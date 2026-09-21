България

Жена на 29 години продава дрога пред детска градина в София

В превозното ѝ средство са намерени множество полиетиленови пликчета

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 15:18
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С лужители на СДВР и Шесто районно управление задържаха 29-годишна жена за разпространение на наркотици в непосредствена близост до детска градина в столицата. Акцията е проведена след получена оперативна информация за незаконната дейност в района на квартал „Хиподрума”, предаде NOVA.

Заместник-директорът на СДВР, Асен Ашатов, съобщи, че след подадения сигнал районът е бил поставен под активно наблюдение. Около 12:15 ч. полицейските екипи са спрели за проверка лек автомобил, управляван от заподозряната. При последвалия обиск в превозното средство са намерени множество полиетиленови пликчета, съдържащи разнообразен асортимент от забранени вещества.

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„Открити са марихуана, екстази, амфетамин на прах и на бучки, кокаин и кристали. На въпрос какво съдържат пликчетата, жената сама е изброила видовете наркотици”, обясни Ашатов.

При първоначалния разговор с органите на реда, 29-годишната жена признала, че се занимава с разпространение на наркотици от около месец. Тя е позната на полицията – криминално проявена е за кражби. Предстои да бъде изяснено дали е шофирала под въздействието на наркотични вещества, както и да се установи произходът на намерената дрога.

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Асен Ашатов подчерта, че случаят е особено сериозен заради мястото на извършване на престъплението. „Изключително притеснително е, че разпространението се е случвало точно пред детска градина. Клиентите ѝ са били хора от всякакви възрасти – млади, стари, момчета и момичета”, допълни той.

Жената е задържана за 24 часа. Материалите по случая ще бъдат докладвани в Софийската градска прокуратура за повдигане на обвинение. Разследването продължава, за да се установи дали тя е действала в съучастие с други лица.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
арест София СДВР разпространение на наркотици
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