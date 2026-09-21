Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца

С амо за четири месеца Министерството на здравеопазването изпълни огромен обем дейности по Плана за възстановяване и устойчивост, които е трябвало да бъдат планирани и реализирани плавно в рамките на последните две-три години. Между май и август 2026 г. са разплатени точно 189 096 006,72 евро, като паралелно са приключвани процедури, сключвани са договори, извършвани са строителни дейности, доставки и монтаж на високотехнологична апаратура, въвеждане в експлоатация и обучение на медицински екипи, отчете днес на брифинг министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

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„За четири месеца трябваше да свършим работа, която е следвало да бъде извършвана последователно в продължение на две-три години. Работихме в изключително кратки срокове и под огромно напрежение, но успяхме да изведем ключови инвестиции до конкретен и измерим резултат. Това не е просто ускорено разплащане на средства.“, заяви Ивкова.

Резултатите включват нова апаратура в 50 лечебни заведения, национална мрежа от 23 центъра за диагностика и лечение на инсулт, обновени психиатрични структури, доставени три медицински хеликоптера, завършена цифрова платформа за обмен на образни изследвания и 100 изградени и оборудвани амбулатории.

Апаратура и обновена инфраструктура в болниците

За инвестицията в болничната помощ през периода са разплатени 41 489 631,90 евро. Специализирана медицинска апаратура е доставена в 50 лечебни заведения, а в шест болници са изпълнени строителни дейности. Осигурени са 497 апарата и устройства за педиатрична помощ, както и 10 системи и апарата за онкологична диагностика и лечение.

Национална мрежа от 23 центъра за лечение на инсулт

По инвестицията за модернизиране на диагностиката и лечението на инсулт са разплатени 72 209 992,53 евро. Създадена е национална мрежа от шест високотехнологични и 17 областни центъра. Апаратурата е доставена, монтирана и въведена в експлоатация, медицинските екипи са обучени, а специализираният диагностичен софтуер е инсталиран. Центровете са свързани в реално време чрез цифрова платформа.

Обновени структури за психиатрична помощ

За подобряване на психиатричната помощ са разплатени 11 077 096,15 евро. Завършени са ремонтите в държавните психиатрични болници в Кърджали и Севлиево, както и в психиатричните клиники на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен и УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ в Стара Загора.

Общият резултат включва завършени ремонти в 17 структури и оборудване в 26 обекта, които разполагат с над 2500 легла. Целта за интервенции в най-малко 25 лечебни заведения е постигната. Работата по новата сграда на ДПБ „Св. Иван Рилски“ продължава до окончателното завършване на обекта.

Доставени са последните три медицински хеликоптера

По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха са разплатени 35 020 421,76 евро за четиримесечния период. В страната са доставени последните три медицински хеликоптера, а ключовият етап за отчитане на инвестицията е постигнат. Изграждането на пет оперативни бази е извадено от обхвата и индикаторите на инвестицията, с което е избегнат рискът от неизпълнение и финансови загуби за страната.

Завършена национална платформа за цифрова диагностика

Инвестицията в национална цифрова медицинска диагностика е приключила в края на август 2026 г. Само през последния месец са разплатени 6 626 757 евро. Към платформата пилотно са присъединени 20 лечебни заведения. Тя обхваща образни изследвания в областта на онкологията, радиологията, дерматологията и патологията и е интегрирана с Националната здравноинформационна система. Изградени са четири центъра за данни - два в София и по един в Пловдив и Плевен. Всички ключови цели и резултати по инвестицията са отчетени като постигнати.

Сто нови амбулатории в 37 общини

За амбулаторните грижи са разплатени 22 672 107,38 евро. Изградени и оборудвани са 100 амбулатории в 96 села и четири града на територията на 37 общини. Ремонтирани са 45 съществуващи сгради и са изградени 55 модулни обекта. В амбулаториите са доставени общо 2500 броя медицинска апаратура и оборудване, сред които 200 дефибрилатора, 100 телемедицински куфара, 100 мултисензорни устройства и 700 устройства за дистанционни услуги. Строителната и техническата база е готова. Предстоят осигуряването на персонал, нормативното регламентиране на дейностите и уреждането на тяхното заплащане от НЗОК.

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„Знаем, че в предходни години България е губила европейски средства заради забавено изпълнение на проекти. Нагледен пример е дългогодишният проект за модернизация на спешната медицинска помощ, който от началото на 2025 г. се изпълнява с национални средства. Не можехме да позволим този сценарий да се повтори и при инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост. Благодарение на усилената работа и пълната мобилизация на ръководния и експертния състав на Министерството на здравеопазването този риск беше сведен до минимум“, подчерта още министър Катя Ивкова.