София Кузева-Чернева: Баща ми ме предупреждаваше, а два месеца по-късно това се случи

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„Че съм твърде красива, но в негативен план. Че съм малко студена, малко надменна.“ Така София Кузева-Чернева отговаря на въпроса какво най-често хората бъркат за нея.

Актрисата, позната на поколения зрители с ролята на Дана във филма „Вчера“, гостува в новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо. В откровения разговор тя разказва за детството си, връзката с баща си - Кузман Чернев, пътя към актьорската професия, както и за решението да замине за Германия и живота си там.

Една от най-силните истории, които Кузева-Чернева разказва, е свързана именно с предупреждението на баща ѝ.

„Трябва да се научиш да имаш характер и да казваш не“

Още преди да стане студентка в НАТФИЗ, София получава категорично „не“ от баща си, когато му казва, че иска да стане актриса.

„Каза ми, че това е много трудна професия. И второ, е много трудна за една жена“, разказва тя.

По думите ѝ баща ѝ я предупреждава, че като млада и привлекателна жена може да бъде подведена и да попадне в ситуации, в които някой да ѝ обещае роля срещу лична близост.

„Трябва да се научиш да имаш характер и да казваш не“, спомня си Кузева-Чернева думите му.

Само два месеца след като навършва 18 години, тя става студентка в академията. А два месеца по-късно преживява ситуация в киноцентъра, която, както разказва, потвърждава опасенията на баща ѝ.

„Аз станах, отключих вратата и излязох. Бях категорична, че това няма да се случи с мен“, разказва актрисата.

Тя признава, че не е споделила случилото се с баща си, защото е знаела, че това ще го нарани. Разказала за него на майка си години по-късно.

„Бях огорчена, защото татко се оказа прав“, казва тя.

Дана от „Вчера“: Ролята, която остава завинаги

Говорейки за ролята на Дана във „Вчера“, Кузева-Чернева признава, че понякога не ѝ се иска да говори повече за персонажа, тъй като през годините е казано много.

„Истината е, че аз съм много горда, че имам Дана“, категорична е актрисата.

По думите ѝ образът я поставя в определено амплоа, от което по-късно е трудно да излезе.

Въпреки това тя не се дразни, когато днес млади хора я разпознават именно с тази роля.

„Не мога да се разсърдя, когато някой каже: „Вие сте любимата актриса на майка ми, баща ми, много обичат ролята ви на Дана във филма „Вчера““. Даже ми става приятно, когато това е някой 20-и няколко годишен човек“, споделя тя.

Защо заминава за Германия

През 1993 г. актрисата заминава за Германия. По думите ѝ решението не трябва да се разглежда като драматичен отказ от кариерата.

„От позиция на времето това звучи много драматично, но да бъдем по-спокойни и по-реалисти. Аз заминах за кратко“, казва Кузева-Чернева.

Тя не приема и тезата, че е избирала между съпруга си и професията.

„Не. И то не е съпруга си, а нашето партньорство. За мен нашето партньорство беше много истинско, много дълбоко и щеше да бъде грях аз да съм в България актриса и да остана заради кариерата си само единствено“, обяснява тя.

Актрисата признава, че е заминала с нагласата, че един ден ще се върне и отново ще започне да работи.

След повече от три десетилетия в Германия тя казва, че е възприела част от местния начин на живот.

„Аз отидох германка. Тяхната точност, педантичност на мен много ми харесва“, казва тя.

Кузева-Чернева за Германия и успеха на AfD

В разговора актрисата коментира и политическата ситуация в Германия. Повод става силният резултат на „Алтернатива за Германия“ (AfD) на изборите в Саксония-Анхалт.

На 6 септември партията получи около 44% от гласовете и спечели 39 от общо 83 места в регионалния парламент, но не достигна необходимото мнозинство от 42 депутати.

На въпрос защо германци са готови да гласуват за AfD, Кузева-Чернева отговаря: „На трудния живот.“

Тя свързва недоволството и с миграцията и интеграцията. Според нея германската държава е допуснала до обществото хора, които не желаят да научат немски език, да познават историята на страната или да се интегрират.

Това са нейни лични оценки. Данните за изборите показват, че AfD е получила близо 44% в Саксония-Анхалт, като анализите посочват сред факторите за резултата икономическото недоволство, миграцията и отношението към федералното управление.

„В Германия се отучих да лъжа“

В края на разговора Кузева-Чернева разказва и за промяната в отношенията си с хората след дългите години в Германия.

„Усещам, че в Германия се отучих да не казвам истината. Да излъжа“, казва тя.

Актрисата дава пример, че ако близък човек ѝ се обади в неподходящ момент, вече предпочита директно да каже, че не ѝ е удобно да разговаря.

„Докато в България и с хора от България все по-често се улавям, че аз измислям нещо, за да не обидя отсрещния“, споделя тя.