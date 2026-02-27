Любопитно

Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen

Тя е първият гост в новия сезон на подкаста „Кухнята след Ада”

27 февруари 2026, 00:02
Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Повод за гордост: Българска миниатюрна книжка ще излети до Луната

От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

Трагичната истина за сладката маймунка Пънч

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

И нфлуенсърката Цвета Стратиева - Флора се превърна в първия звезден участник, елиминиран от Hell’s Kitchen. Представителката на отбора на Платинените показа несигурност в две поредни предизвикателства и се прости с мястото си в надпреварата.

Завръщането на звездите в Кухнята на Ада протече повече от динамично. Те трябваше да се съревновават в отборна игра, разчитайки на комуникацията, работата в екип и сръчността си. Най-добре за втора поредна седмица се справи пианистът Евгени Генчев, който заслужи и нов имунитет. Ястието на гримьора Кирил Гуцов не бе на нужното ниво и му донесе номинация.

Последвалата вечерна резервация се превърна в истински тест за търпението на шеф Виктор Ангелов. Въпреки усилията на звездните кулинари, грешки валяха и от двете кухни. Опитите на номинирания Гуцов и рап изпълнителя Тото да овладеят положението при Платинените не се увенча с успех, докато отличникът Евгени намери път към съотборниците си и Златните успяха да завършат поръчките си.

В първото си ексклузивно интервю след елиминацията за официалния подкаст на формата “Кухнята след Ада”, влогърката Флора разказа в детайли за своето участие в кулинарното шоу, за разликата между английската и българската кухня, както и какво не ѝ е достигнало да продължи напред. Епизодът е наличен в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Съревнованията и битките между Сините и Червените продължават във вторник, 3 март, от 20:00 ч. по NOVA с първия по рода си готварски скрабъл и нови разногласия между претендентите за голямата награда.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във FacebookInstagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Hells Kitchen
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Хилари Клинтън отрече за връзки с Епстийн, призова Тръмп да свидетелства

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Министерството на правосъдието поиска спешно от Върховния съд да отмени съдебно решение от ноември

Мелания Тръмп ще ръководи заседание на Съвета за сигурност на ООН

Американският президент Доналд Тръмп е явен критик на ООН

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим

<p>&bdquo;Голяма победа&ldquo; в съда на &bdquo;Алтернатива за Германия&ldquo;</p>

Решението ще попречи на вътрешното разузнаване на Германия да наложи полицейско наблюдение на партията

<p>Партиите извън НС да получат 20 451 евро за изборите, за медийни кампании</p>

Средствата по медийните пакети са за сметка на държавния бюджет

Австрия прие закон срещу "шринкфлацията"

Той обхваща продукти, чийто грамаж е бил намален, без това да се отрази на цената

Гюров назначи Велизар Шаламанов за зам.-министър на външните работи

Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Кой ще се сбогува с Кухнята на Ада?

Започва сериал за изчезването на Маделин Маккан

Въпреки че изчезването на Маделин е било обект на множество документални филми през годините, това е първият път, в който историята се пренася в игралното кино

Chiara Manco: Eмоцията, отличителността и последователността не са естетически избори - те са бизнес стратегия

Chiara Manco - Director of Creative & Media Partnerships, System1

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

От партията внесоха 5000 подписа в Централната избирателна комисия

СОС одобри споразумение с БАН за парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

Решението проправя пътя към изграждането на парка

Домът на една първа дама: Какво се случи с апартамента на Джаки Кенеди на Пето авеню

Домът на Джаки Кенеди на Пето авеню, закупен през 1964 г. за 200 000$, бе изцяло обновен след смъртта ѝ и продаден за 32 млн. $ на Глен Дъбин, оставайки и до днес обект на огромен обществен интерес и филмови възстановки

Смъртта на "Ел Менчо" окупира вестникарските заглавия в Мексико

„Искам да заявя абсолютно ясно: нямам нищо общо с тази ситуация“, написа Мария Хулиса

Полицията спря водач без книжка с шипове след гонка

Той отказва да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества

Шеф-мечта: Китайски милионер раздаде 26 млн. долара бонуси по време на фирмен банкет

Докато повечето служители се надяват на скромна 13-а заплата, един китайски бос реши да сподели 70% от годишната си печалба със своите работници. Сцената на банкета напомняше на филм, а служителите си тръгнаха с цели пачки в ръце

