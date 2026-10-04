България

Наркотици, оръжия и нелегални мигранти: Мащабна акция на български и международни служби на границите ни

Международната операция е проведена в продължение на седмица на всички български гранични пунктове и преходи

4 октомври 2026, 13:12
Бойко Борисов: Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме лихви и кредити

Бойко Борисов: Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме лихви и кредити
Цветанов: Ако е било поръчково убийство на Илиян Филипов, защо извършителят беше заловен толкова бързо

Цветанов: Ако е било поръчково убийство на Илиян Филипов, защо извършителят беше заловен толкова бързо
Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция

Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция
Грипът идва през зимата: Педиатър с важен съвет към родителите

Грипът идва през зимата: Педиатър с важен съвет към родителите

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил
„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски
„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ

„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ
Тежка катастрофа между ТИР и коли затвори АМ „Тракия“, кацна въздушна линейка

Тежка катастрофа между ТИР и коли затвори АМ „Тракия“, кацна въздушна линейка
  • При международната операция „Балкански мост II“ на всички български гранични пунктове са разкрити контрабанда на наркотици, оръжия и фалшиви стоки, както и трафик на мигранти.
  • Иззети са над 58 кг наркотици, 300 000 цигари без бандерол, над 22 300 фалшиви текстилни изделия и 9000 парфюма, както и оръжейни части и муниции.
  • Открити са седем нелегални мигранти, укрити в тайници, и две лодки, предназначени за трафик през Ламанша. В акцията са участвали служби от Европа, САЩ и Великобритания, с наблюдатели от Япония, Гърция и Румъния.

Голям успех за България в борбата с трафика на мигранти

Контрабанда на наркотици, оръжия и фалшиви стоки, както и трафик на нелегални мигранти са разкрити при международната операция „Балкански мост II“, съобщиха на брифинг на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ директорът на ГД „Гранична полиция“ Антон Златанов и заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

Акцията е продължила една седмица и е приключила днес. В нея са участвали Главна дирекция (ГД) „Гранична полиция“, Агенция „Митници“, Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, митниците на Федерална република Германия, служители на службите на САЩ, Франция, Австрия и Италия и наблюдатели от Япония, Гърция и Румъния. Операцията е протекла на всички български гранични пунктове и преходи. 

Открити са седем нелегални лица от трети страни, укрити в тайници, над 58 кг наркотични вещества, над 300 000 къса цигари без бандерол, 58 680 флакона течности за електронни цигари, над 22 300 фалшиви текстилни изделия, 9000 парфюма, тоалетни води и козметични продукти, 1750 опаковки лекарствени средства, две гумени лодки за трафик на мигранти през Ламанша от Франция за Великобритания и над 1130 части за огнестрелни оръжия и муниции, както и други забранени стоки.

Това показват обобщените данни от операцията.   

Източник: БТА, Николай Грудев    
Контрабанда Гранична полиция Агенция Митници Наркотици Трафик на мигранти Оръжия Фалшиви стоки Капитан Андреево Международна операция Балкански мост II
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция

Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция

Мерц призова Путин да прекрати „безсмислената война“ срещу Украйна

Мерц призова Путин да прекрати „безсмислената война“ срещу Украйна

Бойко Борисов: Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме лихви и кредити

Бойко Борисов: Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме лихви и кредити

Наводнения край Барселона, има жертви и издирван човек

Наводнения край Барселона, има жертви и издирван човек

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
60 години по-късно и 57 млн. продажби: специално изпълнение за Corolla

60 години по-късно и 57 млн. продажби: специално изпълнение за Corolla

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 19 часа
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 16 часа
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 18 часа
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Американският президент Доналд Тръмп

Тръмп започна 32-дневна предизборна офанзива преди междинните избори в САЩ

Свят Преди 58 минути

Президентът вече посети Тексас, Оклахома и Алабама, а сега агитира за републиканците в Охайо

Карта на Иран с отбелязана столицата Техеран

Техеран каза „не“ на САЩ: Ормуз остава затворен до изпълнението на 7 условия

Свят Преди 2 часа

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че протокът няма да бъде отворен, докато Техеран не получи изпълнение на условията си

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Парите ни Преди 5 часа

Стефка Семерджиева сравнява старите си касови бележки с днешните цени в същия магазин

Откриха отломки от изчезналия самолет в САЩ

Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Свят Преди 5 часа

Бреговата охрана на САЩ е открила поле от отломки край остров Нантъкет, потвърдено като останки от самолета

Германският канцлер Фридрих Мерц (вляво) и украинският президент Володимир Зеленски в Париж, 13 юли 2026 година

Германия и Украйна с план за съвместно производство на дронове и ракети

България Преди 6 часа

Фридрих Мерц пристигна в Киев, където се очаква да бъде финализирано споразумение за отбранително производство

Кой е свети Йеротей, Атински епископ, и защо го почитаме днес

Кой е свети Йеротей, Атински епископ, и защо го почитаме днес

Свят Преди 6 часа

Светецът бил ученик на апостол Павел и според преданието присъствал на успението на Пресвета Богородица

Южнокорейска телевизия излъчва архивни кадри от изстрелване на севернокорейска ракета по време на новинарска емисия, Сеул, 3 октомври 2026 г.

КНДР тества балистична ракета със среден обсег, Ким Чен-ун наблюдава учението

Свят Преди 6 часа

Севернокорейският лидер определи ядрения възпиращ арсенал като жизненоважен за националната сигурност

Разрушена при израелски удар жилищна сграда в град Газа, 3 октомври 2026 г.

Израел удари лидер на „Хамас“ в Газа, целта е била дясната ръка на Синуар

Свят Преди 6 часа

Според израелската армия той е най-високопоставената фигура на „Хамас“ в Газа и бивш близък помощник на Яхия Синуар

Илюстративна снимка: Хеликоптер на бреговата охрана на САЩ

Медицински самолет с шестима души изчезна по пътя от Бермудите към Бостън

Свят Преди 7 часа

Американските власти са загубили връзка със самолета „Гълфстрийм Джи 100“, а бреговата охрана издирва машината край остров Нантъкет

Министерство на отбраната (МО)

Турска военна техника преминава през България към учение в Румъния

България Преди 7 часа

Личен състав и техника на турските въоръжени сили ще се движат по републиканската пътна мрежа, съобщиха от Министерството на отбраната

Защо ни е трудно да станем през есента и зимата и как да надхитрим тялото си

Защо ни е трудно да станем през есента и зимата и как да надхитрим тялото си

Любопитно Преди 7 часа

Има физиологична причина, поради която е по-трудно да се събуждаме рано през есента и зимата. Малки трикове, като това да държите телефона си в друга стая, за да сте принудени да станете от леглото, за да изключите алармата, могат да направят по-голяма разлика от самата воля

Любов с краен срок: Защо младите преживяват раздялата още преди първата целувка

Любов с краен срок: Защо младите преживяват раздялата още преди първата целувка

Любопитно Преди 7 часа

Страхът от изоставяне, миналият опит и несигурността при срещите могат да променят начина, по който се привързваме

<p>Всеки 8-и случай на рак е свързан с инфекция: Какви са причините?</p>

Всеки 8-и случай на рак е свързан с инфекция: Какви са причините?

Свят Преди 7 часа

Проучване на IARC оценява, че 2,3 милиона нови случая на рак през 2024 г. са били свързани с инфекции

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей

Любопитно Преди 7 часа

Учени от Бъркли и Падуа използваха изригването на Везувий от 79 г. сл. Хр., за да усъвършенстват аргон-аргоновото датиране. Постижението позволява с изключителна точност да се определя възрастта на скали, вулканични събития и древни катаклизми

„Бях в шок“: 22-годишна жена чу страшна диагноза за нероденото си бебе

„Бях в шок“: 22-годишна жена чу страшна диагноза за нероденото си бебе

Свят Преди 7 часа

След тежко начало Тайра се възстановява, посещава логопед и постепенно се учи да говори

Златна есен: Слънце и до 25° в неделя

Златна есен: Слънце и до 25° в неделя

България Преди 7 часа

В София се очакват около 22°, а по Черноморието – между 19° и 22°

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Дакота Джонсън на 37: 10 неща, които не знаете за най-непредвидимата звезда на Холивуд

Edna.bg

Даниел Пеев – Дънди: За суетата, паник атаките и сянката на Стефан Данаилов

Edna.bg

Очаква се Бюджет 2027 да бъде с дефицит от 3,5%

Nova.bg

Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция

Nova.bg