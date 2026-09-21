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Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Клиентите могат да ги активират за ден или седмица без допълнителна такса до 31 октомври

21 септември 2026, 16:44
Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври
Източник: Vivacom

Т ехнологиите имат силата да правят ежедневието ни по-лесно. А когато имаме нужда от повече, технологиите ни дават свободата да го получим. Затова Vivacom дава повече като пуска безплатни пакети за МАКС скорости за Unlimited планове през септември и октомври. Клиентите могат да ги активират за ден или цяла седмица на цена 0 € до 31 октомври.

С допълнителните пакети за МАКС скорост за Ден и МАКС скорост за Седмица клиентите на Unlimited 20 и Unlimited 200 могат да използват максималната скорост за download в рамките на технологичните ограничения на използваната 5G/4G/3G/2G мрежа на Vivacom. Пакетите са валидни съответно 24 или 168 часа от момента на активиране и след това отпадат автоматично. След изтичане на промоционалния период цената им ще бъде съответно 1.02 € за дневния и 5.11 € за седмичния пакет с ДДС. Unlimited MAX разполага с тази възможност като част от плана, така че абонатите на тази тарифа нямат нужда от допълнителни пакети.

Unlimited плановете на Vivacom дават неограничени MB, минути и SMS/MMS в България. При сключване на 24-месечен договор до 30 септември 2026 г. планът Unlimited 200 включва и 3000 MB месечно за използване в роуминг извън ЕС за срока на договора в Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Швейцария за срока на договора, след което отпадат автоматично.

Управлението и активирането на всички услуги е по-лесно от всякога през обновеното мобилно приложение My Vivacom. В него клиентите могат бързо и интуитивно да активират своите безплатни пакети за МАКС скорост.

Повече информация за Unlimited плановете и актуалните предложения е налична на vivacom.bg.

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