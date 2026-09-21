България

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 19:32
Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България
Източник: iStock

Б елгийската банка Кей Би Си (KBC) повиши прогнозата си за средногодишната инфлация в България през 2026 г. до 5 на сто спрямо очакваните през август 4,7 на сто. За 2027 г. оценката също е увеличена с 0,3 процентни пункта - до 3,8 на сто от 3,5 на сто. Същевременно прогнозите за растежа на брутния вътрешен продукт остават непроменени - 2,6 на сто през тази година и 2,4 на сто през 2027 г., сочи септемврийският икономически обзор на групата.

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията на анализаторите и подкрепя прогнозата им за 2026 г. Очакваното забавяне през 2027 г. вече беше заложено и в августовската оценка на Кей Би Си.

БНБ очаква ускоряване на инфлацията тази година

По-предпазливите очаквания за инфлацията са свързани с поскъпването на горивата и транспорта. Според актуалния обзор годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1 на сто през август, докато динамиката на цените на храните остава сравнително благоприятна.

Анализаторите очакват инфлацията да се забави през 2027 г. с отслабването на ефектите от последните ценови шокове и на продължаващия инфлационен натиск. Сушата обаче създава допълнителни рискове. Според обзора тя е наложила ограничаване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, което е допринесло за натиска върху регионалните цени на електроенергията.

БНБ с прогноза за инфлацията в България и еврозоната

В августовската си прогноза Кей Би Си открояваше приемането на еврото и първите признаци за по-силен приток на преки чуждестранни инвестиции като подкрепящи растежа фактори. Тогава анализаторите предупреждаваха и за ограниченията от страна на предлагането: 33,3 на сто от промишлените предприятия през юли са посочили недостига на работна ръка като пречка пред дейността си, а почасовите разходи за труд през първото тримесечие са нараснали с 13,4 на сто на годишна база.

Сред останалите разглеждани икономики в Централна и Източна Европа Полша се очаква да запази най-висок растеж - 3,2 на сто през 2026 г. и 3,4 на сто през 2027 г. През второто тримесечие полската икономика е нараснала с 1 на сто спрямо предходното, подкрепена от инвестициите и положителния принос на нетния износ.

Публичните финанси обаче остават предизвикателство. Проектобюджетът на Полша за 2027 г. предвижда дефицит от 7,1 на сто от БВП, без промяна спрямо 2026 г. Кей Би Си очаква средногодишната инфлация да се забави от 3,3 на сто през тази година до 3 на сто през следващата, а основните лихви да останат непроменени през идните тримесечия. Ново затягане на паричната политика обаче не се изключва при трайно високи енергийни цени.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Бойчо Попов    
икономическа прогноза бвп инфлация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нападател уби жена с дръжка на брадва и рани съпруга ѝ в Бачево

Нападател уби жена с дръжка на брадва и рани съпруга ѝ в Бачево

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

Льо Пен загуби благоволението на Русия

Льо Пен загуби благоволението на Русия

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

САЩ работят по мащабна сделка с Беларус

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали

Преди 1 ден
Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия
Ексклузивно

Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

Преди 1 ден
Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса
Ексклузивно

Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса

Преди 1 ден
Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски
Ексклузивно

Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МОН публикува моделите на новите матури

МОН публикува моделите на новите матури

България Преди 1 час

Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

България Преди 3 часа

Има риск за живота и здравето на хората, както и за имуществото им

Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Любопитно Преди 4 часа

Клиентите могат да ги активират за ден или седмица без допълнителна такса до 31 октомври

Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

България Преди 5 часа

Те са били разпространявани с криптирано приложение за социална комуникация

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

България Преди 5 часа

Образувани са досъдебни производства

„Най-свободен се чувствах, когато бях честен със себе си“: Последното послание на Пресли Гербер месеци преди смъртта му

„Най-свободен се чувствах, когато бях честен със себе си“: Последното послание на Пресли Гербер месеци преди смъртта му

Свят Преди 5 часа

Месеци преди трагичната си смърт на 27 години, моделът Пресли Гербер се появи за последно на публично събитие с известните си родители Синди Крофорд и Ранди Гербер, където говори откровено за борбата с психичните си проблеми и зависимостите

Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца

Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца

България Преди 5 часа

Ивкова: Разплатени точно 189 096 006,72 евро

Девет починаха от треска в Северна Македония

Девет починаха от треска в Северна Македония

Свят Преди 5 часа

Досега в Клиниката по инфекциозни болести са били хоспитализирани общо 66 пациенти с това заболяване

.

Денят, посветен на гласа на децата, в ефира на NOVA набра близо 100 000 евро за програмите на УНИЦЕФ

Любопитно Преди 5 часа

Благотворителният епизод на „Пееш или лъжеш“ беше кулминацията на деня

Жена на 29 години продава дрога пред детска градина в София

Жена на 29 години продава дрога пред детска градина в София

България Преди 6 часа

В превозното ѝ средство са намерени множество полиетиленови пликчета

7 автомобила с технологии, които правят ежедневното шофиране по-лесно през 2026 г.

7 автомобила с технологии, които правят ежедневното шофиране по-лесно през 2026 г.

Технологии Преди 6 часа

Нова ескалация в Близкия изток, израелци нахлуха в „Ал-Акса“

Нова ескалация в Близкия изток, израелци нахлуха в „Ал-Акса“

Свят Преди 6 часа

Мюсюлмани по цял свят реагираха на провокацията

Кремъл посочи причината за победата на AfD в Германия

Кремъл посочи причината за победата на AfD в Германия

Свят Преди 7 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков свърза изборния резултат в Мекленбург-Предна Померания с енергийната политика на Германия

Хора с увреждания протестираха пред Столична община с искане за достъпна среда

„Празнуваме независимост. Живеем в блокада“: Хора с увреждания излязоха на протест в София

България Преди 7 часа

Движение „Мобилност“ и сдружение „Национален център на хората с увреждания“ настояват за конкретни действия от Столичната община

Китайският президент Си Цзинпин и американският му колега Доналд Тръмп посещават Храма на небето в Пекин, 14 май 2026 г.

Си Цзинпин ще посети САЩ за среща с Доналд Тръмп

Свят Преди 7 часа

Китайският президент ще бъде на държавно посещение в САЩ по покана на американския си колега

Християн Мицкоски

Мицкоски: Готови сме да обсъдим с България Плана за малцинствата, но с участието на ЕС

Свят Преди 7 часа

Премиерът на Северна Македония предлага представител на Европейския съюз да присъства на разговорите за Плана за действие за малцинствата

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Пенелопе Крус разкри тайната на любовта с Хавиер Бардем: „Срещнах го преди 34 години“

Edna.bg

Ивет Лалова към съпруга си: „Все още избирам теб“ – 13 години след сватбата

Edna.bg

Светослав Бенчев: Намаление на потреблението на горивата в страната ни няма

Nova.bg

Предизборната кампания наближава: Кои ще се борят за президентския пост

Nova.bg