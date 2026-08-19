„Трябва да общуваш, иначе чудовището расте“: Джокович и 3-те тайни на 20-годишния му брак

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Л юбовта на живота на Новак Джокович се оказва и първата му.

39-годишният Джокович и съпругата му Йелена (40 г.) се запознават още като ученици в Сърбия. След като той се премества в Монте Карло, за да тренира професионално, двамата възстановяват контакта си, докато Йелена следва в Италия. В крайна сметка заживяват заедно, а останалото е история. Двойката сключва брак през 2014 г. и днес отглежда двете си деца: 12-годишния Стефан и 8-годишната Тара.

Novak Djokovic Reveals the 3 Keys to His Lasting Marriage to Childhood Sweetheart Jelena (Exclusive) https://t.co/QXulrtFVwq — People (@people) August 18, 2026

Докато тенис суперзвездата се подготвя да показва скрита досега страна от личния си живот в новия си документален филм по Prime Video – „Новак Джокович: Вълкът през зимата“, той споделя пред списание PEOPLE какво поддържа десетилетната му връзка с Йелена.

„Преди всичко, тя е единствената сериозна връзка, която някога съм имал“, споделя Джокович.

„Тя е моя приятелка, годеница и съпруга повече от 20 години. Вечно ще съм благодарен за нейната любов, подкрепа и за връзката, която развихме през годините.“, каза той.

Той допълва: „Както при всяка друга връзка, се изискват жертви. Нужни са много компромиси, както и да израстваме заедно“.

Джокович обобщава формулата за успешен брак с три основни думи: „Комуникация, честност, прозрачност“.

„Трябва да говориш, когато нещо не е наред. Колкото повече го държиш в себе си, толкова повече чудовището расте“, обяснява той. „Когато проблемът най-накрая излезе наяве, той увлича след себе си не само това, което те е мъчило, но и куп други неща. Сякаш извикваш духовете от миналото и тогава колелото се завърта надолу. Говоря от личен опит, разбира се“, допълва Джокович.

Като всяка двойка, и те преминават през своите изпитания и трудности, казва Джокович, но винаги си напомнят за любовта, която са изградили заедно.

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24-кратният шампион от Големия шлем отдава дължимото на Йелена за това, че е неговият стабилен стълб през цялата му кариера, както и за грижата за семейството по време на непрекъснатите му пътувания.

„Тя държеше домакинството, отглеждаше децата ни и им помагаше да се справят - с напредването на възрастта - с отсъствието на баща си. Това е нещо, което ме боли най-много, дори и днес“, признава той.

Джокович продължава: „Когато изоставиш децата и съпругата си, не е клише да кажа, че е наистина изключително болезнено. Но ти просто вършиш работата си и се опитваш да дадеш най-доброто от себе си. А когато се прибереш у дома, правиш всичко възможно да присъстваш пълноценно“.

Понякога Стефан и Тара пътуват за големите турнири заедно с Йелена, за да подкрепят баща си. На „Уимбълдън“ през 2024 г. Стефан дори бе заснет да тренира заедно с Джокович на корта. На въпроса дали би насърчил сина си, ако той реши да тръгне по професионалния път на тенисист, Джокович отговаря категорично: „Абсолютно“.

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Основният му приоритет обаче остава бащинството, а не треньорството.

„Преди всичко искам той да бъде щастлив и здрав. Искам да бъда негов баща“, казва той.

„Ясно е, че не е лесно да носиш моето име в света на тениса. Винаги има любопитство дали той ще тръгне по същия път, но това няма да бъде моят път. Това ще бъде неговият собствен път“, каза още Джокович.