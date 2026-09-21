„Най-свободен се чувствах, когато бях честен със себе си“: Последното послание на Пресли Гербер месеци преди смъртта му

С инът на супермодела Синди Крофорд и бизнесмена Ранди Гербер, Пресли Гербер, почина едва на 27 години в рехабилитационен център. Трагичната вест идва само месеци след последната му публична поява, на която той говори за борбата си с психичното здраве.

Синът на Синди Крауфорд почина на 27-годишна възраст

На 11 юни Пресли и известните му родители присъстваха на събитието за представянето на инициативата We Are ENOUGH x Aviator Nation в Малибу, Калифорния. Триото се усмихваше пред обективите, като Пресли стоеше между 60-годишния супермодел и 64-годишния бизнесмен.

Presley Gerber embraced parents Rande Gerber, Cindy Crawford in last public appearance months before death https://t.co/mno6UWnrnf pic.twitter.com/qE0DC9cyJb — New York Post (@nypost) September 21, 2026

По време на събитието, чиято цел бе да насърчи откровения разговор за психичното здраве, Пресли сподели публично за своя собствен път и за това какво му е помогнало да осъзнае, че е достатъчен такъв, какъвто е.

В официално съобщение за медиите се посочва, че на 23-годишна възраст той е решил да спре приема на „различни медикаменти“ и е започнал да се учи да различава вътрешните си гласове от автентичното си аз.

„Най-свободен се почувствах, когато най-накрая бях честен със себе си“, каза моделът по време на събитието.

Пресли също така насърчи присъстващите да се съсредоточат върху грижата за себе си и физическата активност: „Движете тялото си, независимо как се чувствате. Излезте навън. Попечете се на слънце. Ако не ви се движи, просто легнете на тревата.“

Последната публична поява на Пресли с майка му и баща му бе малко повече от три месеца преди трагичната му смърт.

Новината за смъртта му дойде, след като бе съобщено, че е починал в неделя. Той бе едва на 27 години.

„Семейството моли за уединение и уважение в този изключително труден и болезнен мoмeнт“, заявиха близките му в изявление пред Page Six. Причината за смъртта се установява чрез аутопсия.

Presley Gerber, model son of Cindy Crawford and Rande Gerber, dead at 27: report https://t.co/927ncZlo4C pic.twitter.com/PcdfX2pgf7 — New York Post (@nypost) September 21, 2026

Пресли винаги е бил открит за борбата си с психичните проблеми и злоупотребата с вещества. През декември 2025 г. той съобщи, че не е консумирал алкохол от пет месеца, но изпитва затруднения да намери медицинска подкрепа, за да се откаже безопасно от медикаментите, отпускани с рецепта.

През май той пътува до Канкун, Мексико, за да се подложи на алтернативно лечение с висок прием на ибогаин - психеделична терапия, предназначена да подпомогне възстановяването на мозъчната функция и прекъсването на цикъла на пристрастяване.

Ранди Гербер и Синди Крофорд посрещнаха Пресли през юли 1999 г. Те имат и дъщеря - Кая Гербер, родена през септември 2001 г.