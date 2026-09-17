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Благороден жест на Красимир от Вулканите помогна на Ураганите в “Игри на волята”

Ивайло от Зелените и Пламена от Сините бяха изпратени в изгнание на Блатото

17 септември 2026, 23:29
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В одачът на племето на Вулканите Красимир развълнува Арената със спортсменски жест в “Игри на волята” тази вечер. Той победи в капитанската битка и получи избор между ценна награда от 50 златни гроша и възможност да подаде ръка на бедстващото племе на Ураганите. Той не се поколеба и помогна на своите опоненти с ценни хранителни провизии.

Преди капитанската битка Ураганите се събраха край огъня на номинациите, където съплеменниците отредиха тази седмица за оцеляването си да се борят състезателката по калистеника Жасмина, лекоатлетката Пламена и борецът Емил.

Източник: NOVA

Новодошлите при Ураганите и Канарите - Йордан и Стиван също трябваше да направят съдбоносен избор и изпратиха в изгнание лидера на Зелените Ивайло и Пламена от Сините. Така Стиван зае мястото на Пламена сред номинираните тази седмица.

Последвалата капитанска битка изправи бизнесмена Красимир срещу джудиста Тома и фризьора Пепи. Въпреки първоначалното си надмощие, лидерът на Вулканите се добра до победата с малка преднина и избра да спаси себе си от предстоящата битка за спасение утре вечер.

Източник: NOVA

Силни емоции изпитаха и Обречените, за които предстоеше Съветът на осъдените. Вместо с елиминация обаче, водещата Ивет Лалова-Колио ги изненада с помилване и хранителни запаси, които да им помогнат преди следващите битки в надпреварата.

Утре от 20:00 ч. по NOVA приключенията в “Игри на волята” продължават с предизвикателство за петимата номинирани и елиминационна битка, която ще сложи край на участието на един от тях във Войната на племената.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята
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