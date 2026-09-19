Частица от Честния пояс на Дева Мария пристигна във Варна

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Ч астица от Честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос, Гърция, пристигна във Варна. Светинята беше донесена у нас лично от игумена на гръцката света обител.

Камбанен звън оповести началото на поклонението в катедралния храм „Успение Богородично“, където още в първите часове се събраха десетки миряни, съобщава NOVA.

Светиня от православната традиция

Честният пояс на Пресвета Богородица е сред най-почитаните реликви в православната традиция, свързвани със земния живот на Божията майка.

Според църковното предание самата Дева Мария е изтъкала пояса от камилска вълна и по-късно го е предала на апостол Тома. Според преданията светинята първоначално е била съхранявана в Йерусалим, а впоследствие е пренесена в Константинопол.

През вековете поясът е бил пазен на различни места, сред които Влахернският храм и византийски дворец. Днес част от реликвата се съхранява в манастир край Волос.

В православната традиция се разказва и за чудеса, свързани със светинята, включително изцеления и благословение за семейства.

Миряни се поклониха пред реликвата

Дълга опашка от чакащи се образува пред варненския храм. Сред първите поклонници беше Дора, която разказа за преживяното пред светинята.

„Нещо много, много свято е това. То не може да се изрази, трябва да се почувства наистина, в момента, в който пристъпиш през тази светиня. Много е особено, много е вълнуващо, човек би могъл даже да се разплаче там“, сподели тя.

Друга мирянка, Денка Донева, разказа, че първоначално не е знаела за пристигането на реликвата.

„Аз не знаех и влязох да запаля свещи за здравето на децата и после разбрах. Много съм развълнувана“, каза тя.

Пред светинята вярващите отправиха молитви за здраве, благополучие и по-добри времена.

Частицата от Честния пояс ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна. Заради очаквания интерес храмът ще бъде с удължено работно време до 21:00 часа.