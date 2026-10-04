Наркотици, оръжия и нелегални мигранти: Мащабна акция на български и международни служби на границите ни

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При международната операция „Балкански мост II“ на всички български гранични пунктове са разкрити контрабанда на наркотици, оръжия и фалшиви стоки, както и трафик на мигранти.

Иззети са над 58 кг наркотици, 300 000 цигари без бандерол, над 22 300 фалшиви текстилни изделия и 9000 парфюма, както и оръжейни части и муниции.

Открити са седем нелегални мигранти, укрити в тайници, и две лодки, предназначени за трафик през Ламанша. В акцията са участвали служби от Европа, САЩ и Великобритания, с наблюдатели от Япония, Гърция и Румъния.

Голям успех за България в борбата с трафика на мигранти

Контрабанда на наркотици, оръжия и фалшиви стоки, както и трафик на нелегални мигранти са разкрити при международната операция „Балкански мост II“, съобщиха на брифинг на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ директорът на ГД „Гранична полиция“ Антон Златанов и заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

Акцията е продължила една седмица и е приключила днес. В нея са участвали Главна дирекция (ГД) „Гранична полиция“, Агенция „Митници“, Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, митниците на Федерална република Германия, служители на службите на САЩ, Франция, Австрия и Италия и наблюдатели от Япония, Гърция и Румъния. Операцията е протекла на всички български гранични пунктове и преходи.

Открити са седем нелегални лица от трети страни, укрити в тайници, над 58 кг наркотични вещества, над 300 000 къса цигари без бандерол, 58 680 флакона течности за електронни цигари, над 22 300 фалшиви текстилни изделия, 9000 парфюма, тоалетни води и козметични продукти, 1750 опаковки лекарствени средства, две гумени лодки за трафик на мигранти през Ламанша от Франция за Великобритания и над 1130 части за огнестрелни оръжия и муниции, както и други забранени стоки.

Това показват обобщените данни от операцията.