябва да се научиш да имаш характер и да казваш не“

Още преди да стане студентка в НАТФИЗ, София получава категорично „не“ от баща си, когато му казва, че иска да стане актриса.

„Каза ми, че това е много трудна професия. И второ, е много трудна за една жена“, разказва тя.

По думите ѝ баща ѝ я предупреждава, че като млада и привлекателна жена може да бъде подведена и да попадне в ситуации, в които някой да ѝ обещае роля срещу лична близост.

„Трябва да се научиш да имаш характер и да казваш не“, спомня си Кузева-Чернева думите му.

Само два месеца след като навършва 18 години, тя става студентка в академията. А два месеца по-късно преживява ситуация в киноцентъра, която, както разказва, потвърждава опасенията на баща ѝ.

„Аз станах, отключих вратата и излязох. Бях категорична, че това няма да се случи с мен“, разказва актрисата.

Тя признава, че не е споделила случилото се с баща си, защото е знаела, че това ще го нарани. Разказала за него на майка си години по-късно.

„Бях огорчена, защото татко се оказа прав“, казва тя.

  • Дана от „Вчера“: Ролята, която остава завинаги

Говорейки за ролята на Дана във „Вчера“, Кузева-Чернева признава, че понякога не ѝ се иска да говори повече за персонажа, тъй като през годините е казано много.

„Истината е, че аз съм много горда, че имам Дана“, категорична е актрисата.

По думите ѝ образът я поставя в определено амплоа, от което по-късно е трудно да излезе.

Въпреки това тя не се дразни, когато днес млади хора я разпознават именно с тази роля.

„Не мога да се разсърдя, когато някой каже: „Вие сте любимата актриса на майка ми, баща ми, много обичат ролята ви на Дана във филма „Вчера““. Даже ми става приятно, когато това е някой 20-и няколко годишен човек“, споделя тя.

  • Защо заминава за Германия

През 1993 г. актрисата заминава за Германия. По думите ѝ решението не трябва да се разглежда като драматичен отказ от кариерата.

„От позиция на времето това звучи много драматично, но да бъдем по-спокойни и по-реалисти. Аз заминах за кратко“, казва Кузева-Чернева.

Тя не приема и тезата, че е избирала между съпруга си и професията.

„Не. И то не е съпруга си, а нашето партньорство. За мен нашето партньорство беше много истинско, много дълбоко и щеше да бъде грях аз да съм в България актриса и да остана заради кариерата си само единствено“, обяснява тя.

Актрисата признава, че е заминала с нагласата, че един ден ще се върне и отново ще започне да работи.

След повече от три десетилетия в Германия тя казва, че е възприела част от местния начин на живот.

„Аз отидох германка. Тяхната точност, педантичност на мен много ми харесва“, казва тя.

  • Кузева-Чернева за Германия и успеха на AfD

В разговора актрисата коментира и политическата ситуация в Германия. Повод става силният резултат на „Алтернатива за Германия“ (AfD) на изборите в Саксония-Анхалт.

На 6 септември партията получи около 44% от гласовете и спечели 39 от общо 83 места в регионалния парламент, но не достигна необходимото мнозинство от 42 депутати.

На въпрос защо германци са готови да гласуват за AfD, Кузева-Чернева отговаря: „На трудния живот.“

Тя свързва недоволството и с миграцията и интеграцията. Според нея германската държава е допуснала до обществото хора, които не желаят да научат немски език, да познават историята на страната или да се интегрират.

Това са нейни лични оценки. Данните за изборите показват, че AfD е получила близо 44% в Саксония-Анхалт, като анализите посочват сред факторите за резултата икономическото недоволство, миграцията и отношението към федералното управление.

  • „В Германия се отучих да лъжа“

В края на разговора Кузева-Чернева разказва и за промяната в отношенията си с хората след дългите години в Германия.

„Усещам, че в Германия се отучих да не казвам истината. Да излъжа“, казва тя.

Актрисата дава пример, че ако близък човек ѝ се обади в неподходящ момент, вече предпочита директно да каже, че не ѝ е удобно да разговаря.

„Докато в България и с хора от България все по-често се улавям, че аз измислям нещо, за да не обидя отсрещния“, споделя тя.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ

„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Росен Йорданов: Открити са снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи

Росен Йорданов: Открити са снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи

Тръмп прекъсна престоя си в „Кемп Дейвид“ заради ескалацията в Близкия изток

Тръмп прекъсна престоя си в „Кемп Дейвид“ заради ескалацията в Близкия изток

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ви носи различни предмети?

Защо кучето ви носи различни предмети?

dogsandcats.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 3 дни
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 4 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 4 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ: осем звезди и осем деца застават заедно на сцената

„Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ: осем звезди и осем деца застават заедно на сцената

Любопитно Преди 55 минути

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA зрителите ще могат не само да се забавляват с любимото шоу, но и да помогнат на деца в нужда

Трима ранени при катастрофа между два автомобила край Враца

Трима ранени при катастрофа между два автомобила край Враца

България Преди 1 час

Двама от пострадалите са настанени в болница, движението по пътя вече е възстановено

<p>Русия съобщи за мащабна украинска атака в последния ден от парламентарните избори</p>

Атака с дронове срещу Москва: Поразен е нефтопреработвателен завод, има и жертви

Свят Преди 2 часа

Русия съобщава за мащабна украинска атака в последния ден от парламентарните избори

Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Свят Преди 3 часа

Сред жертвите е и синът на директора на здравното министерство в Газа

САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

Свят Преди 3 часа

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

България Преди 3 часа

Държавната комисия по стокови борси и тържища отчита по-високи цени при основни плодове и зеленчуци, но има и стоки, които поевтиняват

Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН

Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН

Свят Преди 4 часа

Бившата президентка на Чили беше на предпоследно място при последното неофициално гласуване на Съвета за сигурност

Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Свят Преди 4 часа

Йеменските бунтовници заявиха, че са атакували „чувствителни обекти“

Майка и две малки деца загинаха при руски удар край Киев

Майка и две малки деца загинаха при руски удар край Киев

Свят Преди 4 часа

При атаката във Фастовски район са повредени частни домове и автомобил

Тандемът на Мирослав и д-р Пекин продължава напред в звездния турнир на “Игри на волята”

Тандемът на Мирослав и д-р Пекин продължава напред в звездния турнир на “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Колоритното дуо на Теодор-Чикагото и Александра Фейгин отпадна от надпреварата

Една и съща фамилия, по-дълъг брак? Какво разкрива едно ново проучване за връзката между имената и разводите

Една и съща фамилия, по-дълъг брак? Какво разкрива едно ново проучване за връзката между имената и разводите

Любопитно Преди 5 часа

Какво се крие в едно име? Освен идентичност и наследство, може би и тайната на по-дългия брак. Звучи като отживелица, но анализ на данни от САЩ хвърля светлина върху една интересна тенденция, която ни кара да се замислим за символите в съвременната любов

Феномен на 10 години: „Марс на Земята“ цъфна в лилаво

Феномен на 10 години: „Марс на Земята“ цъфна в лилаво

Любопитно Преди 5 часа

Поради необичайните валежи от Ел Ниньо, най-сухата пустиня на Земята - Атакама, се превърна в море от цветя. Редкият феномен, случващ се веднъж на десетилетие, покрива до 15 000 кв. км с килим от над 200 вида цветя и трансформира пейзажа

Как да се храним добре, когато времето и парите са ограничени: Диетологът споделя трикове

Как да се храним добре, когато времето и парите са ограничени: Диетологът споделя трикове

Любопитно Преди 5 часа

Диетолог разкрива как да поддържаме пълноценно и разнообразно меню в трудни периоди, без да купуваме скъпи суперхрани. Вижте кои евтини и дълготрайни продукти от кварталния магазин осигуряват всичко необходимо за организма

До 32° в неделя, след това идват дъжд, вятър и застудяване

До 32° в неделя, след това идват дъжд, вятър и застудяване

България Преди 5 часа

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца

Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Свят Преди 13 часа

Снощните удари с балистични ракети и дронове предизвикаха пожар в депо за гориво край международното летище в саудитската столица

Марин Льо Пен с остър обрат: Няма да допуснем Русия да ни диктува политиката

Марин Льо Пен с остър обрат: Няма да допуснем Русия да ни диктува политиката

Свят Преди 13 часа

След поставянето на френски компании под принудително управление в Русия, лидерите на „Национален сбор“ заявиха, че няма да толерират дестабилизация и опити за натиск от страна на Москва

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Между вчера и днес: Историята на София Кузева - Чернева

Edna.bg

Рокля за 250 долара и диаманти за 27 000: Модното послание на Тейлър Суифт

Edna.bg

Златното момиче Стилияна Николова след медалите: Много искам да остана добър човек на първо място

Nova.bg

Правосъдният министър: Случаят „Петрохан” е едно от големите престъпления на десетилетието, отговорите тепърва предстоят

Nova.bg