Hello: Крал Чарлз затваря вратата за помирението с принц Хари

Д ва века и половина след революцията отвъд Атлантика, която прекъсна имперската връзка, кралят и кралицата ще посетят Съединените щати, когато нацията отбелязва 250 години независимост.

Иронията е умишлена, но сдържана. Пряк потомък на Джордж III, монархът, който изгуби американските колонии, ще помогне да се почете суперсилата, в която те се превърнаха. Това е дипломатически кръг, който се затваря, пише Hello! .

Каквото и да е мислил за това пети правнук на Чарлз, президентът Доналд Тръмп изглежда нетърпелив да го поднесе с помпозност. За него това е театър, вплетен в символика.

За краля това е дълг, наследство и премерена решителност. Посещението би било значимо за монарх, който посещава най-близкия съюзник на Великобритания.

Кога се очаква да бъде посещението?

Посещението, което от Бъкингамския дворец все още не е потвърдено, се очаква да продължи не повече от четири дни през април 2026 г., като е центрирано във Вашингтон.

Срещи в Белия дом, церемониални задължения и официални ангажименти ще бъдат стиснати в график, предназначен за максимално въздействие.

Ще се срещнат ли Чарлз и Хари лично?

Междувременно стои въпросът дали кралят ще посети по-младия си син, херцога на Съсекс, и внуците си, принц Арчи на 6 години и принцеса Лилибет на 4 години в Калифорния.

Но няма да има отклонение. Докато някои близки до двореца тихо предполагат, че Съсексите може да пътуват на изток за дискретна среща във Вашингтон, тяхното присъствие би доминирало в заглавията и би засенчило официалното посещение, затова това остава малко вероятно.

Ще пътуват ли Уилям и Кейт също до САЩ?

Има и разговори, че Чарлз и Камила биха могли да бъдат придружавани от принца и принцесата на Уелс. Източници подчертават, че това не е невъзможно, но е малко вероятно, тъй като това би било официално посещение с краля като главен актьор.

Въпреки това се смята, че президентът Тръмп – който не крие възхищението си от Уилям и Кейт – може да ги покани на някои от съпътстващите тържества. Световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ следващото лято, е друг стимул за Уилям да предприеме пътуването отвъд Атлантика.