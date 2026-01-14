Любопитно

„Турбулентна година" за британските кралски особи: Какво вещае 2026 според астролозите

Астролози прогнозират, че 2026 – Годината на Огнения кон – ще донесе големи промени и силна енергия за ново начало, като за крал Чарлз и принц Хари се очаква „турбулентен“ период с емоционални и съдбоносни обрати

14 януари 2026, 13:25
Н овата година настъпи, а с нея идва и промяната в китайския зодиакален цикъл. Конят е ключова част от системата, тъй като е седмото животно от 12-те знака, а 2026 г. е предопределена да прегърне свободната, независима и устремена напред енергия на този символ.

Годината на Коня е вълнуваща по много причини, но най-вече заради фокуса си върху новите начала. Носейки дух на амбиция и личностно израстване, тя насърчава вземането на смели решения и предприемането на бързи, решителни действия.

Засилвайки интензивността, 2026 г. не е просто година на Коня, а година на Огнения кон, което означава, че чертите, свързани със знака, се усилват от страст и неотложност да се случват нещата.

За да разберем напълно как можем да се възползваме максимално от астрологичните възможности, които ни носи тази нова зодиакална година, помолихме експертите да обяснят какво всъщност означава Годината на Коня и как да я използваме по най-добрия начин.

Източник: iStock/Getty Images
  • Какво означава годината на Коня?

Конят е седми в реда на 12-те животни в китайския зодиак и е известен със своята динамична и енергична природа. Хората с този знак са родени през години, сред които 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 и 1942. Той идва след Змията и преди Козата.

Този знак се свързва с изобилие от качества, които вдъхновяват успех и късмет, което прави 2026 г. чудесна година за преследване на целите с увереност и бързина. Забравете прекаленото премисляне и се потопете с главата напред, знаейки, че имате късмета на Коня зад гърба си, с пълна сила.

Водещият британски експерт по китайска астрология и награждаван консултант по фън шуй Джанин Лоу каза в HELLO!: „Тази година е годината на Огнения кон Ян, изпълнен със страст, жизненост и смелост. Година, в която вземането на смели решения ще ви освободи. Трябва да сте готови да поемате рискове, но ще си заслужава.“

„2026 е година, в която да прегърнем промяната и когато се появят възможности, да ги използваме, тъй като енергията на годината благоприятства онези, които се осмеляват. В световен мащаб годините на Коня носят иновации, драматични промени и моменти, които променят света. Очаквайте големи съобщения, които рядко се случват.“

Тя продължи: „Като цяло Годината на Коня е подходяща за хора, които имат амбиция и обичат видимостта – не е за хора, които се стремят към блясък.“

  • Късметлийска ли е годината на Коня през 2026 г.?

Официално започваща на 17 февруари 2026 г., Годината на Огнения кон се смята за една от най-късметлийските досега поради символичното значение на животното в китайската култура.

Конят, символ на жизненост, бързина, сила, успех и свобода, се смята, че носи късмет за всеки, който е готов да се възползва от възможностите и да тласне живота си напред.

Нейната колежка, експерт по китайска астрология и преподавател по астрология Дениз О'Дуайър, работи с предприемачи и професионалисти, които искат да постигнат повече успех в живота си. Тя обясни защо тази година се счита за късметлийска:

„Всички години на Коня са години със силен огнен елемент в китайския зодиак, а 2026 е година с двоен огън. Огънят е елементът на радостта, страстта, видимостта, любовта, духовността и щастието. Последният път, когато имахме година с двоен Огнен кон, беше 1966 г. Това беше годината, в която Англия спечели Световното първенство, „Бийтълс“ издадоха Revolver, Лондон беше в разгара на суинг 60-те и поп културата процъфтяваше.“

  • Кои знаци ще бъдат най-силно повлияни през тази година?

За пет от зодиакалните знаци тази година ще бъде особено специална. Според Дениз това са:

  • Кон
  • Куче
  • Тигър
  • Плъх
  • Овца

Тя обясни защо се очаква тези зодии да се сблъскат с изобилие от успехи, докато календарът напредва през месеците на 2026 г. Експертът разкри: „Хората, родени в годината на Коня – това е вашата година. Вие ще бъдете в центъра на всичко. Наслаждавайте се на светлината на прожекторите през цялата година.“

„Тигри и Кучета – това също е голяма година за вас. Вие сте в партньорство с годината. Възможностите за сътрудничество, нови приятелства, съюзи и вълнуващи възможности с други ще процъфтяват.“

„Хора Плъхове, промяната идва. Възползвайте се от годината, за да направите хода, за който отдавна сте мислили. Овце, пристъпете напред сега. Мина известно време, откакто бяхте в светлината на прожекторите, и тази година можете да споделите част от сиянието на Коня.“

Източник: Getty Images
  • Кралски прогнози за 2026 г.

Макар да обичаме да следим какво прави британското кралско семейство всяка година, за някои от висшите му членове 2026 г. може да бъде бурна и изпълнена с емоционални промени.

Джанин разкри кои членове могат да очакват съществени обрати в живота си и каза: „Крал Чарлз, роден през 1948 г., и принц Хари, роден през 1984 г., са и двамата Плъхове, което означава сблъсък с годината. Те трябва да очакват огромни промени в живота си между 6 юни и 6 юли! Това ще бъде бурна година и за двамата!“

„Принц Уилям и принцеса Кейт, родени през 1982 г., са и двамата са под знака Куче. Може да се нуждаят от допълнителна емоционална подкрепа тази година. Пътуванията изглежда са в план за тези членове на кралското семейство!“

Тя продължи: „Кралица Камила е родена през 1947 г., годината на Свинята, така че може да очаква година на повишена видимост и значима отговорност. Тя също ще се нуждае от емоционална сила, за да подкрепи краля.“

  • Как можем да се възползваме максимално от тази щастлива година?

Има няколко начина, по които можем психически и физически да се подготвим за предстоящата година и да се уверим, че ще пожънем нейните благоприятни резултати.

Дениз съветва: „Ако сте усетили промяна или желание за нови хоризонти, действайте сега и енергията на годината на Огнения кон ще ви поведе напред.“

Тя добави: „Най-вече се забавлявайте, следвайте огъня, търсете радостта, намирайте смях във всичко, поемайте рискове със сърцето си и се влюбвайте отново.“

Джанин също предложи няколко практични съвета за всеки, който иска да се възползва максимално от възможностите, които носи Конят: „Носенето на червено е добро начало. Действайте с намерение, смелост и сърце – това не е годината да бъдете незабележими.“

Експертът изброи още няколко полезни насоки:

– Възползвайте се от всички възможности и не прекалявайте с премислянето
– Укрепвайте взаимоотношенията – както личните, така и професионалните и бизнес партньорствата
– Празнувайте важните събития и се наслаждавайте на живота
– Използвайте възможността да се преоткриете, като обновите начина си на живот – както у дома, така и в кариерата си

Източник: www.hellomagazine.com    
Година на Коня Китайски зодиак Огнен кон 2026 Астрология Нови начала Късмет Промяна Амбиция Поемане на рискове
