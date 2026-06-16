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Съпругата на Брус Уилис: Голяма заблуда е, че той не ни помни, болестта му е различна

Ема Хеминг Уилис сподели болезнени подробности за битката на актьора с жестоката болест и обясни защо той все още разпознава нея, Деми Мур и петте си дъщери

16 юни 2026, 10:23
Съпругата на Брус Уилис: Голяма заблуда е, че той не ни помни, болестта му е различна
Източник: Getty Images

Е ма Хеминг Уилис внесе яснота около една от най-големите обществени заблуди, свързани с диагнозата на съпруга ѝ – фронтотемпорална деменция (ФТД). По време на гостуването си в подкаста „The Bossticks“, бившият модел обясни, че състоянието на 71-годишния актьор от „Умирай трудно“ засяга говора му, но за разлика от Алцхаймер, паметта му е напълно запазена, съобщава Page Six.

Съпругата на Брус Уилис: Той не осъзнава, че има деменция

Ема Хеминг Уилис разясни, че това мозъчно разстройство, което поразява фронталния и темпоралния дял на мозъка, всъщност има три различни форми.

„Тази, от която страда Брус, засяга езика и говора. Има обаче друг вариант, който уврежда поведението, и трети, който се отразява на двигателните функции“, сподели тя.

На директния въпрос дали формата на ФТД, с която се бори актьорът, засяга паметта му, Ема отговори категорично: „Не, не я засяга“.

„Това е съвсем различна част от мозъка. Затова, когато хората ме питат: „О, знаеш ли, той помни ли коя си?“, отговорът е – да, помни, защото той няма Алцхаймер, а ФТД. Мисля, че това е много разпространено погрешно схващане – когато хората чуят думата „деменция“, те автоматично я свързват с пълна загуба на паметта“, изясни съпругата му.

47-годишната Ема декларира, че съпругът ѝ отлично знае кои са хората около него, включително петте му дъщери.

„Различно е от Алцхаймер“, допълни тя. „Алцхаймер е най-честата форма на деменция в глобален мащаб, но ФТД е най-често срещаната форма на деменция за хора под 60-годишна възраст“.

Хронология на битката с болестта

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През март 2022 г. семейството на Уилис обяви, че звездата от „Петият елемент“ се оттегля от актьорската кариера, след като бе диагностициран с афазия (нарушение на говора). На следващата година, през февруари, близките на екшън героя разкриха, че той всъщност се бори с фронтотемпорална деменция.

„Въпреки че е болезнено, за нас е облекчение най-накрая да имаме ясна диагноза“, споделиха тогава в официално изявление на сайта на Асоциацията за фронтотемпорална дегенерация членовете на семейството му – Ема, бившата му съпруга Деми Мур и петте дъщери на Брус.

„ФТД е жестока болест, за която много от нас никога не са чували и която може да порази всекиго. Тъй като поставянето на правилната диагноза може да отнеме години, това заболяване вероятно е много по-разпространено, отколкото предполагаме“, обясниха те.

Близките му допълват, че към момента няма лечение за това състояние, но се надяват това да се промени в бъдеще. „С напредването на състоянието на Брус се надяваме, че медийното внимание ще се насочи към осветляването на тази болест, която се нуждае от много по-голяма информираност и научни изследвания“, апелира тогава семейството.

От "Умирай трудно" до днес: Вечният секссимвол Брус Уилис
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Брус Уилис
Брус Уилис
Брус Уилис
Брус Уилис

Настоящият етап от битката на Брус Уилис с деменцията налага той и съпругата му да живеят в отделни къщи. Ема и Брус имат две дъщери – Мейбъл (14 г.) и Евелин (12 г.). Екшън звездата е баща и на Румър (37 г.), Скаут (34 г.) и Талула (32 г.) от брака си с 63-годишната Деми Мур.

Източник: Page Six    
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