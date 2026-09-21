Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

Б елгийската банка Кей Би Си (KBC) повиши прогнозата си за средногодишната инфлация в България през 2026 г. до 5 на сто спрямо очакваните през август 4,7 на сто. За 2027 г. оценката също е увеличена с 0,3 процентни пункта - до 3,8 на сто от 3,5 на сто. Същевременно прогнозите за растежа на брутния вътрешен продукт остават непроменени - 2,6 на сто през тази година и 2,4 на сто през 2027 г., сочи септемврийският икономически обзор на групата.

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията на анализаторите и подкрепя прогнозата им за 2026 г. Очакваното забавяне през 2027 г. вече беше заложено и в августовската оценка на Кей Би Си.

БНБ очаква ускоряване на инфлацията тази година

По-предпазливите очаквания за инфлацията са свързани с поскъпването на горивата и транспорта. Според актуалния обзор годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1 на сто през август, докато динамиката на цените на храните остава сравнително благоприятна.

Анализаторите очакват инфлацията да се забави през 2027 г. с отслабването на ефектите от последните ценови шокове и на продължаващия инфлационен натиск. Сушата обаче създава допълнителни рискове. Според обзора тя е наложила ограничаване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, което е допринесло за натиска върху регионалните цени на електроенергията.

БНБ с прогноза за инфлацията в България и еврозоната

В августовската си прогноза Кей Би Си открояваше приемането на еврото и първите признаци за по-силен приток на преки чуждестранни инвестиции като подкрепящи растежа фактори. Тогава анализаторите предупреждаваха и за ограниченията от страна на предлагането: 33,3 на сто от промишлените предприятия през юли са посочили недостига на работна ръка като пречка пред дейността си, а почасовите разходи за труд през първото тримесечие са нараснали с 13,4 на сто на годишна база.

Сред останалите разглеждани икономики в Централна и Източна Европа Полша се очаква да запази най-висок растеж - 3,2 на сто през 2026 г. и 3,4 на сто през 2027 г. През второто тримесечие полската икономика е нараснала с 1 на сто спрямо предходното, подкрепена от инвестициите и положителния принос на нетния износ.

Публичните финанси обаче остават предизвикателство. Проектобюджетът на Полша за 2027 г. предвижда дефицит от 7,1 на сто от БВП, без промяна спрямо 2026 г. Кей Би Си очаква средногодишната инфлация да се забави от 3,3 на сто през тази година до 3 на сто през следващата, а основните лихви да останат непроменени през идните тримесечия. Ново затягане на паричната политика обаче не се изключва при трайно високи енергийни цени.