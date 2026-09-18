„La Vie En Rose“ оживя: Лейди Гага даде специално име на дъщеря си

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Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители на момиченце, Роуз Бийн Полански, родено на 9 юни 2026 г.

Името Роуз е вдъхновено от „La Vie En Rose“ - песента, която Гага изпълни в „Роди се звезда“ и която е свързана и с нейна татуировка; второто име „Бийн“ вероятно има връзка с активиста Карл Бийн.

Гага, която от години говори за желанието си да има деца, е намалила темпото след края на турнето си през април и прекарва лятото далеч от публичността, за да се посвети на бебето.

Лейди Гага вече е майка на момиченце!

40-годишната певица и годеникът ѝ Майкъл Полански, на 42 години, са станали родители на момиченце на име Роуз Бийн Полански на 9 юни 2026 г., според документи, с които PEOPLE разполага.

Източник, близък до двойката, разказва пред PEOPLE, че името Роуз е вдъхновено от песента „La Vie En Rose“, която Гага изпълни по незабравим начин във филма „Роди се звезда“ от 2018 г. Изпълнителката на „Born This Way“ има и голяма татуировка по гръбнака, една роза с дълго стъбло, до която с калиграфски шрифт е изписано „la vie en rose“.

Второто име на Роуз, Бийн, вероятно е свързано с активиста Карл Бийн, който е вдъхновил Гага за песента ѝ „Born This Way“, допълва източникът.

Представителите на двойката не са потвърдили и не са коментирали пола или името на бебето.

The pop star’s baby daughter’s name is speculated to reference both her ‘A Star Is Born’ role and an activist she’s long admired. https://t.co/SJIXu1rcCd — Vogue Magazine (@voguemagazine) September 18, 2026

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

PEOPLE потвърди в петък, 11 септември, че изпълнителката на хита „Abracadabra“ и нейният годеник са станали родители.

Малко след като новината за бебето беше разпространена, източници заявиха пред PEOPLE, че Гага „звучи много щастлива“.

„Тя винаги е искала да бъде майка. Това беше нещо много важно за нея“, разказва ексклузивно пред PEOPLE източник, близък до 16-кратната носителка на награда „Грами“.

Източникът допълва, че Гага „е била готова да намали темпото след турнето си“, което приключи през април.

„В момента тя се наслаждава на това да бъде далеч от публичното внимание и да прекарва това специално време с бебето. Майкъл се справя чудесно с бебето. Те откриват всичко заедно и се учат в движение. Тя не иска да пропусне нито един момент“, продължава източникът.

Друг източник по-рано е казал пред PEOPLE, че двойката „си е взела почивка от работата това лято, за да бъде с тяхното бебе“.

Lady Gaga’s baby’s middle name Bean is a tribute to activist Carl Bean, who inspired Gaga’s song “Born This Way,” PEOPLE reports. pic.twitter.com/qB9nYfCQLi — Gaga Daily (@gagadaily) September 17, 2026

Лейди Гага: "Нямам търпение да бъда майка"

Двамата бяха заснети за първи път да се целуват на новогодишно парти в Лас Вегас в края на 2020 г., а малко след Super Bowl през 2020 г. в Маями публично потвърдиха връзката си, съобщи PEOPLE по-рано.

Полански, предприемач и завършил Харвардския университет, беше под карантина заедно с Гага в дома ѝ в Малибу по време на пандемията от COVID-19. Гага потвърди годежа си с Полански през юли 2024 г., когато по време на разговор с френския премиер Габриел Атал на Олимпийските игри в Париж го представи като своя „годеник“. Той също така работи с Гага по албума ѝ „Mayhem“ от 2025 г., като е копродуцент на проекта и е съавтор на няколко от песните.

През последните няколко години Гага открито говори за желанието си да стане майка.

Във видео в YouTube от декември 2019 г. с NikkieTutorials изпълнителката на песента „How Bad Do U Want Me“ заяви, че 10-годишният ѝ план включва да има деца.

„Искам да правя още филми. Искам да имам деца“, каза тя тогава.

Припомняме тази галерия от нашия архив: