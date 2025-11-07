Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

Х оливудската легенда Брус Уилис беше заснет да се държи за ръката на своя помощник по време на рядко публично излизане в четвъртък, докато се бори с деменция, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Звездата от „Умирай трудно“, на 70 години, който се отказа от актьорската кариера през 2022 г. поради влошаващото му се здравословно състояние, се наслажди на разходка по крайбрежието в Лос Анджелис и

беше видимо в добро настроение, като в един момент за миг се усмихна.

Bruce Willis Spotted Out for a Beach Stroll in Los Angeles https://t.co/XQvnMqlrzd pic.twitter.com/lumo1POxep — TMZ (@TMZ) November 7, 2025

Холивудската икона, която е преместена от семейния си дом в отделна едноетажна къща, където има екип за денонощна грижа, държеше ръката на помощника си, докато вървяха заедно. В един момент неувереният Уилис опря другата си ръка на парапета, очевидно използвайки го за опора.

Това появяване се случи един ден след като бившата му съпруга, Деми Мур присъства на благотворително събитие, изпълнено със звезди, организирано в негова чест в Ню Йорк. Уилис не присъства и предимно избягва публичността след диагнозата си.

Семейството на актьора обяви през 2023 г., че му е поставена диагноза фронтотемпорална деменция (FTD)

- форма на деменция, която причинява бързо влошаване на зоните в мозъка, свързани с личността и езиковите умения.

През август съпругата му, Ема Хеминг Уилис, на 47 години, с която имат две дъщери Мейбъл, на 13 и Евелин, на 11 години, заяви в интервю за Даян Сойър, че Брус е преместен в отделна едноетажна къща, далеч от основния им дом, където има пълен екип от хора, грижещи се за него.

Уилис има още по-големи дъщери – Румър (37), Скаут (34) и Талула (31) – от бившата си съпруга Деми, за която беше женен от 1987 до 2000 г. Семейни източници наскоро казаха пред Daily Mail: „Той много бързо се влошава“.

Съпругата на Уилис присъства на благотворителното събитие в негова чест в сряда, на няколко седмици след като сподели сърцераздирателна информация за това как малките им дъщери се справят с влошаващото му се състояние. Мисля, че се справят добре, предвид всичко, но е трудно“, каза тя пред Vogue Australia през октомври.

„Те скърбят, много им липсва баща им. Той пропуска важни моменти, а това е тежко за тях, но децата са издръжливи, въпреки че някога мразех да слушам това, защото хората не разбираха през какво преминаваме.

Не знам дали децата ми някога ще се възстановят напълно, но се учат, и аз също“,

споделя Ема.

Миналия месец източници близки до семейството разкриха, че Ема Хеминг Уилис се бори не само да управлява бързо влошаващото се здраве на звездата, но и да поддържа голямото му състояние. Източникът каза: „Грижата за Брус не е само да го подкрепяш и да следиш да има физическата възможност да премине през деня. Включва също и грижата за огромното състояние, което той е натрупал като топ актьор“.

Самата Хеминг Уилис каза, че преместването на съпруга ѝ в отделен дом е било най-доброто решение за тяхното семейство. Тя поясни, че възможността Уилис да живее в нов дом, където го подкрепят 24/7, ѝ е позволила да се върне към ролята на съпруга.

Ема казва пред The Sunday Times: „Това беше едно от най-трудните решения, които някога съм взимала. Но сред тъгата и неудобството, това беше правилното решение – за него, за нашите момичета, за мен. В крайна сметка можах отново да бъда негова съпруга. А това е огромен дар“.

Ема добави, че това е дало и

повече независимост на Брус, предоставяйки му шанс да се свърже отново с приятели и семейство.

Тя обясни: „Направи голяма разлика повече приятели и роднини да имат свои собствени преживявания с него, без да е в моя дом, без аз да надничам и тежестта от моята тревожност как да управлявам гостите и техните очаквания, и после да виждам техните реакции, тяхната тъга към това, което е“.

Уилис притежава около 250 милиона долара, които според съобщенията неговата съпруга вече управлява, тъй като фронтотемпоралната му деменция е твърде напреднала, за да може той и екипът му самостоятелно да го правят.

FTD унищожава части от мозъка, които контролират езика, поведението и личността. За разлика от болестта на Алцхаймер — най-честата форма на деменция — пациентите при FTD не губят спомени веднага, а преживяват промени в личността. Болестта засяга и области на мозъка, отговорни за преценката, контрола на импулсите и взимането на решения, което прави пациентите уязвими към неправилно управление на финансите, налагайки допълнително бреме върху грижата.

Съпругата му наскоро сподели за „сигналът, който я накараl да преосмисли грижите за деменцията на съпруга ѝ“. Тази седмица тя участва в подкаста HealSquad с актрисата Мария Менунос, където говори за грижата за съпруга си. Тя сподели, че

неврологът на Уилис я е предупредил с мрачна статистика: около 30% от грижещите се умират преди техните близки.

Причината може да е, че 40% от тези хора не си уреждат собствени медицински прегледи, защото нямат достатъчно подкрепа за грижата за своя близък. Хроничният стрес от грижите може също да влоши съществуващи заболявания чрез задействане на реакцията на тялото „борба или бягство“, което води до възпаления, високо кръвно налягане и увеличен риск от сърдечен удар.

Хеминг Уилис каза: „Наистина трябваше да чуя това, за да се събудя“.„Уреждаме срещи за всички, управляваме, правим всичко това. Правим толкова много“. Хеминг Уилис добави: „Грижещите се трябва да знаят, че за да бъде устойчиво, трябва да се грижат за себе си – това не е егоистично, а самосъхраняващо“.