България

Наводнения край Барселона, има жертви и издирван човек

Проливните дъждове причиниха сериозни наводнения в района на Барселона и доведоха до жертви

4 октомври 2026, 13:45
Наводнения край Барселона, има жертви и издирван човек
Източник: iStock/Getty Images
  • Двама души са загинали, а един е в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в Каталуния, съобщиха местните власти.
  • Властите обявиха червен код за опасно време и предупредиха за възможен „миниураган“ и нови силни валежи, като призоваха хората да останат по домовете си.
  • Наводнени са жилища и автомобили край Барселона, а полети на летището в града са били отменени или забавени.

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Испания

Двама души загинаха, а друг е в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в испанската автономна област Каталуния, съобщиха местните власти, предаде Ройтерс.

Ръководителят на регионалното правителство Салвадор Иля потвърди смъртта на мъж, след като стена се срути в град Тордерà, северно от Барселона. Друг човек е загинал в Монтмело дел Вайес, съобщиха пожарникари, а спасителните служби издирват изчезнал човек в град Пинеда де Мар, на 52 километра северно от Барселона.

Каталунските власти издадоха червен код за опасни метеорологични условия и призоваха хората да останат по домовете си от 20:00 ч. българско време вчера до 16:00 ч. днес заради опасения, че "миниураган" може да връхлети североизточната част на региона. Очакват се и още проливни дъждове.

След вчерашните проливни валежи бяха наводнени жилища, а автомобили останаха под вода в Белвитге и Корнея, близо до Барселона.

Вчера на летището в Барселона бяха отменени или забавени полети, пише в. "Ла Вангуардия".

 

Източник: БТА, Елена Инджева    
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