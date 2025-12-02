Любопитно

Междувременно стои въпросът дали кралят ще посети по-младия си син, херцога на Съсекс, и внуците си, принц Арчи на 6 години и принцеса Лилибет на 4 години в Калифорния

2 декември 2025, 15:04
Hello: Крал Чарлз затваря вратата за помирението с принц Хари
Д ва века и половина след революцията отвъд Атлантика, която прекъсна имперската връзка, кралят и кралицата ще посетят Съединените щати, когато нацията отбелязва 250 години независимост.

Иронията е умишлена, но сдържана. Пряк потомък на Джордж III, монархът, който изгуби американските колонии, ще помогне да се почете суперсилата, в която те се превърнаха. Това е дипломатически кръг, който се затваря, пише Hello!.

Каквото и да е мислил за това пети правнук на Чарлз, президентът Доналд Тръмп изглежда нетърпелив да го поднесе с помпозност. За него това е театър, вплетен в символика.

Доналд Тръмп: Голям фен съм на крал Чарлз, страхотен е

За краля това е дълг, наследство и премерена решителност. Посещението би било значимо за монарх, който посещава най-близкия съюзник на Великобритания.

Безпрецедентно: Второ посещение на Тръмп при кралското семейство

Кога се очаква да бъде посещението?

Посещението, което от Бъкингамския дворец все още не е потвърдено, се очаква да продължи не повече от четири дни през април 2026 г., като е центрирано във Вашингтон.

Срещи в Белия дом, церемониални задължения и официални ангажименти ще бъдат стиснати в график, предназначен за максимално въздействие.

Ще се срещнат ли Чарлз и Хари лично?

Междувременно стои въпросът дали кралят ще посети по-младия си син, херцога на Съсекс, и внуците си, принц Арчи на 6 години и принцеса Лилибет на 4 години в Калифорния.

Джил Байдън с важна задача във Великобритания

Но няма да има отклонение. Докато някои близки до двореца тихо предполагат, че Съсексите може да пътуват на изток за дискретна среща във Вашингтон, тяхното присъствие би доминирало в заглавията и би засенчило официалното посещение, затова това остава малко вероятно.

Ще пътуват ли Уилям и Кейт също до САЩ?

Има и разговори, че Чарлз и Камила биха могли да бъдат придружавани от принца и принцесата на Уелс. Източници подчертават, че това не е невъзможно, но е малко вероятно, тъй като това би било официално посещение с краля като главен актьор.

Въпреки това се смята, че президентът Тръмп – който не крие възхищението си от Уилям и Кейт – може да ги покани на някои от съпътстващите тържества. Световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ следващото лято, е друг стимул за Уилям да предприеме пътуването отвъд Атлантика.

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
