Любопитно

„La Vie En Rose“ оживя: Лейди Гага даде специално име на дъщеря си

Името Роуз е вдъхновено от „La Vie En Rose“ – песента, която Гага изпълни във филма „Роди се звезда“. Изпълнителката има и голяма татуировка по гръбнака, една роза с дълго стъбло, до която с калиграфски шрифт е изписано „la vie en rose“

18 септември 2026, 11:43
Франческо Тоти влиза в баскетбола: Стана съветник в новия проект Максима Рома

Франческо Тоти влиза в баскетбола: Стана съветник в новия проект Максима Рома
Благороден жест на Красимир от Вулканите помогна на Ураганите в “Игри на волята”

Благороден жест на Красимир от Вулканите помогна на Ураганите в “Игри на волята”
17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София
Стиван и Йордан от Обречените заслужиха място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стиван и Йордан от Обречените заслужиха място във Войната на племената на “Игри на волята”
Краят на една ера: Обявиха датата за последния мач на Лео Меси за Аржентина

Краят на една ера: Обявиха датата за последния мач на Лео Меси за Аржентина
Спортната водеща Ева Мурати подпали мрежата с кадър по бански и фланелка на Хайдук Сплит

Спортната водеща Ева Мурати подпали мрежата с кадър по бански и фланелка на Хайдук Сплит
Жената, която излъга целия свят: Излезе документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Жената, която излъга целия свят: Излезе документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември
Звезди от “Игри на волята” стават водещи на дигиталните шоу програми “След Игрите”

Звезди от “Игри на волята” стават водещи на дигиталните шоу програми “След Игрите”
  • Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители на момиченце, Роуз Бийн Полански, родено на 9 юни 2026 г.
  • Името Роуз е вдъхновено от „La Vie En Rose“ - песента, която Гага изпълни в „Роди се звезда“ и която е свързана и с нейна татуировка; второто име „Бийн“ вероятно има връзка с активиста Карл Бийн.
  • Гага, която от години говори за желанието си да има деца, е намалила темпото след края на турнето си през април и прекарва лятото далеч от публичността, за да се посвети на бебето.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Лейди Гага вече е майка на момиченце!

40-годишната певица и годеникът ѝ Майкъл Полански, на 42 години, са станали родители на момиченце на име Роуз Бийн Полански на 9 юни 2026 г., според документи, с които PEOPLE разполага. 

Източник, близък до двойката, разказва пред PEOPLE, че името Роуз е вдъхновено от песента „La Vie En Rose“, която Гага изпълни по незабравим начин във филма „Роди се звезда“ от 2018 г. Изпълнителката на „Born This Way“ има и голяма татуировка по гръбнака, една роза с дълго стъбло, до която с калиграфски шрифт е изписано „la vie en rose“.

Второто име на Роуз, Бийн, вероятно е свързано с активиста Карл Бийн, който е вдъхновил Гага за песента ѝ „Born This Way“, допълва източникът.

Представителите на двойката не са потвърдили и не са коментирали пола или името на бебето.

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

PEOPLE потвърди в петък, 11 септември, че изпълнителката на хита „Abracadabra“ и нейният годеник са станали родители.

Малко след като новината за бебето беше разпространена, източници заявиха пред PEOPLE, че Гага „звучи много щастлива“.

„Тя винаги е искала да бъде майка. Това беше нещо много важно за нея“, разказва ексклузивно пред PEOPLE източник, близък до 16-кратната носителка на награда „Грами“.

Източникът допълва, че Гага „е била готова да намали темпото след турнето си“, което приключи през април.

„В момента тя се наслаждава на това да бъде далеч от публичното внимание и да прекарва това специално време с бебето. Майкъл се справя чудесно с бебето. Те откриват всичко заедно и се учат в движение. Тя не иска да пропусне нито един момент, продължава източникът.

Друг източник по-рано е казал пред PEOPLE, че двойката „си е взела почивка от работата това лято, за да бъде с тяхното бебе“.

Лейди Гага: "Нямам търпение да бъда майка"

Двамата бяха заснети за първи път да се целуват на новогодишно парти в Лас Вегас в края на 2020 г., а малко след Super Bowl през 2020 г. в Маями публично потвърдиха връзката си, съобщи PEOPLE по-рано.

Полански, предприемач и завършил Харвардския университет, беше под карантина заедно с Гага в дома ѝ в Малибу по време на пандемията от COVID-19. Гага потвърди годежа си с Полански през юли 2024 г., когато по време на разговор с френския премиер Габриел Атал на Олимпийските игри в Париж го представи като своя „годеник“. Той също така работи с Гага по албума ѝ „Mayhem“ от 2025 г., като е копродуцент на проекта и е съавтор на няколко от песните.

През последните няколко години Гага открито говори за желанието си да стане майка.

Във видео в YouTube от декември 2019 г. с NikkieTutorials изпълнителката на песента „How Bad Do U Want Me“ заяви, че 10-годишният ѝ план включва да има деца.

„Искам да правя още филми. Искам да имам деца“, каза тя тогава. 

Припомняме тази галерия от нашия архив:

Гола, скандална и шокираща! Това е Лейди Гага
21 снимки
Лейди Гага Lady Gaga
Лейди Гага Lady Gaga
Лейди Гага Lady Gaga
Лейди Гага Lady Gaga
Лейди Гага Майкъл Полански бебе майчинство родители Роуз Бийн Полански Роди се звезда La Vie En Rose годеж семейство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Случаят

Случаят "Петрохан": Повдигнаха обвинение срещу бивш министър

Ще изчезнат ли промоциите заради новите правила за цените

Ще изчезнат ли промоциите заради новите правила за цените

„Имам малко дете, което има нужда от мен“: Симона Радева поиска по-лека присъда

„Имам малко дете, което има нужда от мен“: Симона Радева поиска по-лека присъда

„La Vie En Rose“ оживя: Лейди Гага даде специално име на дъщеря си

„La Vie En Rose“ оживя: Лейди Гага даде специално име на дъщеря си

Как Executive MBA програмата на AUBG свързва бизнеса, лидерството и идеите с обществено въздействие

Как Executive MBA програмата на AUBG свързва бизнеса, лидерството и идеите с обществено въздействие

biss.bg
Lucid и Bolt искат да залеят Европа с роботаксита

Lucid и Bolt искат да залеят Европа с роботаксита

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 1 ден
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 2 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 2 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Професор Йошуа Бенжио

Идва ли COVID моментът за AI? „Кръстникът“ на AI призовава за спешни мерки

Свят Преди 46 минути

„Помислете колко бързо се задействаха правителствата след началото на пандемията, когато осъзнаха, че обществената безопасност, тяхното бъдеще и демокрацията са в опасност. Може да се очаква те да действат бързо. Така че мисля, че се приближаваме до тази точка“

ГЕРБ-СДС с критики към мерките за горивата: „Инфлационният чек“ не е добре насочен

ГЕРБ-СДС с критики към мерките за горивата: „Инфлационният чек“ не е добре насочен

България Преди 49 минути

Теменужка Петкова и депутати от партията поставиха под въпрос ефекта от пакета на правителството за ограничаване на поскъпването

Пеевски отговори на Демерджиев: Това са измислици, ще сезирам прокуратурата

Пеевски отговори на Демерджиев: Това са измислици, ще сезирам прокуратурата

България Преди 1 час

Той коментира и мерките срещу високите цени на горивата

В първия ден от парламентарните избори: Русия съобщи за масирана украинска атака с дронове

В първия ден от парламентарните избори: Русия съобщи за масирана украинска атака с дронове

Свят Преди 1 час

Руската противовъздушна отбрана е унищожила над 350 безпилотни летателни апарата, насочили се към Московския регион през нощта срещу петък, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран в района на остров Евбея, усетен е и в Атина

Илон Мъск в Давос

„Поръчкова атака“ или неудобен разказ: Какво включва документалният филм за Мъск

Свят Преди 1 час

Именно съдържанието на съобщенията, свързани с президентските избори в САЩ през 2024 г., е сред посочените основания за правните заплахи срещу филма.

Готвят нови правила за сиренето и кашкавала

Готвят нови правила за сиренето и кашкавала

Парите ни Преди 1 час

Предлага се да отпадне „саламуреното сирене с повишено водно съдържание“, а за кашкавала да има по-точна дефиниция

До 20 000 евро глоба, ако сред шефовете няма 1/3 от по-слабо представения пол

До 20 000 евро глоба, ако сред шефовете няма 1/3 от по-слабо представения пол

България Преди 2 часа

Големите публични дружества ще трябва да прилагат нови правила при избора на директори

Си Дзинпин

Болен ли е Си Дзинпин? Слухове заляха мрежата преди срещата му с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Непотвърдените твърдения, които изглежда идват от критици на комунистическия режим, следват чистка на военни служители в Китай

Голям червен билборд с карикатурно изображение на Доналд Тръмп, който е хванат за гърлото, с надписи на персийски и английски

„Математическата ракета“ на Галибаф срещу Тръмп е декодирана: Определя ли Иран лихвените проценти в САЩ?

Свят Преди 2 часа

Иранският председател на парламента се подиграва на лихвените проценти в САЩ, позовавайки се на уравнението на Тейлър на фона на затварянето на Ормузкия проток

Сигнал за бомба в Съдебната палата в Кърджали, евакуираха сградата

Сигнал за бомба в Съдебната палата в Кърджали, евакуираха сградата

България Преди 2 часа

Заседанията са отложени, сред тях е и делото за катастрофата с починало дете, по което подсъдим е Лютви Местан

Гърция дава до 10 000 евро за преместване в обезлюдени райони

Гърция дава до 10 000 евро за преместване в обезлюдени райони

БезГранично Преди 2 часа

Кандидатстването започва през октомври, а програмата се разширява към още райони в Северозападна Гърция

Ормузкия проток

Оман като обходен маршрут за петрола: Как работи прехвърлянето от кораб на кораб, въпреки големите рискове

Свят Преди 2 часа

​Пристанището Сохар в Оман се превръща в популярно място за прехвърляне на петрол от кораб на кораб на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток

Костадинов: Това е кражба от държавния бюджет

Костадинов: Това е кражба от държавния бюджет

България Преди 2 часа

Това каза лидерът на "Възраждане" по повод предложените мерки от правителството за намаляване на цените на горивата

Сватбата на принцеса Даяна и принц Чарлз (сега крал Чарлз III)

Шокиращо разкритие: Кралица Елизабет предложила да върне титлата на Даяна след смъртта ѝ

Любопитно Преди 3 часа

„Усещах с цялото си същество какво би била нейната реакция към това посмъртно отличие. Това е много мило от страна на кралицата, разбира се. Но каква е ползата, Робърт? Сега? Имам предвид – Даяна е мъртва“, пише братът на покойната пронцеса в книгата за сестра си, която разтърси из основи британското кралско семейство

София търси заем от 183,5 млн. евро за мащабни инфраструктурни проекти

София търси заем от 183,5 млн. евро за мащабни инфраструктурни проекти

България Преди 3 часа

Общината обяви процедура за избор на финансова институция, средствата ще бъдат вложени в транспорт и градска инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Майли Сайръс едва не провали собственото си предложение за брак: претърсила Макс за пръстена

Edna.bg

Шарън Стоун: Истината зад образа – за уязвимостта, силата и пътя обратно към себе си

Edna.bg

Повдигнаха обвинение срещу бивш министър по случая "Петрохан"

Nova.bg

Проверка установила: Полети на Пеевски за 5 млн. евро били платени с пари от поръчки за мантинели

Nova.bg