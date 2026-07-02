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Новак Джокович стресна момиче с неочаквана шега на Уимбълдън

Тенис легендата Новак Джокович за пореден път доказа защо е наричан Жокера. По време на победния си мач от втория кръг на Уимбълдън срещу Стефанос Циципас, 24-кратният шампион от Шлема уплаши до смърт подавачка на топки с артистична и неочаквана шега

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 13:36
Новак Джокович стресна момиче с неочаквана шега на Уимбълдън
Източник: Getty Images

Т енис легендата Новак Джокович буквално вцепени от ужас едно от момичетата с топки на Уимбълдън, разигравайки бурен театър, че девойката случайно е порязала ръката му, докато му е помагала да отстрани дребен проблем с екипировката.

Забавният, но инфарктен за момичето инцидент се случи, след как сръбският ас вече беше повел убедително с два сета срещу гръцката звезда Стефанос Циципас във втория кръг на престижния турнир от Големия шлем. В крайна сметка Джокович постигна рутинна и доминираща победа, затваряйки третия сет с 6-2 в своя полза.

Въпреки че беше максимално концентриран върху спечелването на двубоя, Ноле за пореден път намери време да демонстрира прословутото си чувство за хумор и да държи децата на корта нащрек.

По време на една от смените на полетата, носителят на 24 титли от Големия шлем помолил най-близкото момиче с топки да отреже стърчащ конец от ръкава на тениската му с ножица. Секунда след като девойката направила замах, Джокович рязко се отдръпнал назад с болезнена гримаса, преструвайки се, че тя сериозно го е наранила.

  • „Помислих, че ще получи паническа атака“

Реакцията на младата жена беше абсолютно безценна – тя веднага сложи ръка на гърдите си в пълен шок и ужас, вярвайки, че току-що е контузила най-великия тенисист в историята пред очите на целия свят. Секунди по-късно, когато видяла широката усмивка на Новак, тя също се разсмяла с облекчение.

„Предполагам, че подобни неща ти идват наум, когато водиш с два сета и си спокоен, а не когато губиш в мача“, сподели с усмивка Джокович на пресконференцията след двубоя. „Искрено съжалявам, ако съм я уплашил твърде много. Не беше чак толкова добра шега, но пък на мен ми помогна да се отпусна малко на корта.“

Феновете в социалните мрежи буквално изпаднаха в истерия от забавния момент, а кадрите бързо станаха вайръл в платформата X (Twitter).

„По изражението ѝ изглеждаше така, сякаш се готви да се извини за това, че току-що е прекратила кариерата на Джокович на Уимбълдън“, написа един потребител. „Ха-ха, момичето сигурно е получило паническа атака в първата секунда“, добави друг. „Чувството му за хумор остава на най-високо ниво, невероятен шоумен“, коментира трети.

  • Закачка с голф легендата Рори Макилрой

С тази победа Джокович увеличи баланса си в директните двубои срещу Циципас на внушителните 13-2 победи, подсигурявайки си място в третия кръг на турнира.

Освен препълнените трибуни на Централния корт, представянето на сърбина привлече вниманието и на двукратния шампион от мейджър турнирите по голф Рори Макилрой, който изгледа мача от кралската ложа. Макилрой беше забелязан да носи емблематичното си зелено сако от „Мастърс“, което провокира Ноле за нова забавна закачка веднага след края на срещата.

„Рори, какво красиво сако! Това зеленото сако от Аугуста Мастърс ли е? Сигурно е то“, извика Джокович от корта директно към голфъра. „Искам го това сако! Ще трябва да изиграем един мач с теб, за да си го спечеля.“

Редактор: Стела Христова
Източник: Daily Mail    
Новак Джокович Уимбълдън Тенис Шега Стефанос Циципас Победа Чувство за хумор Извинение
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