България

„Празнуваме независимост. Живеем в блокада“: Хора с увреждания излязоха на протест в София

Движение „Мобилност“ и сдружение „Национален център на хората с увреждания“ настояват за конкретни действия от Столичната община

21 септември 2026, 14:15
Хора с увреждания протестираха пред Столична община с искане за достъпна среда
Хора с увреждания протестираха пред Столична община с искане за достъпна среда   
Източник: БТА
  • Хора с увреждания протестираха пред Столичната община с искане за реално достъпна среда; организаторите предупредиха за по-радикални действия и блокади при липса на резултати.
  • Основните проблеми са недостъпният транспорт и градска среда - според протестиращите в София няма нито едно достъпно такси, асансьори в метрото често не работят, а наличните 15 специализирани микробуса не покриват нуждите на над 21 000 души.
  • Организаторите настояват за обществен съвет с участие на гражданските организации и посочват, че от две години поставят 11 конкретни проблема без решение; има и дело срещу Столичната община за достъпността на заявените 140 км тротоари.

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Хора с увреждания се събраха на протест пред Столичната община под надслов „Празнуваме независимост. Живеем в блокада“, който е организиран от движение „Мобилност“ и сдружение „Национален център на хората с увреждания“ с искане за достъпна среда в София. Участниците носеха плакат с мотото на инициативата, както и български, и европейски знамена.

Това е третият протест на движение „Мобилност“. Първият беше на 5 май – Международния ден за протест на хората с увреждания, след което движението протестира пред Столична община с хора от различни категории и организира първото в България нощно факелно светлинно шествие. „Ако няма резултати по проблемите, които представяме, тръгваме към по-радикални действия, включително блокада на институции“, заяви Мариана Харизанова от движение „Мобилност“.

По думите ѝ остават нерешени абсолютно всички проблеми, свързани с достъпната среда. Оправдават се, че нямат пари, но те нямат желание и не инвестират в достатъчно експертиза, за да направят нещата добре. В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка. „В цяла София – нито едно такси“, каза тя. Според нея често не работят и дефектират асансьорите към метрополитена, което прави метрото недостъпно, както и подлезите и много сгради.

„За транспорта в София казват, че 80% е достъпен. Но, когато рампите заяждат, а дръжките се разпадат и те оставят по средата на пътя, това е недостъпен транспорт. Истината е, че средата и транспортът са частично достъпни, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно“, добави Харизанова.

Тя посочи още, че има тежки системни проблеми със специализирания транспорт за хората с увреждания – нужни са микробуси, тъй като ползвателите са над 21 хиляди души. Като особено важен проблем Харизанова открои създаването на обществен съвет, в който трябва да участват гражданските движения. „Всичко, което е за достъпността, трябва да се прави с нас, а не без нас“, каза тя и добави, че въпреки уверенията на общината, че се правят стъпки, „стъпки не се правят“.

Според Филип Димитров от сдружение „Национален център на хората с увреждания“ достъпният град означава достъпни тротоари. Той припомни, че вече има заведено дело срещу Столичната община за достъпните тротоари, за които се твърди, че са 140 километра. „В 13 държави в Европа има достъпни таксита. В Англия например са 100% достъпни, а в България, в София, няма нито едно такси“, каза той.

По думите му транспортът в София също е недостъпен за хората с увреждания. „Едва пуснаха 15 микробуса с редовно работно време, но те не покриват нуждите на хората с увреждания“, добави Димитров. Той посочи, че общественият съвет е задължителен по Закона за хората с увреждания и е трябвало да бъде създаден още през първата година от мандата. „Все още не е направен такъв съвет и не се знае с какви функции ще бъде“, каза той.

Димитров даде пример с метростанция „Сердика“, където асансьорите не работят с месеци. „От „Метрополитен“ казват, че има проблеми с фирмата. Ами, прекратете договора и сменете фирмата с такава, която може да поддържа тези асансьори“, каза Димитров. По думите му дори в центъра през летните месеци почти всички тротоари са недостъпни, а ремонти на дирекции към социалните грижи са довели до сгради, които отново не са достъпни.

„Нашите проблеми са 11 на брой. От две години ги влачим по комисии, съвети и срещи с кметове. Дали сме наредба да се направи изцяло нов начин на транспорт за хората с увреждания, но наредбата се бави вече повече от една година и чакаме някакво решение“, каза още Димитров.

Той посочи, че след последния протест никой не се е свързал с тях, „а, когато отговарят, пишат общи фрази: „Да, ние имаме голямо желание да помогнем на хората с увреждания някога.“ Точно затова говори и Мариана Харизанова – не някога, а сега! Това вече е трета година, мандатът изтича след една година, а още няма никакви резултати“, добави Димитров.

По думите му има заведено дело срещу Столичната община за недостъпна среда в Комисията за защита от дискриминация. „Документите доказват дискриминация. Надяваме се следващия месец делото да започне по същество. Тогава ще видим резултата и колко от тези 140 км тротоари, за които са платени милиони левове, наистина са достъпни“, каза Димитров.

„Не го правим само за нас. Правим го и за майките с детски колички. Да не говорим за вътрешнокварталните улици – там е истински ад! Специално гледам майките как едва бутат количките по улиците. Просто е срамно и грозно за България днес, през 2026 година, хората да се движат така“, каза още той.

На протеста дойдоха народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Мирчев каза, че с протестиращите са обсъдили първо исканията им, като е отбелязал, че са се видели случайно и че трябва да бъдат откровени, след което да видят по какъв начин исканията им могат да бъдат придвижени през парламента. Той обясни, че сега с Божанов са там, за да подготвят исканията за законодателно развитие, но по думите му това няма да е лесно, защото обществото не обръща достатъчно добро внимание на тези хора. Мирчев увери, че ще се постараят да направят проблема видим, като посочи, че след добрия разговор с протестиращите предстои той да бъде облечен в конкретни стъпки, за което изрази увереност, че ще се справят.

Общинският съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Бойко Димитров каза, че решението наистина трябва да става по-достъпно. По думите му общината предприема усилия и при последния му разговор е било отбелязано, че при ремонтирането на тротоари се осигурява специална достъпна среда. Той обаче отбеляза, че това е наследство от много години назад и не се решава толкова лесно. Според него там, където трябва да се ремонтира и да се реализира достъпна среда, независимо дали е с рампа или с асансьор, има тежки процедури и това не може да стане от днес за утре.

Източник: БТА, Полина Славова    
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