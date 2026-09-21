България

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

Образувани са досъдебни производства

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 16:23
Двама души загинаха при пожари край Пловдив
Източник: iStock/Getty Images

Д вама души загинаха при пожари в Пловдивско. Жертвите са на 70 и 58- години, научи NOVA.

Единият пожар е възникнал вчера сутринта около 07:00 часа в къща в село Драгомир. На място са били изпратени два противопожарни автомобила. След потушаването на пламъците в една от стаите е открито безжизненото тяло на 70-годишната обитателка.

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От полицията в Пловдив съобщиха, че другият инцидент е станал малко преди 01:00 ч. днес. По все още неизяснени причини пожар е възникнал в животновъдна ферма в село Костиево. В резултат на пожара е загинал 58-годишен пастир и част от отглежданите животни, нанесени са сериозни материални щети по селскостопанския имот.

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И в двата случая разследването е предприето от служители на РУ-Труд, образувани са досъдебни производства.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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