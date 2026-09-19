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Частица от Честния пояс на Дева Мария пристигна във Варна

Светинята ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично“

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 19 септември 2026, 09:05
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Ч астица от Честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос, Гърция, пристигна във Варна. Светинята беше донесена у нас лично от игумена на гръцката света обител.

Камбанен звън оповести началото на поклонението в катедралния храм „Успение Богородично“, където още в първите часове се събраха десетки миряни, съобщава NOVA.

  • Светиня от православната традиция

Честният пояс на Пресвета Богородица е сред най-почитаните реликви в православната традиция, свързвани със земния живот на Божията майка.

Според църковното предание самата Дева Мария е изтъкала пояса от камилска вълна и по-късно го е предала на апостол Тома. Според преданията светинята първоначално е била съхранявана в Йерусалим, а впоследствие е пренесена в Константинопол.

През вековете поясът е бил пазен на различни места, сред които Влахернският храм и византийски дворец. Днес част от реликвата се съхранява в манастир край Волос.

В православната традиция се разказва и за чудеса, свързани със светинята, включително изцеления и благословение за семейства.

  • Миряни се поклониха пред реликвата

Дълга опашка от чакащи се образува пред варненския храм. Сред първите поклонници беше Дора, която разказа за преживяното пред светинята.

„Нещо много, много свято е това. То не може да се изрази, трябва да се почувства наистина, в момента, в който пристъпиш през тази светиня. Много е особено, много е вълнуващо, човек би могъл даже да се разплаче там“, сподели тя.

Друга мирянка, Денка Донева, разказа, че първоначално не е знаела за пристигането на реликвата.

„Аз не знаех и влязох да запаля свещи за здравето на децата и после разбрах. Много съм развълнувана“, каза тя.

Пред светинята вярващите отправиха молитви за здраве, благополучие и по-добри времена.

Частицата от Честния пояс ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна. Заради очаквания интерес храмът ще бъде с удължено работно време до 21:00 часа.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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