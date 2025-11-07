Любопитно

Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

7 ноември 2025, 10:13
Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява
Брус Уилис   
Източник: GettyImages

Х оливудската легенда Брус Уилис беше заснет да се държи за ръката на своя помощник по време на рядко публично излизане в четвъртък, докато се бори с деменция, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Звездата от „Умирай трудно“, на 70 години, който се отказа от актьорската кариера през 2022 г. поради влошаващото му се здравословно състояние, се наслажди на разходка по крайбрежието в Лос Анджелис и

беше видимо в добро настроение, като в един момент за миг се усмихна.

Холивудската икона, която е преместена от семейния си дом в отделна едноетажна къща, където има екип за денонощна грижа, държеше ръката на помощника си, докато вървяха заедно. В един момент неувереният Уилис опря другата си ръка на парапета, очевидно използвайки го за опора.

Това появяване се случи един ден след като бившата му съпруга, Деми Мур присъства на благотворително събитие, изпълнено със звезди, организирано в негова чест в Ню Йорк. Уилис не присъства и предимно избягва публичността след диагнозата си.

Семейството на актьора обяви през 2023 г., че му е поставена диагноза фронтотемпорална деменция (FTD)

 - форма на деменция, която причинява бързо влошаване на зоните в мозъка, свързани с личността и езиковите умения.

През август съпругата му, Ема Хеминг Уилис, на 47 години, с която имат две дъщери Мейбъл, на 13 и Евелин, на 11 години, заяви в интервю за Даян Сойър, че Брус е преместен в отделна едноетажна къща, далеч от основния им дом, където има пълен екип от хора, грижещи се за него.

Уилис има още по-големи дъщери – Румър (37), Скаут (34) и Талула (31) – от бившата си съпруга Деми, за която беше женен от 1987 до 2000 г. Семейни източници наскоро казаха пред Daily Mail: „Той много бързо се влошава“.

Съпругата на Уилис присъства на благотворителното събитие в негова чест в сряда, на няколко седмици след като сподели сърцераздирателна информация за това как малките им дъщери се справят с влошаващото му се състояние. Мисля, че се справят добре, предвид всичко, но е трудно“, каза тя пред Vogue Australia през октомври.

„Те скърбят, много им липсва баща им. Той пропуска важни моменти, а това е тежко за тях, но децата са издръжливи, въпреки че някога мразех да слушам това, защото хората не разбираха през какво преминаваме.

Не знам дали децата ми някога ще се възстановят напълно, но се учат, и аз също“,

споделя Ема.

Миналия месец източници близки до семейството разкриха, че Ема Хеминг Уилис се бори не само да управлява бързо влошаващото се здраве на звездата, но и да поддържа голямото му състояние. Източникът каза: „Грижата за Брус не е само да го подкрепяш и да следиш да има физическата възможност да премине през деня. Включва също и грижата за огромното състояние, което той е натрупал като топ актьор“.

Самата Хеминг Уилис каза, че преместването на съпруга ѝ в отделен дом е било най-доброто решение за тяхното семейство. Тя поясни, че възможността Уилис да живее в нов дом, където го подкрепят 24/7, ѝ е позволила да се върне към ролята на съпруга.

Ема казва пред The Sunday Times: „Това беше едно от най-трудните решения, които някога съм взимала. Но сред тъгата и неудобството, това беше правилното решение – за него, за нашите момичета, за мен. В крайна сметка можах отново да бъда негова съпруга. А това е огромен дар“.

Ема добави, че това е дало и

повече независимост на Брус, предоставяйки му шанс да се свърже отново с приятели и семейство.

Тя обясни: „Направи голяма разлика повече приятели и роднини да имат свои собствени преживявания с него, без да е в моя дом, без аз да надничам и тежестта от моята тревожност как да управлявам гостите и техните очаквания, и после да виждам техните реакции, тяхната тъга към това, което е“.

Уилис притежава около 250 милиона долара, които според съобщенията неговата съпруга вече управлява, тъй като фронтотемпоралната му деменция е твърде напреднала, за да може той и екипът му самостоятелно да го правят.

FTD унищожава части от мозъка, които контролират езика, поведението и личността. За разлика от болестта на Алцхаймер — най-честата форма на деменция — пациентите при FTD не губят спомени веднага, а преживяват промени в личността. Болестта засяга и области на мозъка, отговорни за преценката, контрола на импулсите и взимането на решения, което прави пациентите уязвими към неправилно управление на финансите, налагайки допълнително бреме върху грижата.

Съпругата му наскоро сподели за „сигналът, който я накараl да преосмисли грижите за деменцията на съпруга ѝ“. Тази седмица тя участва в подкаста HealSquad с актрисата Мария Менунос, където говори за грижата за съпруга си. Тя сподели, че

неврологът на Уилис я е предупредил с мрачна статистика: около 30% от грижещите се умират преди техните близки.

Причината може да е, че 40% от тези хора не си уреждат собствени медицински прегледи, защото нямат достатъчно подкрепа за грижата за своя близък. Хроничният стрес от грижите може също да влоши съществуващи заболявания чрез задействане на реакцията на тялото „борба или бягство“, което води до възпаления, високо кръвно налягане и увеличен риск от сърдечен удар.

Хеминг Уилис каза: „Наистина трябваше да чуя това, за да се събудя“.„Уреждаме срещи за всички, управляваме, правим всичко това. Правим толкова много“. Хеминг Уилис добави: „Грижещите се трябва да знаят, че за да бъде устойчиво, трябва да се грижат за себе си – това не е егоистично, а самосъхраняващо“.

По темата

Брус Уилис фронтотемпорална деменция Ема Хеминг Уилис грижещи се семейство влошаване на здравето публично появяване управление на състояние холивудска легенда денонощна грижа
Последвайте ни
Борисов: Държавата поема ръководството над

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи

Кейти Пери разкри истинската причина за раздялата си с Орландо Блум в новата си песен

Кейти Пери разкри истинската причина за раздялата си с Орландо Блум в новата си песен

Опашки за пенсии пред пощите

Опашки за пенсии пред пощите

Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

pariteni.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 4 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 4 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Автомобил се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

България Преди 13 минути

Съборени са няколко сергии със стока

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

България Преди 13 минути

В „Телеграфно подкастът“ бившият посланик в Северна Македония разкрива истината за разделения народ и лични срещи с македонски лидери

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 29 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

,

Вдигат двойно парите за безплатна храна на работниците

България Преди 39 минути

Вижте кои служители имат право на безплатна храна и напитки

Почина звездата от "Шърли Валънтайн" Полин Колинс

Почина звездата от "Шърли Валънтайн" Полин Колинс

Свят Преди 41 минути

Актрисата е издъхнала на 85-годишна възраст

„Човешката кулка Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

„Човешката кулка Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

Любопитно Преди 58 минути

Неочакваната смърт на Барбара Янкавски, известна като „човешката кулка Барби“, шокира нейните последователи

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Мария Желяскова внезапно падна на сцената по време на състезанието във Филипините на 5 ноември

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Свят Преди 1 час

Това съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

България Преди 1 час

Според председателя на УС на Асоциация на индустриалния капитал е възможно да се стигне до протест

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

България Преди 1 час

Атанасов коментира, че се повишава общественото напрежение и гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

България Преди 1 час

"Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите", заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

България Преди 1 час

По първоначални данни са се ударили три леки автомобила

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Свят Преди 1 час

Това съобщи министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "Екс"

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

Свят Преди 1 час

След серия от инциденти с дронове над стратегически обекти Белгия засилва мерките за сигурност. Москва отрича обвиненията в намеса

Срутената кула в ТЕЦ Улсан, Южна Корея

Срути се кула в ТЕЦ Улсан, има жертва, спасители търсят още 5 души

Свят Преди 2 часа

Властите се опасяват, че поне още един човек също е загинал

.

„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

България Преди 2 часа

Сюжетът – мним полицай алармира, че с неистинския документ има опит да бъде изтеглен голям кредит от наше име

Всичко от днес

От мрежата

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Константинос Аргирос с първи думи за бебето си преди концерта в България

Edna.bg

Избраха най-сексапилният мъж на планетата

Edna.bg

Александър Димитров повика вратаря на Ботев Враца и един дебютант за мачовете с Турция и Грузия

Gong.bg

Хулио Веласкес: Наясно съм със състава за ЦСКА

Gong.bg

Кола се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

Nova.bg

„Високо напрежение”: Какво съдържат добавките за отслабване, заради които десетки жени са в болница

Nova.bg