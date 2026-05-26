Любопитно

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

Тенис легендата Новак Джокович отново показа любовта си към българската музика. Преди старта на „Ролан Гарос“ Джокера и малката му дъщеря Тара се включиха в световната мания около песента „Бангаранга“ на DARA с атрактивно видео в TikTok

26 май 2026, 14:45
Н овак Джокович и дъщеря му също бяха застигнати от треската „Бангаранга“. Сръбската тенис суперзвезда сподели видеоклип в социалните мрежи, в който двамата с малката Тара се забавляват и танцуват на експлозивния ритъм на парчето.

Песента, композирана от Димитрис Контопулос и изпълнена от DARA, донесе победа на България във Виена и се радва на забележителен международен успех. Хитът вече надмина 20 милиона слушания в Spotify, като над 12 милиона от тях са записани само през последната седмица.

Новак Джокович веднага стана част от световната мания! Джокера използва момента, за да предизвика колежката си Арина Сабаленка на задочен танцов дуел броени дни преди началото на „Ролан Гарос“. В момента топ тенисистите дават най-доброто от себе си в социалните мрежи, за да спечелят симпатиите на феновете.

За своето TikTok видео Ноле и дъщеря му Тара избраха именно хореографията на българската песен, спечелила „Евровизия“. Двамата видимо се забавляваха и показаха завидни умения в танците, пише Gong.

Сърбинът никога не е крил своята страст към българската музика – в миналото той на няколко пъти взриви Балканите, показвайки колко обича вечния хит на Камелия „Луда по тебе“.

Новак Джокович Бангаранга DARA българска музика тенис социални мрежи танци
