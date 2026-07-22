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Брус Уилис с рядка публична поява на фона на тежката си диагноза (СНИМКА)

Холивудската звезда Брус Уилис бе заснет по време на рядка разходка с автомобил в Лос Анджелис. На фона на битката му с фронтотемпоралната деменция, неговата съпруга Ема Хеминг разкрива истината за заболяването и трудното решение да го преместят

Стела Христова Стела Христова

22 юли 2026, 16:45
Брус Уилис с рядка публична поява на фона на тежката си диагноза (СНИМКА)
Брус Уилис   
Източник: Getty Images

Б рус Уилис бе забелязан да се вози в автомобил из Студио Сити в Лос Анджелис на 19 юли — изключително рядка поява за актьора от „Умирай трудно“, който бе диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) през 2023 г, пише HELLO!

71-годишният мъж изглеждаше спокоен, докато седеше на пътническата седалка, облечен в синьо яке и тъмносина шофьорска шапка. Излизането му идва на фона на неговата продължаваща здравословна битка, която лиши Брус от голяма част от способността му да говори поради изтощителното мозъчно разстройство.

Симптомите на FTD могат да варират от промени в поведението до загуба на емпатия и проблеми с паметта. Брус първоначално бе диагностициран с афазия през 2022 г., преди семейството му да открие, че той всъщност страда от FTD.

Съпругата му, с която са заедно от 17 години — Ема Хеминг, наскоро поясни в подкаста The Bossticks, че Брус няма проблеми с паметта, а по-скоро е засегнат говорът му. „Вариантът, който Брус има, засяга езика и речта, но има друг вариант, който влияе на поведението, както и такъв, който засяга движението“, каза тя.

„Това е различна част от мозъка. Така че, когато хората питат: „О, знаеш ли, той помни ли коя си?“, отговорът е, че той няма Алцхаймер, а има FTD.“ Тя продължи: „Мисля, че това е много често срещано погрешно схващане — когато мислим за деменция, си представяме единствено загуба на паметта.“

„Различно е от болестта на Алцхаймер. Болестта на Алцхаймер е най-често срещаната форма на деменция, но FTD е най-разпространената форма на деменция при хора под 60-годишна възраст.“

Когато състоянието на Брус започнало да се влошава, Ема, която е основният му болногледач и майка на двете му най-малки дъщери, била принудена да вземе трудното решение да го премести във втория им дом.

„Това беше едно от най-трудните решения, които е трябвало да вземам някога“, обясни бившият модел в специалното предаване на ABC News „Ема и Брус Уилис: Неочакваното пътешествие“.

„Но знаех, че преди всичко Брус би искал точно това за дъщерите ни. Той би искал те да бъдат в дом, който е по-съобразен с техните нужди, а не с неговите.“ Двамата споделят 14-годишната Мейбъл и 12-годишната Евелин. Брус е баща и на дъщерите Румър (на 37 години), Скаут (на 35 години) и Талула (на 32 години), които са от брака му с бившата му съпруга Деми Мур.

„Когато отиваме там, независимо дали сме на двора, или гледаме филм... целта е просто да бъдем там и да се свържем с Брус“, сподели Ема за новия му дом. „Това е къща, изпълнена с любов, топлина, грижа и смях. И беше прекрасно да се види как толкова много от приятелите на Брус продължават да идват заради него и внасят живот и радост.“

Деми, Румър, Скаут и Талула са плътно до Ема по време на здравословната битка на Брус и оказват непоколебима подкрепа. Актрисата от филма „Веществото“ защити решението на Ема да премести Брус в отделен дом по време на участие в подкаста на Опра Уинфри и похвали нейната сила и издръжливост.

„Изпитвам толкова много съчувствие към Ема; като млада жена, никой не би могъл да предвиди докъде ще стигне това и наистина мисля, че тя се справя майсторски“, каза тя.

Редактор: Стела Христова
Брус Уилис Фронтотемпорална деменция Ема Хеминг Здравословна битка Афазия Деменция Актьор Семейна подкрепа
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