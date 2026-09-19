Частица от Честния пояс на Дева Мария пристигна във Варна

Ч астица от Честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос, Гърция, пристигна във Варна. Светинята беше донесена у нас лично от игумена на гръцката света обител.
Камбанен звън оповести началото на поклонението в катедралния храм „Успение Богородично“, където още в първите часове се събраха десетки миряни, съобщава NOVA.
- Светиня от православната традиция
Честният пояс на Пресвета Богородица е сред най-почитаните реликви в православната традиция, свързвани със земния живот на Божията майка.
Според църковното предание самата Дева Мария е изтъкала пояса от камилска вълна и по-късно го е предала на апостол Тома. Според преданията светинята първоначално е била съхранявана в Йерусалим, а впоследствие е пренесена в Константинопол.
През вековете поясът е бил пазен на различни места, сред които Влахернският храм и византийски дворец. Днес част от реликвата се съхранява в манастир край Волос.
В православната традиция се разказва и за чудеса, свързани със светинята, включително изцеления и благословение за семейства.
- Миряни се поклониха пред реликвата
Дълга опашка от чакащи се образува пред варненския храм. Сред първите поклонници беше Дора, която разказа за преживяното пред светинята.
„Нещо много, много свято е това. То не може да се изрази, трябва да се почувства наистина, в момента, в който пристъпиш през тази светиня. Много е особено, много е вълнуващо, човек би могъл даже да се разплаче там“, сподели тя.
Друга мирянка, Денка Донева, разказа, че първоначално не е знаела за пристигането на реликвата.
„Аз не знаех и влязох да запаля свещи за здравето на децата и после разбрах. Много съм развълнувана“, каза тя.
Пред светинята вярващите отправиха молитви за здраве, благополучие и по-добри времена.
Частицата от Честния пояс ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна. Заради очаквания интерес храмът ще бъде с удължено работно време до 21:00 часа.