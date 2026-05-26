Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Н овак Джокович и дъщеря му също бяха застигнати от треската „Бангаранга“. Сръбската тенис суперзвезда сподели видеоклип в социалните мрежи, в който двамата с малката Тара се забавляват и танцуват на експлозивния ритъм на парчето.

Песента, композирана от Димитрис Контопулос и изпълнена от DARA, донесе победа на България във Виена и се радва на забележителен международен успех. Хитът вече надмина 20 милиона слушания в Spotify, като над 12 милиона от тях са записани само през последната седмица.

Новак Джокович веднага стана част от световната мания! Джокера използва момента, за да предизвика колежката си Арина Сабаленка на задочен танцов дуел броени дни преди началото на „Ролан Гарос“. В момента топ тенисистите дават най-доброто от себе си в социалните мрежи, за да спечелят симпатиите на феновете.

За своето TikTok видео Ноле и дъщеря му Тара избраха именно хореографията на българската песен, спечелила „Евровизия“. Двамата видимо се забавляваха и показаха завидни умения в танците, пише Gong.

Сърбинът никога не е крил своята страст към българската музика – в миналото той на няколко пъти взриви Балканите, показвайки колко обича вечния хит на Камелия „Луда по тебе“.